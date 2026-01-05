1 065 8
Российские системы ПВО в Венесуэле сработали не слишком хорошо, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что во время операции США в Венесуэле российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".
Об этом он сказал во время выступления в Вирджинии в рамках общенационального тура "Арсенал свободы", сообщает Цензор.НЕТ.
Российская ПВО плохо сработала
"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" - сказал шеф Пентагона.
Он добавил, что "в центре Каракаса был задержан обвиняемый, которого разыскивало американское правосудие". Хегсет отметил, что при этом ни один американец не погиб.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
