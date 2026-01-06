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Новини Відносини Венесуели та США Удари США по Венесуелі
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В операції із захоплення Мадуро взяли участь 152 літаки США, - Трамп

Трамп прокоментував затримання Мадуро

В операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро були задіяні значні сили армії США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі президента США Дональда Трампа перед конгресменами-республіканцями.

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Під час спілкування з однопартійцями глава Білого дому розкрив окремі деталі дій американських військових у Каракасі. За його словами, операція мала складний і багаторівневий характер та готувалася з використанням повітряних, наземних і кіберможливостей.

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Що заявив Трамп про операцію США у Венесуелі

Президент США повідомив, що в операції було задіяно 152 американські літаки, а також значна кількість військових на землі. За його твердженням, американська сторона обійшлася без втрат, тоді як з іншого боку були загиблі серед військових формувань, які перебували у Венесуелі.

Трамп також наголосив, що перед висадкою десанту американські сили здійснили кібератаку. Вона призвела до повного знеструмлення столиці Венесуели, що стало одним із ключових елементів підготовки операції.

"Це була дуже складна операція. Було задіяно 152 літаки. На землі діяло багато наших бійців. І ніхто з них не загинув", — сказав Трамп.

Він додав, що внаслідок зіткнень загинули солдати з іншого боку, зокрема іноземні військові, які підтримували режим Мадуро.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) США (26961) Трамп Дональд (9081) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+8
США - героi проти слабших, як i цапабадiя.
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06.01.2026 19:07 Відповісти
+7
США задіяли флот і 152 літаки, щоб захопити водія автобуса.🤔
А Дональд вміє знецінити вдало проведену спецоперацію!
Напевне вчився в одного "хрипатого безхатченка".
Громадяни США мають молитися 24/7, щоб війна не прийшла на їх територію.
Цікаво, а якби кілька літаків збили, щоб сьогодні співав це парубок?
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06.01.2026 19:10 Відповісти
+7
Рудий півень!
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06.01.2026 19:30 Відповісти

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