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Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели
Делсі Родрігес, яка обіймала посаду віцепрезидентки за часів Ніколаса Мадуро, склала присягу як президентка Венесуели.
Про це пише агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Родрігес стала тимчасовою президенткою
Зазначається, що Родрігес склала присягу у присутності свого брата, лідера Національної асамблеї Хорхе Родрігеса.
"Я прийшла з сумом через страждання, завдані венесуельському народу внаслідок незаконної військової агресії проти нашої батьківщини",- сказала вона під час присяги.
Родрігес додала, що "прийшла з сумом через викрадення двох героїв".
- Нагадаємо, що у неділю, 4 січня, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес чинною легітимною лідеркою.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
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А нічого що ще 10 років тому венесуальці проривали кордон із Бразилією бо їсти не було чого?
А нічого що туалетного паперу не було в країні багато років?
І нафту зараз бере собі Китай і РФ - і що народу венесуели з того?