Ватикан пытался убедить США позволить Мадуро бежать в Россию, - WP
В конце декабря кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США в Ватикане Брайаном Берчем, чтобы убедить администрацию Трампа позволить лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро бежать в Россию.
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на правительственные документы и собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Мадуро предлагали покинуть страну
По данным издания, Паролин, который был послом Ватикана в Венесуэле, пытался встретиться или провести беседу с госсекретарем США Марко Рубио.
Во время встречи с Берчем кардинал Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, "и просил американцев о терпении, чтобы подтолкнуть диктатора к этому предложению".
"Мадуро предложили, чтобы он уехал и мог спокойно пользоваться своими деньгами. Частью этой договоренности было то, чтобы Путин гарантировал бы безопасность", - рассказал WP собеседник, знакомый с российским предложением.
Издание пишет, что Мадуро неоднократно предлагали покинуть страну во время кампании атак США на суда, которые выходили из портов Венесуэлы.
По словам лица, знакомого с предложением, Мадуро получил последнее предупреждение лишь за несколько дней до операции США по его захвату.
"Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как создается кризис вокруг него", - сообщил собеседник издания.
"Он считал, что ноябрьский разговор с Трампом прошел "хорошо". Хотя на самом деле ему говорили, что его время истекло: "Президент сказал, что вы можете пойти легким или трудным путем", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
В Ватикане пытались убедить США не начинать военную кампанию против Венесуэлы.
Кардинал Паролин сообщил послу США Берчу, что "Россия откажется от Венесуэлы, если будет удовлетворена Украиной", имея в виду уступки со стороны США в мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины.
В администрации Трампа знали, что Россия якобы предлагала убежище не только Мадуро, но и другим чиновникам его правительства.
В то же время источники издания из Вашингтона считали, что венесуэльский диктатор никогда не согласится уехать в Россию, потому что там "слишком ограниченные условия и он не будет иметь доступа к деньгам от торговли венесуэльским золотом, которые, как считают, он спрятал за границей".
В Ватикане впоследствии прокомментировали публикацию WP.
"Обидно, что были раскрыты части конфиденциального разговора, которые не точно отражают содержание самого разговора, состоявшегося во время рождественских праздников", - заявили в пресс-службе Святого Престола.
Представитель посла Берча переадресовал запросы в Государственный департамент США, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос WP.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Кардинал Паролін повідомив посла США Берча, що "Росія відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена Україною", маючи на увазі поступки зі сторони США у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України."
- а Трамп зробив простіше - і ***** відмовлятися не довелось ...
якщо це не гбешна консерва, то тоді що це?
Вся погань, уся гниль людства тікає на московію.
Якби звідти виходило щось корисне, то можна б було порівняти московію з печінкою, але оскільки звідти виходить лише ненависть, злоба, агресія, то більш підходить порівняння з запаленим апендіксом, який, якщо не видалити, то прорве і знищіть увесь організм...
Экс-разведчик КГБ Зеленько о миллиардах Путина в Ватикане