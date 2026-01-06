В ООН заявили, що операція США у Венесуелі підірвала міжнародне право

Речник Верховного комісара ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що військова операція США з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "очевидно підірвала фундаментальний принцип міжнародного права".

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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У заяві зазначається, що Тюрк "глибоко стурбований ситуацією у Венесуелі", яка викликала страх серед багатьох громадян країни. Зокрема, виконуюча обов’язки президента Делсі Родрігес почала керувати державою під очевидним наглядом Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль нафтову промисловість Венесуели за участі найбільших американських нафтових компаній.

"Очевидно, що ця операція порушила один з основних принципів міжнародного права - держави не повинні погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", - йдеться у заяві речника.

Тюрк також наголосив, що, згідно з доповідями Управління ООН з прав людини, ситуація з правами людини у Венесуелі погіршується вже близько десяти років. За його словами, нинішня нестабільність і подальша мілітаризація країни, спричинені втручанням США, можуть ще більше загострити кризу.

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