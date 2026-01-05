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Новини Удари США по Венесуелі
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Російські системи ППО у Венесуелі спрацювали не надто добре, - Гегсет

Гегсет висміяв ефективність російської ППО у Венесуелі

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".

Про це він сказав під час виступу у Вірджинії у межах загальнонаціонального туру "Арсенал свободи", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російське ППО погано спрацювало

"Три ночі тому у центрі Каракаса, у Венесуелі, майже 200 наших найкращих американців увійшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?", - сказав шеф Пентагону.

Він додав, що "у центрі Каракаса було затримано обвинуваченого, якого розшукувало американське правосуддя". Гегсет зауважив, що при цьому жоден американець не загинув.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) ППО (4292) росія (70892) Гегсет Піт (153)
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Топ коментарі
+26
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05.01.2026 23:19 Відповісти
+16
🤣🤣🤣 приниження московитів безкінечні 🔪🐽
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05.01.2026 23:12 Відповісти
+13
Кацапские ПВО хорошо працюють по пассажирским літакам...и по своим..Бо чужие цели и отпердолить могут....потому бьют тех,кто ответить не может...хитрое такое ПВО....с искусственным кацапским интеллектом подлости и скотства...
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05.01.2026 23:27 Відповісти

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