Великобритания создаст для Украины баллистические ракеты дальностью более 500 км

Великобритания разработает новую дальнобойную баллистическую ракету для поддержки военных усилий Украины. Ракета будет способна нести боеголовку весом 200 кг на расстояние более 500 км.

Об этом сообщается на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Проект под названием Nightfall

В рамках проекта под названием Nightfall правительство Великобритании объявило о начале проведения конкурса на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования, способных нести боеголовку весом 200 килограммов на дальность более 500 километров.

Предполагается, что ракеты Nightfall смогут запускаться с различных транспортных средств, выпускаться смогут несколько ракет подряд, после чего ракетоноситель будет уводиться в считанные минуты, что "позволит украинским войскам поражать ключевые военные объекты до того, как российские войска успеют отреагировать".

"С 200-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой, высокоточным производством 10 систем в месяц и максимальной ценой 800 тысяч фунтов стерлингов за ракету, Nightfall ставит целью обеспечить Украину мощным, экономически эффективным вариантом удара на большие расстояния с минимальным внешним экспортным контролем", - заявили в правительстве Великобритании.

Проект Nightfall предусматривает, что три отраслевые команды, каждая из которых получит контракт на разработку стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов, спроектируют, разработают и поставят свои первые три ракеты в течение 12 месяцев для проведения их испытаний.

Отмечается, что подробные требования к проекту Nightfall были отправлены отраслевым партнерам 19 декабря 2025 года, они подписали необходимые соглашения о конфиденциальности и безопасности.

Конечный срок получения предложений по разработке Nightfall - 9 февраля 2026 года, а контракт(ы) на разработку планируется заключить в марте 2026 года, указывается на сайте правительства Великобритании.

Производство дронов Великобританией

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Великобритания с января 2026 года начнет производить дроны-перехватчики Octopus для Украины, которые должны усилить защиту от российских атак.

