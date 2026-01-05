Российские системы ПВО в Венесуэле сработали не слишком хорошо, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что во время операции США в Венесуэле российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".

Об этом он сказал во время выступления в Вирджинии в рамках общенационального тура "Арсенал свободы", сообщает Цензор.НЕТ.

Российская ПВО плохо сработала

"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" - сказал шеф Пентагона.

Он добавил, что "в центре Каракаса был задержан обвиняемый, которого разыскивало американское правосудие". Хегсет отметил, что при этом ни один американец не погиб.

Что предшествовало?

