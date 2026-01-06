В ООН заявили, что операция США в Венесуэле подорвала международное право
Спикер Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что военная операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "явно подорвала фундаментальный принцип международного права".
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении отмечается, что Тюрк "глубоко обеспокоен ситуацией в Венесуэле", которая вызвала страх среди многих граждан страны. В частности, исполняющая обязанности президента Делси Родригес начала управлять государством под очевидным надзором Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы при участии крупнейших американских нефтяных компаний.
"Очевидно, что эта операция нарушила один из основных принципов международного права - государства не должны угрожать силой или применять ее против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Тюрк также подчеркнул, что, согласно докладам Управления ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Венесуэле ухудшается уже около десяти лет. По его словам, нынешняя нестабильность и дальнейшая милитаризация страны, вызванные вмешательством США, могут еще больше обострить кризис.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Тільки з одного Трамп санкції знімає, іншого - викрадає.
Вся справа в нафті.
Тому тут як подивитись.
Дали ******** диктатору - добре.
Те, що ******** дав фактично інший диктатор, який після цього різко повірив у себе - безумовно, погано.
Повторюю: мені було б цікаво, як на операцію з викрадення лукашенки відреагували б у тампона?
Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент
Трамп поговорив із Лукашенком: Із нетерпінням чекаю на зустріч у майбутньому
Тобто у Трампа на бульбу свій план. Геніальний, звичайно.
Здогадуєтесь, яка буде реакція на втручання у геніальний план.
Скоріше за все, незадоволений буде, бо саме йому має бути дозволено нємножєчко большє.
Тобто тепер всі і всіх зможуть викрадати
А що отримали у відповідь?
То ж була не збройна агресія, тому і відповіли симетрично.
А Трамп поліз конкретно зі зброєю.
І тепер він, з точки зору міжнародного права, дійсно агресор.
Те, що, по суті, Мадуро заслужив, міжнародне право не враховує, на жаль.
Всі проблеми тут у тому, що операція була проведена на території іншої країни без дозволу влади тієї країни, але якщо там нема офіційної влади, то і узгоджувати операцію нема з ким. Суцільна сіра зона. Роби що хочеш.
Чому досі маацква засідає у нацбезі???
Чому взагалі рашку не виперли з ООН досі???
Бо ООНівська сінєкура боїться втратити кацапське бабло???
Ті, хто не зрозумів, що з окупацією частини Грузії дія міжнародного права припинилась - ті і страждають. Ми, українці - в тім числі.
До речі, в Україні саме третій Президент Ющенко мав би це пояснювати... якщо шукати провину Ющенка перед українським народом - то ця є найбільшою.
ЗІ; згадаймо розпад такої імперії, як Югославія в 1991-му році. З цього розпаду якимось же способом, більш-менш цивілізованим, вийшли без такої відносної захмарної кількості жертв, як в нас
Невідємним атрибутом будь-якого права (римське, прецедентне, та інш) є наявність інструментів/засобів його виконання (війско, поліція, та інш.)
У "міжнародного права" цього атрибута не існує, отже це "право" - фікція
І то вже не жарти, то кілька виродків вирішили, що вони маються право переділити собі світ, а тому війна в Україні то лише прелюдія, така собі розминочка. Тут *****, там трамп, а там і сі підтягнеться...
Далі буде... і буде ой яке щось страшне. Боюсь, що після того ділити вже не буде кому і не буде що...
Такі контори як НАТО, ООН і т.і. - в минулому
бо мадуро ні в чому не винний! не терорист і не наркобарига!
а, україна, виховувала бойових гусей та ростила комарів наці!
і головне лягла під нато, чим образила ділдов на палках!