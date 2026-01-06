В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США, - Трамп
В операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро были задействованы значительные силы армии США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении президента США Дональда Трампа перед конгрессменами-республиканцами.
Во время общения с однопартийцами глава Белого дома раскрыл отдельные детали действий американских военных в Каракасе. По его словам, операция имела сложный и многоуровневый характер и готовилась с использованием воздушных, наземных и кибервозможностей.
Что заявил Трамп об операции США в Венесуэле
Президент США сообщил, что в операции было задействовано 152 американских самолета, а также значительное количество военных на земле. По его утверждению, американская сторона обошлась без потерь, тогда как с другой стороны были погибшие среди военных формирований, находившихся в Венесуэле.
Трамп также подчеркнул, что перед высадкой десанта американские силы осуществили кибератаку. Она привела к полному отключению электроэнергии в столице Венесуэлы, что стало одним из ключевых элементов подготовки операции.
"Это была очень сложная операция. Было задействовано 152 самолета. На земле действовало много наших бойцов. И никто из них не погиб", - сказал Трамп.
Он добавил, что вследствие столкновений погибли солдаты с другой стороны, в частности иностранные военные, которые поддерживали режим Мадуро.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели
А Дональд вміє знецінити вдало проведену спецоперацію!
Напевне вчився в одного "хрипатого безхатченка".
Громадяни США мають молитися 24/7, щоб війна не прийшла на їх територію.
Цікаво, а якби кілька літаків збили, щоб сьогодні співав це парубок?
кацапи задіяли значно більші ресурси та провалилися
Дивне мовчання піськова і йолопів ************ у лампасах!!
Вони уже повинні були волати, а поті життя собі вкоротити, в знак ПРОТЕСТУ!!