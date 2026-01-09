Трамп о возможном захвате Путина, как и Мадуро: "Не думаю, что это будет необходимо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в операции по силовому задержанию российского диктатора Владимира Путина, как это было с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

США не будут задерживать Путина

Лидера США спросили, отдаст ли он когда-нибудь приказ о захвате Путина, напомнив Трампу о реакции украинского президента Владимира Зеленского на операцию США в Венесуэле — тогда глава государства сказал: "Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше".

"Ну, я не думаю, что это будет необходимо. Я считаю, что мы... у нас всегда... у меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Я очень разочарован. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта будет где-то в середине списка сложности или, возможно, одной из самых легких", - ответил Трамп, добавив, что "много людей гибнет".

По его словам, Путин не боится Европы: "Он боится Соединенных Штатов Америки, когда ими руковожу я. Европа — это другое место. Европа меняется. Европа должна собраться с силами. Я люблю Европу".

Что предшествовало?

