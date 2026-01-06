РУС
Новости Удары США по Венесуэле
2 482 16

Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы

Делси Родригес официально принесла присягу как глава государства Венесуэла.

Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента при Николасе Мадуро, принесла присягу в качестве президента Венесуэлы.

Об этом пишет агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Родригес стала временным президентом

Отмечается, что Родригес принесла присягу в присутствии своего брата, лидера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

"Я пришла с грустью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала она во время присяги.

Родригес добавила, что "пришла с грустью из-за похищения двух героев".

  • Напомним, что в воскресенье, 4 января, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.

Читайте также: США не воюют с Венесуэлой и не планируют оккупацию, - Волц на Совбезе ООН

Что предшествовало?

Читайте также: Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

Топ комментарии
+12
а нічого що венесуельці були найбагатшими після США в 70х допоки не прийшли оці виродки чавісти ?

А нічого що ще 10 років тому венесуальці проривали кордон із Бразилією бо їсти не було чого?

А нічого що туалетного паперу не було в країні багато років?

І нафту зараз бере собі Китай і РФ - і що народу венесуели з того?
показать весь комментарий
06.01.2026 00:23 Ответить
+3
Справа не лише в нафті. Мадуро перетворив Венесуеллу на плацдарм для проникнення впливу Ірану і Китаю і в меншій степені Росії.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:37 Ответить
+2
Рудий і її звинуватить в нелегітимності і наркоторгівлі щоб заволодіти венесуельською нафтою.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:19 Ответить
А тебе зрештою здадуть твої ж глисти.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:21 Ответить
Побачимо хто з керівників військових або спецслужб Венесуели обійме владу в країні після того як і Делсі з братом викрадуть американці.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:23 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 00:51 Ответить
Рудий і її звинуватить в нелегітимності і наркоторгівлі щоб заволодіти венесуельською нафтою.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:19 Ответить
Тільки йолопи-акробати не розуміють, що без нафти та Венесуела і нахер ніякому Трумпу була б непотрібною, хоч би вона завалювала США кокаїном.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:23 Ответить
Справа не лише в нафті. Мадуро перетворив Венесуеллу на плацдарм для проникнення впливу Ірану і Китаю і в меншій степені Росії.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:37 Ответить
а нічого що венесуельці були найбагатшими після США в 70х допоки не прийшли оці виродки чавісти ?

А нічого що ще 10 років тому венесуальці проривали кордон із Бразилією бо їсти не було чого?

А нічого що туалетного паперу не було в країні багато років?

І нафту зараз бере собі Китай і РФ - і що народу венесуели з того?
показать весь комментарий
06.01.2026 00:23 Ответить
Чависты не предложили и не делали ничего чего народ Венесуэлы не хотел. Венесуэльцы хотели бесплатные магазины, бесплатное электричество с открытыми дверями и окнами, дизель по 10 центов за галлон, тринадцатую и четырнадцатую зарплаты, не хотели платить налоги, или например долги. Просто оказалось что ограбить американские и другие компании можно только один раз а что делать когда чужие деньги кончатся никто не знал. Работать естественно в голову никому не пришло.
показать весь комментарий
06.01.2026 06:11 Ответить
А зараз венесуельською нафтою володіють кацапи і китайці.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:52 Ответить
венесуельці були найбагатшими після США в 70х
===================================
Це така ж брехня, як і те, що Піночет врятував Чилі
показать весь комментарий
06.01.2026 00:54 Ответить
Были существенно зажиточнее колумбийцев и северных бразильцев.
показать весь комментарий
06.01.2026 06:14 Ответить
маленьке уточнення до написаного вище - у 70-х венесуельці були найбагатшими людьми Латинської Америки, а не світу
показать весь комментарий
06.01.2026 08:47 Ответить
 
 