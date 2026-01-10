РУС
Ватикан пытался убедить США позволить Мадуро бежать в Россию, - WP

Ватикан пытался договориться с США о бегстве Мадуро в Россию

В конце декабря кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США в Ватикане Брайаном Берчем, чтобы убедить администрацию Трампа позволить лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро бежать в Россию.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на правительственные документы и собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Мадуро предлагали покинуть страну 

По данным издания, Паролин, который был послом Ватикана в Венесуэле, пытался встретиться или провести беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

Во время встречи с Берчем кардинал Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, "и просил американцев о терпении, чтобы подтолкнуть диктатора к этому предложению".

"Мадуро предложили, чтобы он уехал и мог спокойно пользоваться своими деньгами. Частью этой договоренности было то, чтобы Путин гарантировал бы безопасность", - рассказал WP собеседник, знакомый с российским предложением.

Издание пишет, что Мадуро неоднократно предлагали покинуть страну во время кампании атак США на суда, которые выходили из портов Венесуэлы.

По словам лица, знакомого с предложением, Мадуро получил последнее предупреждение лишь за несколько дней до операции США по его захвату.

"Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как создается кризис вокруг него", - сообщил собеседник издания.

"Он считал, что ноябрьский разговор с Трампом прошел "хорошо". Хотя на самом деле ему говорили, что его время истекло: "Президент сказал, что вы можете пойти легким или трудным путем", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

В Ватикане пытались убедить США не начинать военную кампанию против Венесуэлы.

Кардинал Паролин сообщил послу США Берчу, что "Россия откажется от Венесуэлы, если будет удовлетворена Украиной", имея в виду уступки со стороны США в мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

В администрации Трампа знали, что Россия якобы предлагала убежище не только Мадуро, но и другим чиновникам его правительства.

В то же время источники издания из Вашингтона считали, что венесуэльский диктатор никогда не согласится уехать в Россию, потому что там "слишком ограниченные условия и он не будет иметь доступа к деньгам от торговли венесуэльским золотом, которые, как считают, он спрятал за границей".

В Ватикане впоследствии прокомментировали публикацию WP. 

"Обидно, что были раскрыты части конфиденциального разговора, которые не точно отражают содержание самого разговора, состоявшегося во время рождественских праздников", - заявили в пресс-службе Святого Престола. 

Представитель посла Берча переадресовал запросы в Государственный департамент США, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос WP.

Читайте также: Трамп о возможном захвате Путина, как и Мадуро: "Не думаю, что это будет необходимо"

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп призвал нефтяных гигантов США восстановить энергетическую отрасль Венесуэлы, вложив $100 миллиардов

і скільки Мадуро пообіцяв Ватікану за лоббізм його втечі?
10.01.2026 19:13 Ответить
Тут скоріше рф пообіцяли...

"Кардинал Паролін повідомив посла США Берча, що "Росія відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена Україною", маючи на увазі поступки зі сторони США у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України."
10.01.2026 19:19 Ответить
Росія відмовиться від Венесуели
- а Трамп зробив простіше - і ***** відмовлятися не довелось ...
10.01.2026 19:24 Ответить
Тони золота з Швейцарії)
10.01.2026 19:29 Ответить
Ватикан-рука мацкви. ***, всі на цьому світі продажні.Трампон, ібаш!
10.01.2026 19:15 Ответить
Ясно, хто їм гроші заносить
10.01.2026 19:17 Ответить
Святи "чорти"?
10.01.2026 19:17 Ответить
Ватикан і в Другу Світову допомагав членам СС тікати в Аргентину. Правда Моссад потім їх повисмикував звідти.
10.01.2026 19:20 Ответить
Кардинал Паролін повідомив посла США Берча, що "Росія відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена Україною", маючи на увазі поступки зі сторони США у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3594797

якщо це не гбешна консерва, то тоді що це?
10.01.2026 19:24 Ответить
І тільки десь з Ростова було чутно дикий вопль: "Астанавітєсь! Растов нє рєзінавий!"

Вся погань, уся гниль людства тікає на московію.
Якби звідти виходило щось корисне, то можна б було порівняти московію з печінкою, але оскільки звідти виходить лише ненависть, злоба, агресія, то більш підходить порівняння з запаленим апендіксом, який, якщо не видалити, то прорве і знищіть увесь організм...
10.01.2026 19:25 Ответить
він що їм наркоту повставлял той мадуро?
10.01.2026 19:25 Ответить
Гроші мацкви здавна, а шефа міндіча віднедавна лежать в банку ватикану. Самий закритий банк. І лояльний до своїх клієнтів.
10.01.2026 19:26 Ответить
Почему Ватикан это важно???? Значит по просьбе России! Давайте Мадуро на мирный план по Украине поменяем!
10.01.2026 19:27 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeM117ACnU20&ved=2ahUKEwjjyMKqv4GSAxWbCBAIHeSQKAkQtwJ6BAg2EAE&usg=AOvVaw3a9BmY8Hll665z6TOOH6xC

Экс-разведчик КГБ Зеленько о миллиардах Путина в Ватикане



10.01.2026 19:28 Ответить
вечер акуительных историй от журнашлюх.очередной вброс. типа это фсе договорняк.и все происходит с разрешения сцаря.но это не отменяет то что ватикан это не про Бога.
10.01.2026 19:29 Ответить
Втекти! - а відповісти за все хороше
10.01.2026 19:30 Ответить
 
 