Російські системи ППО у Венесуелі виявились неробочими під час операції США, - NYT

ППО від РФ не змогла захистити Мадуро через відсутність зв’язку з радарами

Під час операції США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро російські системи протиповітряної оборони у Венесуелі не були підключені до радарів. А деякі компоненти засобів ППО перебували на складах.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венесуела не змогла обслуговувати російські системи 

Видання нагадало, що про закупівлю у Росії зенітно-ракетних комплексів Венесула оголосила у 2009 році на тлі напруженості у відносинах з Вашингтоном.

Тодішній президент країни Уго Чавес назвав цю зброю "засобом стримування американської агресії".

Однак, як зазначає видання, Венесуела не змогла обслуговувати й експлуатувати зенітно-ракетний комплекс С-300, а також системи "Бук".

За словами чотирьох американських чиновників, це зробило повітряний простір Венесуели вразливим, коли Пентагон почав операцію "Абсолютна рішучість" із захоплення Мадуро.

Компоненти ППО перебували на складах

Крім того, аналіз фотографій, відео та супутникових знімків, проведений The New York Times, показав, що деякі компоненти систем ППО на момент атаки перебували на складах і не були в робочому стані.

"У сукупності ці дані свідчать про те, що, попри багатомісячні попередження, Венесуела не була готова до американського вторгнення. Некомпетентність венесуельських військових, очевидно, зіграла велику роль в успіху США",- йдеться у матеріалі.

За словами колишніх чиновників та аналітиків, системи ППО Венесуели фактично не були підключені на момент, коли американські гелікоптери увійшли в її повітряний простір.

"Після багатьох років корупції, поганої логістики і санкцій все це, безумовно, знизило боєготовність систем ППО Венесуели", – сказав колишній керівник представництва ЦРУ у Венесуелі Річард де ла Торре.

Втім двоє колишніх американських посадовці припускають, що РФ, ймовірно, свідомо допустила зношення проданих Венесуелі систем, щоб уникнути більш серйозного конфлікту з Вашингтоном. Якщо б венесуельські військові збили американський літак, то наслідки для Кремля могли бути значними, вважають співрозмовники видання.

  • Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".

Що передувало?

Топ коментарі
Обдовбані відпочивали, збиралися на шашлики. А може домовилися за гроші.
Щось мені це нагадує?
12.01.2026 17:40
Та навіть якби були в робочому стані. Собі дорожче пуляти в американців. Я думаю там всі чудово розуміли стан венесуельського війська.
12.01.2026 18:17
Не сприймайте мої слова буквально, але...зняті клістрони пам"ятаєте? Отож. А джавеліни, які закрили на складах у Яворові перед початком війни, й які міноборони не могло знайти у перші дні, бо не знало, де вони знаходяться. Й таких епізодів багато. Наше "щастя", що з тої сторони була така сама постсовкова армія, бо, були б ця операція розроблена й впроваджена американцями - був би Київ не за три дні, а за день.
12.01.2026 20:12
рашисти вдарили у спину???чи і рашистів з мадуро підсадили на булбилду???
12.01.2026 17:36
12.01.2026 17:40
Та прямо як у нас в 22 році
12.01.2026 18:29
Наше ППО у 22 му році працювало так, що кацапські літаки досі бояться залітати за лінію фронту, а на початку ж барзєлі!
12.01.2026 19:14
12.01.2026 20:12
А чом би й ні.
12.01.2026 19:04
збирались на шашлики - кокс кочегарили

відчуйте різницю:
Венесуела - мадура готується до війни, а армія до шашликів
Україна - ЗЄлєнський маринує шашлики, а ЗСУ під командуванням Залужного готується до війни.

.
12.01.2026 19:58
Дівіться, усе так, як у зєлєнскаво на 24 лютого 2022-го року!
12.01.2026 18:01
Подозрительно знакомо.
12.01.2026 18:10
12.01.2026 18:17
Венесуела ще та військова потуга . Деякі джерела кажуть коли захоплювали мадуро то америкоси примінили якийсь вид акустичної зброї від якої охорона обсирається , глохне , кров йде носом і вухами ...
12.01.2026 19:10
.... і моча через піську.

а все виявилось "как всєгда" - раздолбайство !!!

.
12.01.2026 19:59
Думаю киздять, щоб виправдати свою недолугість
12.01.2026 20:14
аналогія не повна - якби не Залужний, то плакли б наші ППО та авіація, кацапи наносили б удари по гарнізонах із сплячими солдатами і т.д.

Господь Бог послав Україні Залужного в найнебезпечніший час !
дасть Бог людям розуму, Залужний повернеться і буде Президентом

.
12.01.2026 20:03
Спроба реабілітувати москальський металобрухт: він не спрацював не тому, що повне дрантя, а тому, що з цією ************** грізною зброєю недолугі аборигени не зуміли розібратись.
12.01.2026 19:33
чому не стріляли по гелікоптерах з ПЗРК ?
вот в чьом вопрос !!!!!

.
12.01.2026 20:04
Думаю у цьому хаосі не поступив наказ , а без нього стріляти стрьомно, адже хз хто там летить. А якщо начальство? Майже у всіх тоталітарних режимів ініціатива карається.
12.01.2026 20:20
може там свій ДБР...який теж поклав око на клістрони?)))
12.01.2026 20:07
Необходимо изучить и найти причины и способы нейтрализации пво . И применить. Все будет Украина! Слава Украине!
12.01.2026 20:33
Та даже если там были кацапы, то и в таком случае не применяли бы ПВО, там всё покрылось толстым слоем кокаина, обдолбаные операторы лежат в трансе сутками---- Лафа и кайф!
12.01.2026 20:39
Полный ******.
Кацапы придумали отмазку, что бы прикрыть недоразвитость своего гавна.
Все было подключено, просто не хера не увидело и поэтому не взлетело.
12.01.2026 21:29
погано. Схоже не договорняк про переділ світу
12.01.2026 21:46
"системи ППО Венесуели фактично не були підключені на момент, коли американські гелікоптери увійшли в її повітряний простір". "припускають, що РФ, ймовірно, свідомо допустила зношення проданих Венесуелі систем" Нещодавно тут на форумі зі мною не погоджувались, що на Алясці два мерзотника провернули гешефт - Трамп продав підеру Україну за злив Венесуели.
12.01.2026 22:57
 
 