Спортивний костюм Nike став бестселером після арешту Мадуро: попит зріс у кілька разів

Нещодавнє викрадення та арешт Ніколаса Мадуро несвідомо стали головною рекламою спортивних костюмів Nike завдяки фотографії, опублікованій президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Yahoo News.

Зображення, яке побачили мільйони людей по всьому світу, показує Мадуро в наручниках, де він тримає пляшку з водою та одягнений у сірий комплект Nike Tech Fleece – худі та штани з помітним логотипом бренду.

Після публікації фотографії інтерес до костюма різко зріс: кількість пошукових запитів збільшилася в кілька разів. У США та деяких країнах Європи великі розміри вже розпродані. Худі, що коштує близько $140 у США (120 євро в Європі), увійшло до числа бестселерів у онлайн-магазині Nike.

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Після події у відгуках покупці жартівливо відзначають комфорт одягу, особливо під час тривалих перельотів. Дехто навіть дав костюму неофіційну назву, пов’язану з операцією з затримання Мадуро.

"Це справді зручно для тривалих перельотів. У мене щойно був найгірший день у моєму житті, але цей одяг зробив його трохи кращим", ‒ написав один покупець.

Як повідомлялося, суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді. Засідання відбулося у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка та тривало близько 30 хвилин.

Під час нього суддя Алвін Геллерстайн зачитав звинувачення, а обвинувачені оголосили про свою невинуватість. Мадуро та його дружина залишаються під вартою, а наступне засідання призначено на 17 березня. ФБР та Міністерство юстиції США продовжують розслідування обставин справи.