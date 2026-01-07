В Кремле воспринимают действия США в Венесуэле как сигнал возвращения к политике сфер влияния, - WP
В Москве рассматривают захват США венесуэльского лидера Николаса Мадуро как подтверждение перехода мира к политике великих держав и сфер влияния, одновременно опасаясь экономических и геополитических последствий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пишет The Washington Post.
Российские аналитики оценивают риски возможного падения мировых цен на нефть в случае успеха США, а также перспективу втягивания Вашингтона в длительный конфликт в регионе в случае провала операции.
В то же время, по оценкам собеседников издания, любое развитие событий в Венесуэле выгодно Кремлю, поскольку отвлекает внимание мирового сообщества от войны России против Украины и отказа Владимира Путина поддержать мирную инициативу Дональда Трампа. Это, по мнению аналитиков, усиливает уверенность Кремля в отстаивании собственной сферы доминирования в Украине и на постсоветском пространстве.
"То, что произошло, является в определенной степени подтверждением российской точки зрения, что либеральный порядок заканчивается, а на его место приходит глобальный порядок, основанный на сферах влияния", - сказал на условиях анонимности один российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ.
Он также отметил, что у США есть "собственный задний двор, и Трамп возвращается к доктрине Монро", добавив: "Конечно, мы не можем это поддержать, но должны смириться с реальностью. И, конечно, в этом случае у нас будет еще больше оснований претендовать на собственную сферу влияния вблизи наших границ".
Вместе с тем успех операции США обнажил слабость России как союзника. В Москве ранее заявляли о "полной поддержке" Каракаса, однако реакция Кремля на захват Мадуро ограничилась сдержанными заявлениями с обвинениями США в нарушении международного права.
"После Сирии для России не очень хорошо выглядит демонстрация того, что она не может защитить своих союзников", - отметил один европейский чиновник на условиях анонимности.
Пророссийский комментатор Сергей Марков объяснил молчание Кремля шоком от дерзости действий США и эффективности американских спецслужб, а также желанием дождаться дальнейшего развития событий в Венесуэле. "Многие захотят, чтобы Венесуэла стала для Америки вторым Вьетнамом", - заявил он.
В то же время захват Мадуро может привести к существенным потерям для России. Венесуэла является ключевым членом ОПЕК+ и одной из немногих стран, признавших аннексию Крыма в 2014 году. Москва предоставила Каракасу многомиллиардные кредиты, реализует совместные проекты в оборонной и энергетической сферах и имеет права на разведку значительных запасов нефти и газа.
Аналитики отмечают, что на фоне войны против Украины и роста санкционного давления интерес России к Венесуэле постепенно ослабевает. "Для России, конечно, украинский кризис гораздо важнее венесуэльского", - заявил Марков.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Польща має економіку як РФ, а ще Іспанія. Німеччина в 2 рази більшу, Італія на 50% більшу. ПРО ЯКІ СФЕРИ ВПЛИВУ може говорити РФ?
Як гниль динозаврів буде продаватись нижче 40 - у них нічим буде платити прибиральницям за чемодан Пуйла.
У низ газпром розпродає ВСІ АКТИВИ щоб якось покривати борг і РЖД а Нафтові компанії уже дотаційні
ВПЛИВОВІ ВИ НАШІ
шо аж атомний підводний човен відправили його охороняти від Штатів