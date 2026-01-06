Арешт Мадуро став серйозним ударом по амбіціях Путіна й ролі Росії у світі, - Politico

Успішна операція США у Венесуелі та усунення диктатора Ніколаса Мадуро від влади продемонстрували обмежені можливості Росії як союзника й ударили по амбіціях Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Зазначається, що арешт Мадуро показав нездатність російського диктатора протистояти США. Про це заявляють російські пропагандисти.

У матеріалі зокрема підкреслюється, що реальна "глобальна надпотужність президента США" викликає у Кремля зелену заздрість. Оскільки Москва не змогла захистити одного з головних партнерів у Латинській Америці. Це, пише Politico, підірвало ідею "багатополярного світу", яку Путін просував роками як альтернативу домінуванню Заходу.

"Самопроголошений "багатополярний" світ антизахідних диктаторських союзів від Каракаса до Тегерана, про який мріє Путін, є по суті безсилим. Окрім приниження, яке відчуває світ, бачачи, що Путін не є надійним союзником у скрутній ситуації, тепер додається ще й образа, що Трамп виявляється більш ефективним і сміливим у здійсненні такого роду нестандартних втручань наддержави, яких Кремль хотів би досягти", - пише видання.

Втрата ролі "вершителя закону"

Також у матеріалі згадуються події, коли Москва не втрутилася у події у Нагірному Карабасі у 2023 році, фактично спостерігала за падінням режиму Башара Асада в Сирії та не змогла надати реальної підтримки Ірану під час ударів США та Ізраїлю по його ядерних об'єктах.

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"Одним словом, Путін втратив свою роль самопроголошеного вершителя закону. Хоча він, імовірно, хотів би усунути українського президента Володимира Зеленського в результаті блискавичної атаки, натомість вже чотири роки веде жорстоку війну, в якій загинуло і отримали поранення понад мільйон росіян", - додає автор матеріалу

Політичний аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов у коментарі для видання зазначив, що те, що Путін обіцяв зробити в Україні, Трамп реалізував у Венесуелі дуже швидко.

"Путін, мабуть, нестерпно заздрить Трампу", - сказав він.

Російські мільярдні інвестиції у Венесуелу втратили сенс

Із 1999 року Росія поставила Венесуелі військове обладнання на суму понад 20 млрд доларів, фінансуючи ці поставки через кредити та частковий контроль над нафтовою галуззю країни. Втім, нині ці інвестиції майже не приносять Москві користі. Крім того, раніше Москві вдавалось швидко евакуйовувати союзних їй диктаторів, що робило співпрацю з Москвою привабливою для авторитарних режимів.

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"Але в той час, як колишній президент України Віктор Янукович і Башар Асад отримали притулок у Росії, Мадуро в понеділок з'явився в суді Нью-Йорка у тюремній робі", — зауважила Хартог.

Реакція Москви: обурення, заздрість і заклики до жорсткіших дій

Російські чиновники прогнозовано засудили дії США. МЗС РФ назвало їх "неприйнятним порушенням суверенітету незалежної держави", а сенатор Олексій Пушков заявив, що кроки Дональда Трампа повертають світ до "дикого імперіалізму XIX століття".

Водночас у прокремлівському середовищі лунали й радикальніші заяви. Зокрема, обговорювалася ідея передати Венесуелі ракети "Орешник", , а також звучали твердження, що "дії Вашингтона фактично відкрили Москві повну свободу дій для вирішення своїх питань будь-якими необхідними засобами".

"Ніби Москва цього раніше не робила. Адже порушення суверенітету та імперіалізм - це саме те, у чому звинувачують самих росіян в Україні", - наголошує видання.

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Один із ключових ідеологів російської агресії Олександр Дугін закликав діяти за прикладом США.

"Вся Росія запитує себе, чому ми не поводимося з нашими ворогами так само? Робіть як Трамп, робіть краще за Трампа. І швидше", - написав він.

Видання підсумовує, російські чиновники та державні медіа давно твердять: світом керує сила, а не право. Втім, іронія полягає в тому, що Трамп демонструє більшу ефективність у дотриманні "закону джунглів", ніж Путін.

"Путін сам створив світ, де головним є успіх. Тепер американці показали, як це досягається, тоді як приниження Путіна є очевидним для всіх", - додав політолог Аббас Галлямов.

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