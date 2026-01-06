2 482 16
Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы
Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента при Николасе Мадуро, принесла присягу в качестве президента Венесуэлы.
Об этом пишет агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
Родригес стала временным президентом
Отмечается, что Родригес принесла присягу в присутствии своего брата, лидера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
"Я пришла с грустью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала она во время присяги.
Родригес добавила, что "пришла с грустью из-за похищения двух героев".
- Напомним, что в воскресенье, 4 января, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
