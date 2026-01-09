РУС
1 754 22

Трамп о возможном захвате Путина, как и Мадуро: "Не думаю, что это будет необходимо"

Путин и Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в операции по силовому задержанию российского диктатора Владимира Путина, как это было с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

США не будут задерживать Путина

Лидера США спросили, отдаст ли он когда-нибудь приказ о захвате Путина, напомнив Трампу о реакции украинского президента Владимира Зеленского на операцию США в Венесуэле — тогда глава государства сказал: "Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше".

"Ну, я не думаю, что это будет необходимо. Я считаю, что мы... у нас всегда... у меня всегда были с ним очень хорошие отношения. Я очень разочарован. Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта будет где-то в середине списка сложности или, возможно, одной из самых легких", - ответил Трамп, добавив, что "много людей гибнет".

По его словам, Путин не боится Европы: "Он боится Соединенных Штатов Америки, когда ими руковожу я. Европа — это другое место. Европа меняется. Европа должна собраться с силами. Я люблю Европу".

Трамп: Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей

Что предшествовало?

В Кремле воспринимают действия США в Венесуэле как сигнал возвращения к политике сфер влияния, - WP

Автор: 

Венесуэла (276) путин владимир (32663) Трамп Дональд (7423) Мадуро Николас (93)
+11
У краснова аж похолоділо в штанах від самої лише думки...
показать весь комментарий
09.01.2026 23:36 Ответить
+7
Він швидше короля Данії викраде, ніж свого боса.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:43 Ответить
+7
Ти, мабуть, великий спеціаліст по ядерній енегії, бо безперервно звиздиш по цій темі. ********** разом з іншими такими ж довбнями.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:02 Ответить
донні буйло просто застрелить !
він так і сказав:
"ср...ть я хотів на міжнародне право !
я керуюсь тільки власною мораллю. "

а мораль донні, ви знаєте !
ця мораль ще та мораль !"

.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:16 Ответить
До речі - чомусь непомітним пройшло
показать весь комментарий
09.01.2026 23:37 Ответить
САМО СОБОЮ. Забудь уже - Краснов в лізі диктаторів. Все що він хоче - це бути серед них Альфою.

Не факт що ми ще воювати не будемо проти США в складі ЕС - оце буде прикол так прикол
показать весь комментарий
09.01.2026 23:38 Ответить
Щоб не покладатись на трампів треба мати свою ядерку.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:41 Ответить
то местный фрик школотрон
показать весь комментарий
10.01.2026 00:05 Ответить
Тоді терпи обстріли. Терпиш?
показать весь комментарий
10.01.2026 00:06 Ответить
Всеволод-Вы строги-но справедливы)))
показать весь комментарий
10.01.2026 00:30 Ответить
Кацапів вивертає від сильної України з ядеркою ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
10.01.2026 00:40 Ответить
Трамп много о чем не думает и выглядит великим. Деменция она такая...
показать весь комментарий
09.01.2026 23:44 Ответить
Що, навіть не згадав, що це війна Байденко? Чи на Цензорі обрізали?
показать весь комментарий
09.01.2026 23:44 Ответить
Ну звісно
показать весь комментарий
09.01.2026 23:57 Ответить
Розмовляє, як якийсь недоумок. Не знаю, як це звучить на англійській, але в перекладі важко зрозуміти, що він хоче сказати - суміш якихось короткихх реплік.
показать весь комментарий
09.01.2026 23:59 Ответить
він застрелить його мастєрскі! прям на його чемоданчику! )
показать весь комментарий
09.01.2026 23:59 Ответить
Нігуя! ***** в той чемоданчик сховається, а він броньований. А що там буде гівна повно, так ***** його звик їсти.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:04 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 00:11 Ответить
Путін наверное от такого вопроса Трампу обосрался.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:18 Ответить
А що, вітьков з кушнером не доповіли трампу, що на расєї теж є нафта, та ще й газ на додачу. І золото, і алмази, і... та багато ще чого можна заграбастати. А, це ж не та півкуля, ну, так...
показать весь комментарий
10.01.2026 00:25 Ответить
Абр, абр, абрлвалг! Я врегулював 8 воєн! Баришня! Абрвалг!
показать весь комментарий
10.01.2026 00:26 Ответить
 
 