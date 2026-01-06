Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы

Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента при Николасе Мадуро, принесла присягу в качестве президента Венесуэлы.

Об этом пишет агентство Associated Press

Родригес стала временным президентом

Отмечается, что Родригес принесла присягу в присутствии своего брата, лидера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

"Я пришла с грустью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала она во время присяги.

Родригес добавила, что "пришла с грустью из-за похищения двух героев".

Напомним, что в воскресенье, 4 января, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.

Что предшествовало?

