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Новини Відносини Венесуели та США Удари США по Венесуелі
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В ООН заявили, що операція США у Венесуелі підірвала міжнародне право

оон

Речник Верховного комісара ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що військова операція США з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "очевидно підірвала фундаментальний принцип міжнародного права".

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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У заяві зазначається, що Тюрк "глибоко стурбований ситуацією у Венесуелі", яка викликала страх серед багатьох громадян країни. Зокрема, виконуюча обов’язки президента Делсі Родрігес почала керувати державою під очевидним наглядом Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль нафтову промисловість Венесуели за участі найбільших американських нафтових компаній.

"Очевидно, що ця операція порушила один з основних принципів міжнародного права - держави не повинні погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", - йдеться у заяві речника.

Тюрк також наголосив, що, згідно з доповідями Управління ООН з прав людини, ситуація з правами людини у Венесуелі погіршується вже близько десяти років. За його словами, нинішня нестабільність і подальша мілітаризація країни, спричинені втручанням США, можуть ще більше загострити кризу.

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Що передувало?

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Венесуела (433) ООН (3526) США (26961)
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Топ коментарі
+33
А що, стосовно кацапської агресії в Україні?
Чому досі маацква засідає у нацбезі???
Чому взагалі рашку не виперли з ООН досі???
Бо ООНівська сінєкура боїться втратити кацапське бабло???
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06.01.2026 13:08 Відповісти
+23
а операція ***** не підірвала ?
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06.01.2026 13:08 Відповісти
+23
Точно така ж хєрня.
Тільки з одного Трамп санкції знімає, іншого - викрадає.
Вся справа в нафті.
Тому тут як подивитись.
Дали ******** диктатору - добре.
Те, що ******** дав фактично інший диктатор, який після цього різко повірив у себе - безумовно, погано.
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06.01.2026 13:08 Відповісти

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