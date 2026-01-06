В ООН заявили, що операція США у Венесуелі підірвала міжнародне право
Речник Верховного комісара ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що військова операція США з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "очевидно підірвала фундаментальний принцип міжнародного права".
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
У заяві зазначається, що Тюрк "глибоко стурбований ситуацією у Венесуелі", яка викликала страх серед багатьох громадян країни. Зокрема, виконуюча обов’язки президента Делсі Родрігес почала керувати державою під очевидним наглядом Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль нафтову промисловість Венесуели за участі найбільших американських нафтових компаній.
"Очевидно, що ця операція порушила один з основних принципів міжнародного права - держави не повинні погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", - йдеться у заяві речника.
Тюрк також наголосив, що, згідно з доповідями Управління ООН з прав людини, ситуація з правами людини у Венесуелі погіршується вже близько десяти років. За його словами, нинішня нестабільність і подальша мілітаризація країни, спричинені втручанням США, можуть ще більше загострити кризу.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому досі маацква засідає у нацбезі???
Чому взагалі рашку не виперли з ООН досі???
Бо ООНівська сінєкура боїться втратити кацапське бабло???
Тільки з одного Трамп санкції знімає, іншого - викрадає.
Вся справа в нафті.
Тому тут як подивитись.
Дали ******** диктатору - добре.
Те, що ******** дав фактично інший диктатор, який після цього різко повірив у себе - безумовно, погано.