После задержания Мадуро в Венесуэле развернули репрессии и задержания журналистов, - FT

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами власти страны развернули масштабные репрессивные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в стране задержали по меньшей мере 14 журналистов и медиаработников, из которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четверых из них освободили, однако местонахождение остальных остается неизвестным. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за опасений преследований.

Как отмечает Национальный синдикат работников прессы Венесуэлы, большинство задержаний произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это случилось в день приведения к присяге вице-президента Делси Родригес в качестве временного главы государства.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января, обязывает силовые структуры немедленно задерживать лиц, подозреваемых в поддержке или содействии военной операции США. По словам правозащитников, в стране также начали проверять мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могут свидетельствовать о поддержке действий Вашингтона.

Кроме того, в столице и вокруг Каракаса установили блокпосты, а парамилитарные отряды привели в повышенную готовность. По данным Financial Times, после захвата Мадуро и его жены американскими военными остатки режима пытаются подавить любые публичные проявления поддержки этих событий.

Что предшествовало?

