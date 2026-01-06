РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11915 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США Удары США по Венесуэле
885 15

В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США, - Трамп

Трамп прокомментировал задержание Мадуро

В операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро были задействованы значительные силы армии США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении президента США Дональда Трампа перед конгрессменами-республиканцами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время общения с однопартийцами глава Белого дома раскрыл отдельные детали действий американских военных в Каракасе. По его словам, операция имела сложный и многоуровневый характер и готовилась с использованием воздушных, наземных и кибервозможностей.

Читайте: После задержания Мадуро в Венесуэле развернули репрессии и задержания журналистов, - FT

Что заявил Трамп об операции США в Венесуэле

Президент США сообщил, что в операции было задействовано 152 американских самолета, а также значительное количество военных на земле. По его утверждению, американская сторона обошлась без потерь, тогда как с другой стороны были погибшие среди военных формирований, находившихся в Венесуэле.

Трамп также подчеркнул, что перед высадкой десанта американские силы осуществили кибератаку. Она привела к полному отключению электроэнергии в столице Венесуэлы, что стало одним из ключевых элементов подготовки операции.

"Это была очень сложная операция. Было задействовано 152 самолета. На земле действовало много наших бойцов. И никто из них не погиб", - сказал Трамп.

Он добавил, что вследствие столкновений погибли солдаты с другой стороны, в частности иностранные военные, которые поддерживали режим Мадуро.

Читайте также: Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спортивный костюм Nike стал бестселлером после ареста Мадуро: спрос вырос в несколько раз

Автор: 

Венесуэла (266) США (28865) Трамп Дональд (7397) Мадуро Николас (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Так захопили чисто.Так ніхто не може в світі.На територію США війна не прийде.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:20 Ответить
+1
І що в результаті ...?
Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели
показать весь комментарий
06.01.2026 19:07 Ответить
+1
США - героi проти слабших, як i цапабадiя.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що в результаті ...?
Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели
показать весь комментарий
06.01.2026 19:07 Ответить
в результаті їм вдалося зупинити або послабити натиск диктаторських режимів країн вісі зла глобального півдня проти вільного світу глобальної півночі. хіба не зрозуміло?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:20 Ответить
США - героi проти слабших, як i цапабадiя.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:07 Ответить
США задіяли флот і 152 літаки, щоб захопити водія автобуса.🤔
А Дональд вміє знецінити вдало проведену спецоперацію!
Напевне вчився в одного "хрипатого безхатченка".
Громадяни США мають молитися 24/7, щоб війна не прийшла на їх територію.
Цікаво, а якби кілька літаків збили, щоб сьогодні співав це парубок?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:10 Ответить
Так захопили чисто.Так ніхто не може в світі.На територію США війна не прийде.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:20 Ответить
США задіяли флот і 152 літаки, щоб успішно виконати операцію. навряд це вдалося б силами 1 взводу.
кацапи задіяли значно більші ресурси та провалилися
показать весь комментарий
06.01.2026 19:26 Ответить
Це ж в скільки доларів обійшлась платникам податків США викрадення ДВОХ ЛЮДЕЙ?!!! Хто небудь рахував?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:27 Ответить
порівнювати безпеку цивілізації та витрачені кілька мільйонів недоречно
показать весь комментарий
06.01.2026 19:30 Ответить
Наражаюсь на бан, але не можу не констатувати, що ти тупий довбойолоп!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:33 Ответить
Згодом цей рудий півень зіллє усі засекречені деталі операції, бо нарцисізм так пельку розриває, що нема сечі терпіти борошна.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:11 Ответить
Рудий півень!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:30 Ответить
Це ж явна загроза від США для отих дач=схованок ************ на мацковії!!?!?
Дивне мовчання піськова і йолопів ************ у лампасах!!
Вони уже повинні були волати, а поті життя собі вкоротити, в знак ПРОТЕСТУ!!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:20 Ответить
Брешу дурень))Літаками відволікали увагу,а Мадуріка захопили дельтисти)
показать весь комментарий
06.01.2026 19:30 Ответить
 
 