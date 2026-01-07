У Кремлі сприймають дії США у Венесуелі як сигнал повернення до політики сфер впливу, - WP

У Москві розглядають захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро як підтвердження переходу світу до політики великих держав і сфер впливу, водночас побоюючись економічних і геополітичних наслідків.

Про це інормує Цензор.НЕТ, пише The Washington Post.

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Російські аналітики оцінюють ризики можливого падіння світових цін на нафту у разі успіху США, а також перспективу втягування Вашингтону у тривалий конфлікт у регіоні у разі провалу операції.

Водночас, за оцінками співрозмовників видання, будь-який розвиток подій у Венесуелі вигідний Кремлю, оскільки відволікає увагу світової спільноти від війни Росії проти України та відмови Володимира Путіна підтримати мирну ініціативу Дональда Трампа. Це, на думку аналітиків, підсилює впевненість Кремля у відстоюванні власної сфери домінування в Україні та на пострадянському просторі.

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"Те, що сталося, є певною мірою підтвердженням російської точки зору, що ліберальний порядок закінчується, а на його місце приходить глобальний порядок, заснований на сферах впливу", - сказав на умовах анонімності один російський науковець, близький до високопоставлених дипломатів РФ.

Він також зазначив, що у США є "власний задній двір, і Трамп повертається до доктрини Монро", додавши: "Звичайно, ми не можемо це підтримати, але мусимо змиритися з реальністю. І, звісно, в цьому разі ми матимемо ще більше підстав претендувати на власну сферу впливу поблизу наших кордонів".

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Водночас успіх операції США оголив слабкість Росії як союзника. У Москві раніше заявляли про "повну підтримку" Каракасу, однак реакція Кремля на захоплення Мадуро обмежилася стриманими заявами зі звинуваченнями США у порушенні міжнародного права.

"Після Сирії для Росії не дуже гарний вигляд має демонстрація того, що вона не може захистити своїх союзників", - зазначив один європейський чиновник на умовах анонімності.

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Проросійський коментатор Сергій Марков пояснив мовчання Кремля шоком від зухвалості дій США та ефективності американських спецслужб, а також бажанням дочекатися подальшого розвитку подій у Венесуелі. "Багато хто захоче, щоб Венесуела стала для Америки другим В'єтнамом", - заявив він.

Водночас захоплення Мадуро може призвести до суттєвих втрат для Росії. Венесуела є ключовим членом ОПЕК+ та однією з небагатьох країн, що визнали анексію Криму у 2014 році. Москва надала Каракасу багатомільярдні кредити, реалізовує спільні проєкти в оборонній та енергетичній сферах і має права на розвідку значних запасів нафти й газу.

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Аналітики зазначають, що на тлі війни проти України та зростання санкційного тиску інтерес Росії до Венесуели поступово слабшає. "Для Росії, звичайно, українська криза набагато важливіша за венесуельську", - заявив Марков.

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