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Новини Удари США по Венесуелі
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Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели

Делсі Родрігес, офіційно склала присягу як глава держави Венесуела.

Делсі Родрігес, яка обіймала посаду віцепрезидентки за часів Ніколаса Мадуро, склала присягу як президентка Венесуели.

Про це пише агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Родрігес стала тимчасовою президенткою

Зазначається, що Родрігес склала присягу у присутності свого брата, лідера Національної асамблеї Хорхе Родрігеса.

"Я прийшла з сумом через страждання, завдані венесуельському народу внаслідок незаконної військової агресії проти нашої батьківщини",- сказала вона під час присяги.

Родрігес додала, що "прийшла з сумом через викрадення двох героїв".

  • Нагадаємо, що у неділю, 4 січня, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес чинною легітимною лідеркою.

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Що передувало?

Читайте також: Адміністрація Трампа не визнає Родрігес легітимною лідеркою, - Рубіо пояснив, як США "керують ситуацією" у Венесуелі

Автор: 

Венесуела (433) присяга (100) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+19
а нічого що венесуельці були найбагатшими після США в 70х допоки не прийшли оці виродки чавісти ?

А нічого що ще 10 років тому венесуальці проривали кордон із Бразилією бо їсти не було чого?

А нічого що туалетного паперу не було в країні багато років?

І нафту зараз бере собі Китай і РФ - і що народу венесуели з того?
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06.01.2026 00:23 Відповісти
+7
Справа не лише в нафті. Мадуро перетворив Венесуеллу на плацдарм для проникнення впливу Ірану і Китаю і в меншій степені Росії.
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06.01.2026 00:37 Відповісти
+3
Рудий і її звинуватить в нелегітимності і наркоторгівлі щоб заволодіти венесуельською нафтою.
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06.01.2026 00:19 Відповісти

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