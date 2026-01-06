Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico

Успешная операция США в Венесуэле и отстранение диктатора Николаса Мадуро от власти продемонстрировали ограниченные возможности России как союзника и ударили по амбициям Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что арест Мадуро показал неспособность российского диктатора противостоять США. Об этом заявляют российские пропагандисты.

В материале, в частности, подчеркивается, что реальная "глобальная сверхмощность президента США" вызывает у Кремля зеленую зависть. Поскольку Москва не смогла защитить одного из главных партнеров в Латинской Америке. Это, пишет Politico, подорвало идею "многополярного мира", которую Путин продвигал годами как альтернативу доминированию Запада.

"Самопровозглашенный "многополярный" мир антизападных диктаторских союзов от Каракаса до Тегерана, о котором мечтает Путин, по сути бессилен. Кроме унижения, которое испытывает мир, видя, что Путин не является надежным союзником в сложной ситуации, теперь добавляется еще и обида, что Трамп оказывается более эффективным и смелым в осуществлении такого рода нестандартных вмешательств сверхдержавы, которых Кремль хотел бы достичь", - пишет издание.

Потеря роли "вершителя закона"

Также в материале упоминаются события, когда Москва не вмешалась в события в Нагорном Карабахе в 2023 году, фактически наблюдала за падением режима Башара Асада в Сирии и не смогла оказать реальной поддержки Ирану во время ударов США и Израиля по его ядерным объектам.

"Одним словом, Путин потерял свою роль самопровозглашенного вершителя закона. Хотя он, вероятно, хотел бы устранить украинского президента Владимира Зеленского в результате молниеносной атаки, вместо этого уже четыре года ведет жестокую войну, в которой погибли и получили ранения более миллиона россиян", - добавляет автор материала

Политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов в комментарии для издания отметил, что то, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп реализовал в Венесуэле очень быстро.

"Путин, видимо, невыносимо завидует Трампу", - сказал он.

Российские миллиардные инвестиции в Венесуэлу потеряли смысл

С 1999 года Россия поставила Венесуэле военное оборудование на сумму более 20 млрд долларов, финансируя эти поставки через кредиты и частичный контроль над нефтяной отраслью страны. Впрочем, сейчас эти инвестиции почти не приносят Москве пользы. Кроме того, ранее Москве удавалось быстро эвакуировать союзных ей диктаторов, что делало сотрудничество с Москвой привлекательным для авторитарных режимов.

"Но в то время как бывший президент Украины Виктор Янукович и Башар Асад получили убежище в России, Мадуро в понедельник появился в суде Нью-Йорка в тюремной робе", - отметила Хартог.

Реакция Москвы: возмущение, зависть и призывы к более жестким действиям

Российские чиновники прогнозируемо осудили действия США. МИД РФ назвал их "неприемлемым нарушением суверенитета независимого государства", а сенатор Алексей Пушков заявил, что шаги Дональда Трампа возвращают мир к "дикому империализму XIX века".

В то же время в прокремлевской среде звучали и более радикальные заявления. В частности, обсуждалась идея передать Венесуэле ракеты "Орешник", а также звучали утверждения, что "действия Вашингтона фактически открыли Москве полную свободу действий для решения своих вопросов любыми необходимыми средствами".

"Как будто Москва этого раньше не делала. Ведь нарушение суверенитета и империализм - это именно то, в чем обвиняют самих россиян в Украине", - отмечает издание.

Один из ключевых идеологов российской агрессии Александр Дугин призвал действовать по примеру США.

"Вся Россия спрашивает себя, почему мы не поступаем с нашими врагами так же? Делайте как Трамп, делайте лучше Трампа. И быстрее", - написал он.

Издание подытоживает, что российские чиновники и государственные СМИ давно твердят: миром правит сила, а не право. Впрочем, ирония заключается в том, что Трамп демонстрирует большую эффективность в соблюдении "закона джунглей", чем Путин.

"Путин сам создал мир, где главное - успех. Теперь американцы показали, как это достигается, тогда как унижение Путина очевидно для всех", - добавил политолог Аббас Галлямов.

