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Новини Відносини Венесуели та США
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Після затримання Мадуро у Венесуелі розгорнули репресії та затримання журналістів, - FT

венесуела

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами влада країни розгорнула масштабні репресивні заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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За даними видання, у країні затримали щонайменше 14 журналістів і медіапрацівників, з яких 11 представляли іноземні ЗМІ. Згодом чотирьох із них звільнили, однак місце перебування решти залишається невідомим. Родичі затриманих утримуються від розголошення імен через побоювання переслідувань.

Як зазначає Національний синдикат працівників преси Венесуели, більшість затримань відбулася поблизу будівлі Національної асамблеї. Це сталося в день приведення до присяги віцепрезидентки Делсі Родрігес як тимчасової очільниці держави.

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Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня, зобов’язує силові структури негайно затримувати осіб, яких підозрюють у підтримці або сприянні військовій операції США. За словами правозахисників, у країні також почали перевіряти мобільні телефони громадян у пошуках матеріалів, які можуть свідчити про підтримку дій Вашингтона.

Крім того, в столиці та навколо Каракаса встановили блокпости, а парамілітарні загони привели у підвищену готовність. За даними Financial Times, після захоплення Мадуро та його дружини американськими військовими залишки режиму намагаються придушити будь-які публічні прояви підтримки цих подій.

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Що передувало?

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Топ коментарі
+17
Мадуро прибрали, але на місцях залишились.
В тому числі прєдставітєлі русні та Китаю.
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06.01.2026 15:59 Відповісти
+17
Так отож...віцепрезидентка - соратниця ще Чавеса, вона з того ж картелю, було б дивно очікувати від неї чогось іншого.
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06.01.2026 16:05 Відповісти
+12
Ну,выкрали пахана...Дальше что? На его место пришел другой...Система осталась нетронутой..Власть не захватили,марианетку свою не поставили....Рыжий придурок бьется в экстазе и угрожает Кубе-Колумбии и Гренландии... ******* Владимир-друг,Украина-сама виновата и мы тоже хотим ее орграбить....Что происходит в этом мире??Такое впечатление,что ипанаты и психи захватили власть в США
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06.01.2026 16:26 Відповісти

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