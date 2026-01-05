РУС
Новости Удары США по Венесуэле
Российские системы ПВО в Венесуэле сработали не слишком хорошо, - Хегсет

Гегсет высмеял эффективность российской ПВО в Венесуэле

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что во время операции США в Венесуэле российские системы ПВО "сработали не слишком хорошо".

Об этом он сказал во время выступления в Вирджинии в рамках общенационального тура "Арсенал свободы", сообщает Цензор.НЕТ.

Российская ПВО плохо сработала

"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, почти 200 наших лучших американцев вошли в центр города. Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" - сказал шеф Пентагона.

Он добавил, что "в центре Каракаса был задержан обвиняемый, которого разыскивало американское правосудие". Хегсет отметил, что при этом ни один американец не погиб.

Читайте также: Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

Что предшествовало?

Читайте также: США не воюют с Венесуэлой и не планируют оккупацию, - Волц на Совбезе ООН

🤣🤣🤣 приниження московитів безкінечні 🔪🐽
05.01.2026 23:12 Ответить
05.01.2026 23:19 Ответить
Ердоган купляв с400 ніби, ну хіба для реверс-інжинірінгу 😆
05.01.2026 23:21 Ответить
А може трамп і дітей не трахав на острові епштейна?
05.01.2026 23:17 Ответить
Якби Мадуро хотіли б врятувати, то і гранатометів зi старою Іглою хватило б.
05.01.2026 23:19 Ответить
чого? жоден з американських літальних апаратів не постраждав! системи ппо парашії нічого не бачили. там в каракасі кривизна землі кривіша чим очікувалось ))
05.01.2026 23:24 Ответить
Кацапские ПВО хорошо працюють по пассажирским літакам...и по своим..Бо чужие цели и отпердолить могут....потому бьют тех,кто ответить не может...хитрое такое ПВО....с искусственным кацапским интеллектом подлости и скотства...
05.01.2026 23:27 Ответить
 
 