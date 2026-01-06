Після затримання Мадуро у Венесуелі розгорнули репресії та затримання журналістів, - FT

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами влада країни розгорнула масштабні репресивні заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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За даними видання, у країні затримали щонайменше 14 журналістів і медіапрацівників, з яких 11 представляли іноземні ЗМІ. Згодом чотирьох із них звільнили, однак місце перебування решти залишається невідомим. Родичі затриманих утримуються від розголошення імен через побоювання переслідувань.

Як зазначає Національний синдикат працівників преси Венесуели, більшість затримань відбулася поблизу будівлі Національної асамблеї. Це сталося в день приведення до присяги віцепрезидентки Делсі Родрігес як тимчасової очільниці держави.

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Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня, зобов’язує силові структури негайно затримувати осіб, яких підозрюють у підтримці або сприянні військовій операції США. За словами правозахисників, у країні також почали перевіряти мобільні телефони громадян у пошуках матеріалів, які можуть свідчити про підтримку дій Вашингтона.

Крім того, в столиці та навколо Каракаса встановили блокпости, а парамілітарні загони привели у підвищену готовність. За даними Financial Times, після захоплення Мадуро та його дружини американськими військовими залишки режиму намагаються придушити будь-які публічні прояви підтримки цих подій.

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Що передувало?

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