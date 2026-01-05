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Російські системи ППО у Венесуелі спрацювали не надто добре, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що під час операції США у Венесуелі російські системи ППО "спрацювали не надто добре".
Про це він сказав під час виступу у Вірджинії у межах загальнонаціонального туру "Арсенал свободи", повідомляє Цензор.НЕТ.
Російське ППО погано спрацювало
"Три ночі тому у центрі Каракаса, у Венесуелі, майже 200 наших найкращих американців увійшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?", - сказав шеф Пентагону.
Він додав, що "у центрі Каракаса було затримано обвинуваченого, якого розшукувало американське правосуддя". Гегсет зауважив, що при цьому жоден американець не загинув.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
Топ коментарі
+26 vitaliymkua
показати весь коментар05.01.2026 23:19 Відповісти Посилання
+16 Artcore
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+13 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар05.01.2026 23:27 Відповісти Посилання
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