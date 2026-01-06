РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
2 032 16

Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico

Действия США в Венесуэле разоблачили слабость Путина — российские идеологи

Успешная операция США в Венесуэле и отстранение диктатора Николаса Мадуро от власти продемонстрировали ограниченные возможности России как союзника и ударили по амбициям Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что арест Мадуро показал неспособность российского диктатора противостоять США. Об этом заявляют российские пропагандисты.

В материале, в частности, подчеркивается, что реальная "глобальная сверхмощность президента США" вызывает у Кремля зеленую зависть. Поскольку Москва не смогла защитить одного из главных партнеров в Латинской Америке. Это, пишет Politico, подорвало идею "многополярного мира", которую Путин продвигал годами как альтернативу доминированию Запада.

"Самопровозглашенный "многополярный" мир антизападных диктаторских союзов от Каракаса до Тегерана, о котором мечтает Путин, по сути бессилен. Кроме унижения, которое испытывает мир, видя, что Путин не является надежным союзником в сложной ситуации, теперь добавляется еще и обида, что Трамп оказывается более эффективным и смелым в осуществлении такого рода нестандартных вмешательств сверхдержавы, которых Кремль хотел бы достичь", - пишет издание.

Потеря роли "вершителя закона"

Также в материале упоминаются события, когда Москва не вмешалась в события в Нагорном Карабахе в 2023 году, фактически наблюдала за падением режима Башара Асада в Сирии и не смогла оказать реальной поддержки Ирану во время ударов США и Израиля по его ядерным объектам.

"Одним словом, Путин потерял свою роль самопровозглашенного вершителя закона. Хотя он, вероятно, хотел бы устранить украинского президента Владимира Зеленского в результате молниеносной атаки, вместо этого уже четыре года ведет жестокую войну, в которой погибли и получили ранения более миллиона россиян", - добавляет автор материала

Политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов в комментарии для издания отметил, что то, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп реализовал в Венесуэле очень быстро.

"Путин, видимо, невыносимо завидует Трампу", - сказал он.

Российские миллиардные инвестиции в Венесуэлу потеряли смысл

С 1999 года Россия поставила Венесуэле военное оборудование на сумму более 20 млрд долларов, финансируя эти поставки через кредиты и частичный контроль над нефтяной отраслью страны. Впрочем, сейчас эти инвестиции почти не приносят Москве пользы. Кроме того, ранее Москве удавалось быстро эвакуировать союзных ей диктаторов, что делало сотрудничество с Москвой привлекательным для авторитарных режимов.

"Но в то время как бывший президент Украины Виктор Янукович и Башар Асад получили убежище в России, Мадуро в понедельник появился в суде Нью-Йорка в тюремной робе", - отметила Хартог.

Реакция Москвы: возмущение, зависть и призывы к более жестким действиям

Российские чиновники прогнозируемо осудили действия США. МИД РФ назвал их "неприемлемым нарушением суверенитета независимого государства", а сенатор Алексей Пушков заявил, что шаги Дональда Трампа возвращают мир к "дикому империализму XIX века".

В то же время в прокремлевской среде звучали и более радикальные заявления. В частности, обсуждалась идея передать Венесуэле ракеты "Орешник", а также звучали утверждения, что "действия Вашингтона фактически открыли Москве полную свободу действий для решения своих вопросов любыми необходимыми средствами".

"Как будто Москва этого раньше не делала. Ведь нарушение суверенитета и империализм - это именно то, в чем обвиняют самих россиян в Украине", - отмечает издание.

Один из ключевых идеологов российской агрессии Александр Дугин призвал действовать по примеру США.

"Вся Россия спрашивает себя, почему мы не поступаем с нашими врагами так же? Делайте как Трамп, делайте лучше Трампа. И быстрее", - написал он.

Издание подытоживает, что российские чиновники и государственные СМИ давно твердят: миром правит сила, а не право. Впрочем, ирония заключается в том, что Трамп демонстрирует большую эффективность в соблюдении "закона джунглей", чем Путин.

"Путин сам создал мир, где главное - успех. Теперь американцы показали, как это достигается, тогда как унижение Путина очевидно для всех", - добавил политолог Аббас Галлямов.

путин владимир Трамп Дональд Мадуро Николас
За короткий строк Трамп показав хто дійсно батько в будинку на прикладі Ірану та Венесуели.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:43 Ответить
Так, Трампу пощастило, що його обрали в такій спроможній країні, як США.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:43 Ответить
Ну, тут палка о двух концах. Что ***** мокнули в дерьмо - это хорошо, просто отлично. Но способ как это сделали - довольно опасный прецедент.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:44 Ответить
на рашці деякі мразі кажуть що як би не їх домога, в американців не вийшло б
показать весь комментарий
06.01.2026 12:50 Ответить
Я про це 10 раз йще позавчора писав ...
Усякі параноїдальни версії про таємну змову трампон-хуйло що нібито , нібито, нібито "домовилися" обміняти мадуру на Україну це є чистої води конспірологія .
А ось що є в реальності -- в черговий раз удар по репутації ***** як захистника й лідера країн що під санкціями ...
Хоча б тому , що впливати на Україну трампон не може . Воно навіть остоточно зняти санції з ***** не має таких повноважень . трампон навіть наказати ЦРУ не передавати інформацію ЗСУ не може .
трампон не імператор США а лише презідент , якому на посаді залишилося бути 3 роки й це максимум .

А ось що він зміг так то вдарити по Ірану й арештувати мадуро . З того часу як трампон виграв вибори відбулося цілих три ключові події , яки больно вдарили по ***** :
1. Падіння режиму асада .
2. Повний крах потенціалу Ірану й його програш у війні .
3. Арешт мадуро .
показать весь комментарий
06.01.2026 12:50 Ответить
❗️ Кремль готовий не заважати США панувати у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтону щодо України, - https://www.reuters.com/world/china/russia-loses-ally-venezuela-hopes-gain-trumps-wild-west-realpolitik-2026-01-05/ Reuters

Там вважають, що США, усунувши режим Мадуро, показали: Латинська Америка - їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості «сфера за сферою». Що цікаво, подібну ідею росія пропонувала ще за першої каденції Трампа.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:51 Ответить
Хто тиражує цю відверту ***** і хотілку підарів -- сам рузкіх підар або слабе ))
показать весь комментарий
06.01.2026 13:00 Ответить
заказные статьи от ру скама в ройтерс не имеют ничего общего с реальностью. Рашку поперли со всех зон влияния по они бамбасс берут четвертый год, это не совок, пуйлу до совка как мадуре до президентского кресла из тюрьмы нью-йорка чтобы это плешивое чудище там о себе не думало
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
❗️ Виконувачка обов'язків президента Венесуели Родрігес після присяги зустрілася з послами Китаю, Ірану та РФ - https://espreso.tv/svit-vikonuvachka-obovyazkiv-prezidenta-venesueli-rodriges-pislya-prisyagi-zustrilasya-z-poslami-kitayu-iranu-ta-rf-zmi espreso.tv

Зазначається, що на церемонії присяги були присутні посол Китаю Лан Ху, посол Росії Сєргєй Мєлік-Багдасаров та посол Ірану Алі Чегіні. Одразу після церемонії Лан Ху обійняв Родрігес, за ним це зробив Сєргєй Мєлік-Багдасаров, а Алі Чегіні вклонився їй.

"Ці три країни засудили військову операцію США із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро", - йдеться у повідомленні.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:57 Ответить
***** спустили в унитаз показав ему кто в мире хозяин а кто обычный понторез!
показать весь комментарий
06.01.2026 12:59 Ответить
І як гадають ті, у кого ейфорія від вторгнення у Венесуелу, на кому буде відігруватись ху*ло?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:00 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 13:03 Ответить
пуйлу, дугину и остальной компании отсталых по губам поводили знатно. Бамбмасс воины 4 года все еще ищут величие в штанах не замечая что оно потекло еще в 2022. типичные русишь свиньи
показать весь комментарий
06.01.2026 13:07 Ответить
Опять сравнивают США и засрашку,как будто они равнозначные фигуры,в экономической и военной мощи московиты находятся на уровне подошвы американцев,там только самопиар и самореклама находятся на высшем уровне,на которые повелись такие лохи,как обамка и байдунишка.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:07 Ответить
"Вся Росія запитує себе, чому ми не поводимося з нашими ворогами так само?" Джерело: https://censor.net/ua/n3594035
Тому що слабО. Тому що прутін - лузер, чмо й брехун. Він ніколи не виконує навіть офіційних обіцянок,не те що приватних. Який народ,такий правитель. Терпіти,терпіли!
показать весь комментарий
06.01.2026 13:20 Ответить
це удар по китаю, а не по росії. китай більше нафти в росії закуповувати - ось це підсумок. хоча невідомо чим там все для сша закінчиться.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:22 Ответить
 
 