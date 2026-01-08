Україна перемістила частину виробництва БпЛА та ракет до Польщі, - Сікорський
Україна перемістила частину виробництв БпЛА та ракет до Польщі.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю TVP World та додав, що інтереси його країни полягають у подальшій підтримці України, передає Цензор.НЕТ.
Деталі виробництва української зброї
"Ми зробили внесок у закупівлю американської зброї для України. У нас зараз, я вже втрачаю рахунок, 48-ма здається, передача обладнання Україні. Але Україна відповідає взаємністю, перемістивши частину виробництва дронів і ракет до Польщі", - сказав Сікорський
Також він зазначив, що у майбутньому з Україною будуть реалізовані оборонні проєкти в рамках програми ЄС SAFE.
"Ми використовуємо безпечний механізм ЄС, за яким сорок чотири мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною. Багато чого відбувається," - підсумував міністр закордонних справ Польщі.
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