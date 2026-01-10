Ватикан пытался убедить США позволить Мадуро бежать в Россию, - WP

В конце декабря кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США в Ватикане Брайаном Берчем, чтобы убедить администрацию Трампа позволить лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро бежать в Россию.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на правительственные документы и собственные источники.

Мадуро предлагали покинуть страну

По данным издания, Паролин, который был послом Ватикана в Венесуэле, пытался встретиться или провести беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

Во время встречи с Берчем кардинал Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, "и просил американцев о терпении, чтобы подтолкнуть диктатора к этому предложению".

"Мадуро предложили, чтобы он уехал и мог спокойно пользоваться своими деньгами. Частью этой договоренности было то, чтобы Путин гарантировал бы безопасность", - рассказал WP собеседник, знакомый с российским предложением.

Издание пишет, что Мадуро неоднократно предлагали покинуть страну во время кампании атак США на суда, которые выходили из портов Венесуэлы.

По словам лица, знакомого с предложением, Мадуро получил последнее предупреждение лишь за несколько дней до операции США по его захвату.

"Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как создается кризис вокруг него", - сообщил собеседник издания.

"Он считал, что ноябрьский разговор с Трампом прошел "хорошо". Хотя на самом деле ему говорили, что его время истекло: "Президент сказал, что вы можете пойти легким или трудным путем", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

В Ватикане пытались убедить США не начинать военную кампанию против Венесуэлы.

Кардинал Паролин сообщил послу США Берчу, что "Россия откажется от Венесуэлы, если будет удовлетворена Украиной", имея в виду уступки со стороны США в мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

В администрации Трампа знали, что Россия якобы предлагала убежище не только Мадуро, но и другим чиновникам его правительства.

В то же время источники издания из Вашингтона считали, что венесуэльский диктатор никогда не согласится уехать в Россию, потому что там "слишком ограниченные условия и он не будет иметь доступа к деньгам от торговли венесуэльским золотом, которые, как считают, он спрятал за границей".

В Ватикане впоследствии прокомментировали публикацию WP.

"Обидно, что были раскрыты части конфиденциального разговора, которые не точно отражают содержание самого разговора, состоявшегося во время рождественских праздников", - заявили в пресс-службе Святого Престола.

Представитель посла Берча переадресовал запросы в Государственный департамент США, который отказался от комментариев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не ответил на запрос WP.

Что предшествовало?

