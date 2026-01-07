РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 470 17

В Кремле воспринимают действия США в Венесуэле как сигнал возвращения к политике сфер влияния, - WP

мадуро,путин

В Москве рассматривают захват США венесуэльского лидера Николаса Мадуро как подтверждение перехода мира к политике великих держав и сфер влияния, одновременно опасаясь экономических и геополитических последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пишет The Washington Post.

Российские аналитики оценивают риски возможного падения мировых цен на нефть в случае успеха США, а также перспективу втягивания Вашингтона в длительный конфликт в регионе в случае провала операции.

В то же время, по оценкам собеседников издания, любое развитие событий в Венесуэле выгодно Кремлю, поскольку отвлекает внимание мирового сообщества от войны России против Украины и отказа Владимира Путина поддержать мирную инициативу Дональда Трампа. Это, по мнению аналитиков, усиливает уверенность Кремля в отстаивании собственной сферы доминирования в Украине и на постсоветском пространстве.

"То, что произошло, является в определенной степени подтверждением российской точки зрения, что либеральный порядок заканчивается, а на его место приходит глобальный порядок, основанный на сферах влияния", - сказал на условиях анонимности один российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ.

Он также отметил, что у США есть "собственный задний двор, и Трамп возвращается к доктрине Монро", добавив: "Конечно, мы не можем это поддержать, но должны смириться с реальностью. И, конечно, в этом случае у нас будет еще больше оснований претендовать на собственную сферу влияния вблизи наших границ".

Вместе с тем успех операции США обнажил слабость России как союзника. В Москве ранее заявляли о "полной поддержке" Каракаса, однако реакция Кремля на захват Мадуро ограничилась сдержанными заявлениями с обвинениями США в нарушении международного права.

"После Сирии для России не очень хорошо выглядит демонстрация того, что она не может защитить своих союзников", - отметил один европейский чиновник на условиях анонимности.

Пророссийский комментатор Сергей Марков объяснил молчание Кремля шоком от дерзости действий США и эффективности американских спецслужб, а также желанием дождаться дальнейшего развития событий в Венесуэле. "Многие захотят, чтобы Венесуэла стала для Америки вторым Вьетнамом", - заявил он.

В то же время захват Мадуро может привести к существенным потерям для России. Венесуэла является ключевым членом ОПЕК+ и одной из немногих стран, признавших аннексию Крыма в 2014 году. Москва предоставила Каракасу многомиллиардные кредиты, реализует совместные проекты в оборонной и энергетической сферах и имеет права на разведку значительных запасов нефти и газа.

Аналитики отмечают, что на фоне войны против Украины и роста санкционного давления интерес России к Венесуэле постепенно ослабевает. "Для России, конечно, украинский кризис гораздо важнее венесуэльского", - заявил Марков.

Что предшествовало?

+5
і? в РФ вирішили що їх сфера впливу Европа?

Польща має економіку як РФ, а ще Іспанія. Німеччина в 2 рази більшу, Італія на 50% більшу. ПРО ЯКІ СФЕРИ ВПЛИВУ може говорити РФ?

Як гниль динозаврів буде продаватись нижче 40 - у них нічим буде платити прибиральницям за чемодан Пуйла.

У низ газпром розпродає ВСІ АКТИВИ щоб якось покривати борг і РЖД а Нафтові компанії уже дотаційні

ВПЛИВОВІ ВИ НАШІ
07.01.2026 11:08
+4
Повернення чи ні - вас це вже не обходить. росія вже не має сфер впливу, бо сама стала сферою впливу Китаю.
07.01.2026 11:08
+4
так шо все ж таки кацапи везуть з каракаса на танкері?
шо аж атомний підводний човен відправили його охороняти від Штатів
07.01.2026 11:09
Так, хто там так радів з приводу атаки американців на Венесуелу?
07.01.2026 11:05
А що не так? Результатом цих дій є падіння мирових цін на нафту на 1,5%. Це погано?
07.01.2026 11:31
Дивіться на проблему трошки ширше і стане все зрозуміло!
07.01.2026 12:20
кацапи це велика держава? - 10% ВВП США
07.01.2026 11:07
в кремлі обісрались. Залишилось дочекатися коли Сі остаточно захопе путлера. І спротиву не буде. Бо як показує досвід, першими тікають таємни агенти, жандарми та поліцаї. Навіщо це Сі? А скільки мжно годувати парашу, коли можно просто все забрати? БЕЗКОШТОВНО
07.01.2026 11:08
07.01.2026 11:08
Не ображай динозаврів. Досі точно не відомо, як з'явилась нафта.
07.01.2026 11:33
Повернення чи ні - вас це вже не обходить. росія вже не має сфер впливу, бо сама стала сферою впливу Китаю.
07.01.2026 11:08
так шо все ж таки кацапи везуть з каракаса на танкері?
шо аж атомний підводний човен відправили його охороняти від Штатів
07.01.2026 11:09
Везуть повітря і баластну воду, танкер пустий.
07.01.2026 11:35
не факт
07.01.2026 12:05
про Сирию тоже подобную чухню писали. Завершилось ничем - асад уехал в москву, сирия вышла из под контроля рф, рф продолжила воевать в Украине, ничего не поменялось
07.01.2026 11:13
Сам собі суперечиш: Сирія вийшла з-під контролю рашки, але нічого не змінилося?
07.01.2026 11:37
относительно Украины ничего не поменялось. Так и тут откудаб не выкинули путлера в мире, воевать он врядли перестанет
07.01.2026 11:38
На счёт Украины согласен, но статья была про сферы влияния. Рашка потеряла очередную подконтрольную страну. Куба на очереди и кацапов полностью вытеснят из Латинской Америки.
07.01.2026 11:44
При політиці сфер впливу світ теоретичног розділяють: США, Китай, Європа і Індія. А дле місцуе росії? А в складі Китаю, як колонії і сировинного придатку. Сьогодні росія це лузер, який брехнею і пропагандою погрожує світу. Ніщеброди і брехуни!!! Якби кацапи мали таку силу як США, то вони давно б вже захопили світ.
07.01.2026 11:15
Така політика ніколи і не припинялася - кацапи як завжди верзуть будь-що лиш би "пердьнути в борошно". А Трамп до виборів у листопаді має зробити всі свої залихвацькі справи, бо потім йому будуть більше заважати, ніж зараз.
07.01.2026 11:17
 
 