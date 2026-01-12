Російські системи ППО у Венесуелі виявились неробочими під час операції США, - NYT
Під час операції США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро російські системи протиповітряної оборони у Венесуелі не були підключені до радарів. А деякі компоненти засобів ППО перебували на складах.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Венесуела не змогла обслуговувати російські системи
Видання нагадало, що про закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів Венесула оголосила у 2009 році на тлі напруженості у відносинах з Вашингтоном.
Тодішній президент країни Уго Чавес назвав цю зброю "засобом стримування американської агресії".
Однак, як зазначає видання, Венесуела не змогла обслуговувати й експлуатувати зенітно-ракетний комплекс С-300, а також системи "Бук".
За словами чотирьох американських чиновників, це зробило повітряний простір Венесуели вразливим, коли Пентагон почав операцію "Абсолютна рішучість" із захоплення Мадуро.
Компоненти ППО перебували на складах
Крім того, аналіз фотографій, відео та супутникових знімків, проведений The New York Times, показав, що деякі компоненти систем ППО на момент атаки перебували на складах і не були в робочому стані.
"У сукупності ці дані свідчать про те, що, попри багатомісячні попередження, Венесуела не була готова до американського вторгнення. Некомпетентність венесуельських військових, очевидно, зіграла велику роль в успіху США",- йдеться у матеріалі.
За словами колишніх чиновників та аналітиків, системи ППО Венесуели фактично не були підключені на момент, коли американські гелікоптери увійшли в її повітряний простір.
"Після багатьох років корупції, поганої логістики і санкцій все це, безумовно, знизило боєготовність систем ППО Венесуели", – сказав колишній керівник представництва ЦРУ у Венесуелі Річард де ла Торре.
Втім двоє колишніх американських посадовці припускають, що РФ, ймовірно, свідомо допустила зношення проданих Венесуелі систем, щоб уникнути більш серйозного конфлікту з Вашингтоном. Якщо б венесуельські військові збили американський літак, то наслідки для Кремля могли бути значними, вважають співрозмовники видання.
- Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
Щось мені це нагадує?
відчуйте різницю:
Венесуела - мадура готується до війни, а армія до шашликів
Україна - ЗЄлєнський маринує шашлики, а ЗСУ під командуванням Залужного готується до війни.
а все виявилось "как всєгда" - раздолбайство !!!
Господь Бог послав Україні Залужного в найнебезпечніший час !
дасть Бог людям розуму, Залужний повернеться і буде Президентом
вот в чьом вопрос !!!!!
Кацапы придумали отмазку, что бы прикрыть недоразвитость своего гавна.
Все было подключено, просто не хера не увидело и поэтому не взлетело.