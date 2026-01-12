Российские системы ПВО в Венесуэле оказались нерабочими во время операции США, - NYT
Во время операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле не были подключены к радарам. А некоторые компоненты средств ПВО находились на складах.
Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Венесуэла не смогла обслуживать российские системы
Издание напомнило, что о закупке в России зенитно-ракетных комплексов Венесуэла объявила в 2009 году на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.
Тогдашний президент страны Уго Чавес назвал это оружие "средством сдерживания американской агрессии".
Однако, как отмечает издание, Венесуэла не смогла обслуживать и эксплуатировать зенитно-ракетный комплекс С-300, а также системы "Бук".
По словам четырех американских чиновников, это сделало воздушное пространство Венесуэлы уязвимым, когда Пентагон начал операцию "Абсолютная решимость" по захвату Мадуро.
Компоненты ПВО находились на складах
Кроме того, анализ фотографий, видео и спутниковых снимков, проведенный The New York Times, показал, что некоторые компоненты систем ПВО на момент атаки находились на складах и не были в рабочем состоянии.
"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на многомесячные предупреждения, Венесуэла не была готова к американскому вторжению. Некомпетентность венесуэльских военных, очевидно, сыграла большую роль в успехе США", - говорится в материале.
По словам бывших чиновников и аналитиков, системы ПВО Венесуэлы фактически не были подключены на момент, когда американские вертолеты вошли в ее воздушное пространство.
"После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем ПВО Венесуэлы", - сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.
Впрочем, два бывших американских чиновника предполагают, что РФ, вероятно, сознательно допустила износ проданных Венесуэле систем, чтобы избежать более серьезного конфликта с Вашингтоном. Если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, то последствия для Кремля могли быть значительными, считают собеседники издания.
- Напомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что во время операции США в Венесуэле российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
