Російські системи ППО у Венесуелі спрацювали не надто добре, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".

Про це він сказав під час виступу у Вірджинії у межах загальнонаціонального туру "Арсенал свободи", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російське ППО погано спрацювало

"Три ночі тому у центрі Каракаса, у Венесуелі, майже 200 наших найкращих американців увійшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?", - сказав шеф Пентагону.

Він додав, що "у центрі Каракаса було затримано обвинуваченого, якого розшукувало американське правосуддя". Гегсет зауважив, що при цьому жоден американець не загинув.

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