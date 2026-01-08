Скорочення імпорту нафти РФ до Індії обмежує ресурси Путіна для війни в Україні, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що зменшення імпорту російської нафти Індією зменшує фінансування війни РФ проти України.

Про це повідомляє МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Сікорський зробив заяву після зустрічі міністрів закордонних справ "Веймарського трикутника" з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром у Парижі.

"Я особисто висловив своє задоволення скороченням імпорту нафти до Індії, оскільки саме це фінансує військову машину Путіна", - зазначив польський міністр.

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Він додав, що важливим є швидке підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією. Сікорський подякував Джайшанкару за гнучкість щодо чутливих секторів торгівлі.

Глава МЗС Польщі також анонсував свій візит до Індії на наступному тижні для продовження діалогу з індійським колегою щодо актуальних тем.

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Нагадаємо, найбільший покупець російської нафти в Індії Reliance Industries не очікує поставок російської сирої нафти в січні.