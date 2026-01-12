РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
2 524 11

Российские системы ПВО в Венесуэле оказались нерабочими во время операции США, - NYT

ПВО от РФ не смогла защитить Мадуро из-за отсутствия связи с радарами

Во время операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле не были подключены к радарам. А некоторые компоненты средств ПВО находились на складах.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Венесуэла не смогла обслуживать российские системы 

Издание напомнило, что о закупке в России зенитно-ракетных комплексов Венесуэла объявила в 2009 году на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Тогдашний президент страны Уго Чавес назвал это оружие "средством сдерживания американской агрессии".

Однако, как отмечает издание, Венесуэла не смогла обслуживать и эксплуатировать зенитно-ракетный комплекс С-300, а также системы "Бук".

По словам четырех американских чиновников, это сделало воздушное пространство Венесуэлы уязвимым, когда Пентагон начал операцию "Абсолютная решимость" по захвату Мадуро.

Читайте также: Российские системы ПВО в Венесуэле сработали не слишком хорошо, - Хегсет

Компоненты ПВО находились на складах

Кроме того, анализ фотографий, видео и спутниковых снимков, проведенный The New York Times, показал, что некоторые компоненты систем ПВО на момент атаки находились на складах и не были в рабочем состоянии.

"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на многомесячные предупреждения, Венесуэла не была готова к американскому вторжению. Некомпетентность венесуэльских военных, очевидно, сыграла большую роль в успехе США", - говорится в материале.

По словам бывших чиновников и аналитиков, системы ПВО Венесуэлы фактически не были подключены на момент, когда американские вертолеты вошли в ее воздушное пространство.

"После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем ПВО Венесуэлы", - сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Впрочем, два бывших американских чиновника предполагают, что РФ, вероятно, сознательно допустила износ проданных Венесуэле систем, чтобы избежать более серьезного конфликта с Вашингтоном. Если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, то последствия для Кремля могли быть значительными, считают собеседники издания.

  • Напомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что во время операции США в Венесуэле российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".

Читайте также: В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также: Ватикан пытался убедить США позволить Мадуро бежать в Россию, - WP

Автор: 

Венесуэла (284) ПВО (3358) россия (98655) США (28946)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Обдовбані відпочивали, збиралися на шашлики. А може домовилися за гроші.
Щось мені це нагадує?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:40 Ответить
+3
Та навіть якби були в робочому стані. Собі дорожче пуляти в американців. Я думаю там всі чудово розуміли стан венесуельського війська.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:17 Ответить
+2
Та прямо як у нас в 22 році
показать весь комментарий
12.01.2026 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашисти вдарили у спину???чи і рашистів з мадуро підсадили на булбилду???
показать весь комментарий
12.01.2026 17:36 Ответить
Обдовбані відпочивали, збиралися на шашлики. А може домовилися за гроші.
Щось мені це нагадує?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:40 Ответить
Та прямо як у нас в 22 році
показать весь комментарий
12.01.2026 18:29 Ответить
Наше ППО у 22 му році працювало так, що кацапські літаки досі бояться залітати за лінію фронту, а на початку ж барзєлі!
показать весь комментарий
12.01.2026 19:14 Ответить
А чом би й ні.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:04 Ответить
Дівіться, усе так, як у зєлєнскаво на 24 лютого 2022-го року!
показать весь комментарий
12.01.2026 18:01 Ответить
Подозрительно знакомо.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:10 Ответить
Та навіть якби були в робочому стані. Собі дорожче пуляти в американців. Я думаю там всі чудово розуміли стан венесуельського війська.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:17 Ответить
Венесуела ще та військова потуга . Деякі джерела кажуть коли захоплювали мадуро то америкоси примінили якийсь вид акустичної зброї від якої охорона обсирається , глохне , кров йде носом і вухами ...
показать весь комментарий
12.01.2026 19:10 Ответить
Аналогія з безтолковим ішаком. Це чмо теж просрало підготовку до великої війни, як все інше.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:26 Ответить
 
 