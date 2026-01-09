Трамп о возможном захвате Путина, как и Мадуро: "Не думаю, что это будет необходимо"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в операции по силовому задержанию российского диктатора Владимира Путина, как это было с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Об этом он сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
США не будут задерживать Путина
Лидера США спросили, отдаст ли он когда-нибудь приказ о захвате Путина, напомнив Трампу о реакции украинского президента Владимира Зеленского на операцию США в Венесуэле — тогда глава государства сказал: "Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше".
"Ну, я не думаю, что это будет необходимо. Я считаю, что мы... у нас всегда... у меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Я очень разочарован. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта будет где-то в середине списка сложности или, возможно, одной из самых легких", - ответил Трамп, добавив, что "много людей гибнет".
По его словам, Путин не боится Европы: "Он боится Соединенных Штатов Америки, когда ими руковожу я. Европа — это другое место. Европа меняется. Европа должна собраться с силами. Я люблю Европу".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
він так і сказав:
"ср...ть я хотів на міжнародне право !
я керуюсь тільки власною мораллю. "
а мораль донні, ви знаєте !
ця мораль ще та мораль !"
.
Не факт що ми ще воювати не будемо проти США в складі ЕС - оце буде прикол так прикол