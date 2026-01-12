Російські системи ППО у Венесуелі виявились неробочими під час операції США, - NYT

Під час операції США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро російські системи протиповітряної оборони у Венесуелі не були підключені до радарів. А деякі компоненти засобів ППО перебували на складах.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венесуела не змогла обслуговувати російські системи

Видання нагадало, що про закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів Венесула оголосила у 2009 році на тлі напруженості у відносинах з Вашингтоном.

Тодішній президент країни Уго Чавес назвав цю зброю "засобом стримування американської агресії".

Однак, як зазначає видання, Венесуела не змогла обслуговувати й експлуатувати зенітно-ракетний комплекс С-300, а також системи "Бук".

За словами чотирьох американських чиновників, це зробило повітряний простір Венесуели вразливим, коли Пентагон почав операцію "Абсолютна рішучість" із захоплення Мадуро.

Компоненти ППО перебували на складах

Крім того, аналіз фотографій, відео та супутникових знімків, проведений The New York Times, показав, що деякі компоненти систем ППО на момент атаки перебували на складах і не були в робочому стані.

"У сукупності ці дані свідчать про те, що, попри багатомісячні попередження, Венесуела не була готова до американського вторгнення. Некомпетентність венесуельських військових, очевидно, зіграла велику роль в успіху США",- йдеться у матеріалі.

За словами колишніх чиновників та аналітиків, системи ППО Венесуели фактично не були підключені на момент, коли американські гелікоптери увійшли в її повітряний простір.

"Після багатьох років корупції, поганої логістики і санкцій все це, безумовно, знизило боєготовність систем ППО Венесуели", – сказав колишній керівник представництва ЦРУ у Венесуелі Річард де ла Торре.

Втім двоє колишніх американських посадовці припускають, що РФ, ймовірно, свідомо допустила зношення проданих Венесуелі систем, щоб уникнути більш серйозного конфлікту з Вашингтоном. Якщо б венесуельські військові збили американський літак, то наслідки для Кремля могли бути значними, вважають співрозмовники видання.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".

