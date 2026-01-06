РУС
После задержания Мадуро в Венесуэле развернули репрессии и задержания журналистов, - FT

венесуела

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами власти страны развернули масштабные репрессивные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в стране задержали по меньшей мере 14 журналистов и медиаработников, из которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четверых из них освободили, однако местонахождение остальных остается неизвестным. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за опасений преследований.

Как отмечает Национальный синдикат работников прессы Венесуэлы, большинство задержаний произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это случилось в день приведения к присяге вице-президента Делси Родригес в качестве временного главы государства.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января, обязывает силовые структуры немедленно задерживать лиц, подозреваемых в поддержке или содействии военной операции США. По словам правозащитников, в стране также начали проверять мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могут свидетельствовать о поддержке действий Вашингтона.

Кроме того, в столице и вокруг Каракаса установили блокпосты, а парамилитарные отряды привели в повышенную готовность. По данным Financial Times, после захвата Мадуро и его жены американскими военными остатки режима пытаются подавить любые публичные проявления поддержки этих событий.

Что предшествовало?

+8
Мадуро прибрали, але на місцях залишились.
В тому числі прєдставітєлі русні та Китаю.
06.01.2026 15:59 Ответить
+6
Так отож...віцепрезидентка - соратниця ще Чавеса, вона з того ж картелю, було б дивно очікувати від неї чогось іншого.
06.01.2026 16:05 Ответить
+2
Це в демократичній державі можна когось обманути журналістським посвідченням, але не в автократії, яка сама цей прийом використовує у демократичних державах.
Журналісти - це балакучі свідки епічного обсьору.
06.01.2026 16:07 Ответить
Трампа на них немає!
06.01.2026 15:58 Ответить
Агресія не могла статись без великої кількості агентів спецслужб США в Каракасі і по всій Венесуелі і в першу чергу агенти використовують журналістські посвідчення для безперешкодного доступу до інформації та будь яких локацій. Тому репресії проти журналістів це нормальне явище після такого провалу в обороні.
06.01.2026 16:05 Ответить
Це в демократичній державі можна когось обманути журналістським посвідченням, але не в автократії, яка сама цей прийом використовує у демократичних державах.
Журналісти - це балакучі свідки епічного обсьору.
06.01.2026 16:07 Ответить
Дипломати це ж теж агенти під прикриттям - але ж їх не відловлюють як бродячих собак
06.01.2026 16:17 Ответить
Дипломати це розвідники на легальному положенні, тому іноземних дипломатів не пускають в певні райони країни, де знаходяться військові бази, стратегічні об'єкти, інфраструктурні об'єкти.
06.01.2026 16:22 Ответить
а де мирні хороші Томагавки ?
06.01.2026 16:25 Ответить
Знамо де
06.01.2026 16:27 Ответить
Мадуро прибрали, але на місцях залишились.
В тому числі прєдставітєлі русні та Китаю.
06.01.2026 15:59 Ответить
Так отож...віцепрезидентка - соратниця ще Чавеса, вона з того ж картелю, було б дивно очікувати від неї чогось іншого.
06.01.2026 16:05 Ответить
Тут головне чи віддасть вона нафту (яку Мадуро запропонував китайцям) американцям - а то доведеться ще одну "абсолютну рішучість" проводити ... і так по колу 🤔
06.01.2026 16:14 Ответить
теж саме буде, коли б отак і зєлічку вкрали, потужна його ко ***** підхопить прапор зеленізму=міндичо-єрмакізму, випавший з його рук і по новій високо піднеме його знову, щоб майорів над всією Україною, як і при ньому!
06.01.2026 16:13 Ответить
та ніхто його не вкраде 😀
06.01.2026 16:17 Ответить
ото ж то й горечко, шо кому таке щастя потрібно ! ))
06.01.2026 16:25 Ответить
Одну башку гідрі відрубали,залишилося ще як мінімум дві...
06.01.2026 16:14 Ответить
Видаляючи ракову пухлину треба видаляти всі метастази!
06.01.2026 16:18 Ответить
А, тобто за розум не взялися? Трамп давай на біс.
06.01.2026 16:16 Ответить
Ну,выкрали пахана...Дальше что? На его место пришел другой...Система осталась нетронутой..Власть не захватили,марианетку свою не поставили....Рыжий придурок бьется в экстазе и угрожает Кубе-Колумбии и Гренландии... ******* Владимир-друг,Украина-сама виновата и мы тоже хотим ее орграбить....Что происходит в этом мире??Такое впечатление,что ипанаты и психи захватили власть в США
06.01.2026 16:26 Ответить
По такому колу можуть піти події і в нашій країні. Усі силовики будуть підтримувати режим до кінця
06.01.2026 16:27 Ответить
США вже керує Венесуелою, чи ще ні?
06.01.2026 16:28 Ответить
 
 