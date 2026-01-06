В операції із захоплення Мадуро взяли участь 152 літаки США, - Трамп
В операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро були задіяні значні сили армії США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі президента США Дональда Трампа перед конгресменами-республіканцями.
Під час спілкування з однопартійцями глава Білого дому розкрив окремі деталі дій американських військових у Каракасі. За його словами, операція мала складний і багаторівневий характер та готувалася з використанням повітряних, наземних і кіберможливостей.
Що заявив Трамп про операцію США у Венесуелі
Президент США повідомив, що в операції було задіяно 152 американські літаки, а також значна кількість військових на землі. За його твердженням, американська сторона обійшлася без втрат, тоді як з іншого боку були загиблі серед військових формувань, які перебували у Венесуелі.
Трамп також наголосив, що перед висадкою десанту американські сили здійснили кібератаку. Вона призвела до повного знеструмлення столиці Венесуели, що стало одним із ключових елементів підготовки операції.
"Це була дуже складна операція. Було задіяно 152 літаки. На землі діяло багато наших бійців. І ніхто з них не загинув", — сказав Трамп.
Він додав, що внаслідок зіткнень загинули солдати з іншого боку, зокрема іноземні військові, які підтримували режим Мадуро.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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А Дональд вміє знецінити вдало проведену спецоперацію!
Напевне вчився в одного "хрипатого безхатченка".
Громадяни США мають молитися 24/7, щоб війна не прийшла на їх територію.
Цікаво, а якби кілька літаків збили, щоб сьогодні співав це парубок?