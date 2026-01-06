После задержания Мадуро в Венесуэле развернули репрессии и задержания журналистов, - FT
После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами власти страны развернули масштабные репрессивные меры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, в стране задержали по меньшей мере 14 журналистов и медиаработников, из которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четверых из них освободили, однако местонахождение остальных остается неизвестным. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за опасений преследований.
Как отмечает Национальный синдикат работников прессы Венесуэлы, большинство задержаний произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это случилось в день приведения к присяге вице-президента Делси Родригес в качестве временного главы государства.
Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января, обязывает силовые структуры немедленно задерживать лиц, подозреваемых в поддержке или содействии военной операции США. По словам правозащитников, в стране также начали проверять мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могут свидетельствовать о поддержке действий Вашингтона.
Кроме того, в столице и вокруг Каракаса установили блокпосты, а парамилитарные отряды привели в повышенную готовность. По данным Financial Times, после захвата Мадуро и его жены американскими военными остатки режима пытаются подавить любые публичные проявления поддержки этих событий.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Журналісти - це балакучі свідки епічного обсьору.
В тому числі прєдставітєлі русні та Китаю.