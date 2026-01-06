Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico
Успешная операция США в Венесуэле и отстранение диктатора Николаса Мадуро от власти продемонстрировали ограниченные возможности России как союзника и ударили по амбициям Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Отмечается, что арест Мадуро показал неспособность российского диктатора противостоять США. Об этом заявляют российские пропагандисты.
В материале, в частности, подчеркивается, что реальная "глобальная сверхмощность президента США" вызывает у Кремля зеленую зависть. Поскольку Москва не смогла защитить одного из главных партнеров в Латинской Америке. Это, пишет Politico, подорвало идею "многополярного мира", которую Путин продвигал годами как альтернативу доминированию Запада.
"Самопровозглашенный "многополярный" мир антизападных диктаторских союзов от Каракаса до Тегерана, о котором мечтает Путин, по сути бессилен. Кроме унижения, которое испытывает мир, видя, что Путин не является надежным союзником в сложной ситуации, теперь добавляется еще и обида, что Трамп оказывается более эффективным и смелым в осуществлении такого рода нестандартных вмешательств сверхдержавы, которых Кремль хотел бы достичь", - пишет издание.
Потеря роли "вершителя закона"
Также в материале упоминаются события, когда Москва не вмешалась в события в Нагорном Карабахе в 2023 году, фактически наблюдала за падением режима Башара Асада в Сирии и не смогла оказать реальной поддержки Ирану во время ударов США и Израиля по его ядерным объектам.
"Одним словом, Путин потерял свою роль самопровозглашенного вершителя закона. Хотя он, вероятно, хотел бы устранить украинского президента Владимира Зеленского в результате молниеносной атаки, вместо этого уже четыре года ведет жестокую войну, в которой погибли и получили ранения более миллиона россиян", - добавляет автор материала
Политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов в комментарии для издания отметил, что то, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп реализовал в Венесуэле очень быстро.
"Путин, видимо, невыносимо завидует Трампу", - сказал он.
Российские миллиардные инвестиции в Венесуэлу потеряли смысл
С 1999 года Россия поставила Венесуэле военное оборудование на сумму более 20 млрд долларов, финансируя эти поставки через кредиты и частичный контроль над нефтяной отраслью страны. Впрочем, сейчас эти инвестиции почти не приносят Москве пользы. Кроме того, ранее Москве удавалось быстро эвакуировать союзных ей диктаторов, что делало сотрудничество с Москвой привлекательным для авторитарных режимов.
"Но в то время как бывший президент Украины Виктор Янукович и Башар Асад получили убежище в России, Мадуро в понедельник появился в суде Нью-Йорка в тюремной робе", - отметила Хартог.
Реакция Москвы: возмущение, зависть и призывы к более жестким действиям
Российские чиновники прогнозируемо осудили действия США. МИД РФ назвал их "неприемлемым нарушением суверенитета независимого государства", а сенатор Алексей Пушков заявил, что шаги Дональда Трампа возвращают мир к "дикому империализму XIX века".
В то же время в прокремлевской среде звучали и более радикальные заявления. В частности, обсуждалась идея передать Венесуэле ракеты "Орешник", а также звучали утверждения, что "действия Вашингтона фактически открыли Москве полную свободу действий для решения своих вопросов любыми необходимыми средствами".
"Как будто Москва этого раньше не делала. Ведь нарушение суверенитета и империализм - это именно то, в чем обвиняют самих россиян в Украине", - отмечает издание.
Один из ключевых идеологов российской агрессии Александр Дугин призвал действовать по примеру США.
"Вся Россия спрашивает себя, почему мы не поступаем с нашими врагами так же? Делайте как Трамп, делайте лучше Трампа. И быстрее", - написал он.
Издание подытоживает, что российские чиновники и государственные СМИ давно твердят: миром правит сила, а не право. Впрочем, ирония заключается в том, что Трамп демонстрирует большую эффективность в соблюдении "закона джунглей", чем Путин.
"Путин сам создал мир, где главное - успех. Теперь американцы показали, как это достигается, тогда как унижение Путина очевидно для всех", - добавил политолог Аббас Галлямов.
Усякі параноїдальни версії про таємну змову трампон-хуйло що нібито , нібито, нібито "домовилися" обміняти мадуру на Україну це є чистої води конспірологія .
А ось що є в реальності -- в черговий раз удар по репутації ***** як захистника й лідера країн що під санкціями ...
Хоча б тому , що впливати на Україну трампон не може . Воно навіть остоточно зняти санції з ***** не має таких повноважень . трампон навіть наказати ЦРУ не передавати інформацію ЗСУ не може .
трампон не імператор США а лише презідент , якому на посаді залишилося бути 3 роки й це максимум .
А ось що він зміг так то вдарити по Ірану й арештувати мадуро . З того часу як трампон виграв вибори відбулося цілих три ключові події , яки больно вдарили по ***** :
1. Падіння режиму асада .
2. Повний крах потенціалу Ірану й його програш у війні .
3. Арешт мадуро .
Там вважають, що США, усунувши режим Мадуро, показали: Латинська Америка - їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості «сфера за сферою». Що цікаво, подібну ідею росія пропонувала ще за першої каденції Трампа.
Зазначається, що на церемонії присяги були присутні посол Китаю Лан Ху, посол Росії Сєргєй Мєлік-Багдасаров та посол Ірану Алі Чегіні. Одразу після церемонії Лан Ху обійняв Родрігес, за ним це зробив Сєргєй Мєлік-Багдасаров, а Алі Чегіні вклонився їй.
"Ці три країни засудили військову операцію США із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро", - йдеться у повідомленні.
Тому що слабО. Тому що прутін - лузер, чмо й брехун. Він ніколи не виконує навіть офіційних обіцянок,не те що приватних. Який народ,такий правитель. Терпіти,терпіли!