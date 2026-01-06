Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою Венесуели

Делсі Родрігес, яка обіймала посаду віцепрезидентки за часів Ніколаса Мадуро, склала присягу як президентка Венесуели.

Про це пише агенція Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Родрігес стала тимчасовою президенткою

Зазначається, що Родрігес склала присягу у присутності свого брата, лідера Національної асамблеї Хорхе Родрігеса.

"Я прийшла з сумом через страждання, завдані венесуельському народу внаслідок незаконної військової агресії проти нашої батьківщини",- сказала вона під час присяги.

Родрігес додала, що "прийшла з сумом через викрадення двох героїв".

Нагадаємо, що у неділю, 4 січня, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес чинною легітимною лідеркою.

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Що передувало?

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