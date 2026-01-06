РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11597 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США Удары США по Венесуэле
2 953 92

В ООН заявили, что операция США в Венесуэле подорвала международное право

оон

Спикер Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что военная операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "явно подорвала фундаментальный принцип международного права".

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В заявлении отмечается, что Тюрк "глубоко обеспокоен ситуацией в Венесуэле", которая вызвала страх среди многих граждан страны. В частности, исполняющая обязанности президента Делси Родригес начала управлять государством под очевидным надзором Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы при участии крупнейших американских нефтяных компаний.

"Очевидно, что эта операция нарушила один из основных принципов международного права - государства не должны угрожать силой или применять ее против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Тюрк также подчеркнул, что, согласно докладам Управления ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Венесуэле ухудшается уже около десяти лет. По его словам, нынешняя нестабильность и дальнейшая милитаризация страны, вызванные вмешательством США, могут еще больше обострить кризис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это наше полушарие": Госдеп США заинтриговал изображением Трампа в соцсетях

Автор: 

Венесуэла (266) ООН (4305) США (28865)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
А що, стосовно кацапської агресії в Україні?
Чому досі маацква засідає у нацбезі???
Чому взагалі рашку не виперли з ООН досі???
Бо ООНівська сінєкура боїться втратити кацапське бабло???
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
+20
а кацапська "операція" в Україні укріпила міжнародне право ? лахміття імпотентне
показать весь комментарий
06.01.2026 13:11 Ответить
+19
а операція ***** не підірвала ?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Мадуро - легітимно обраний президент, так?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:05 Ответить
А лукашенко?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:07 Ответить
Точно така ж хєрня.
Тільки з одного Трамп санкції знімає, іншого - викрадає.
Вся справа в нафті.
Тому тут як подивитись.
Дали ******** диктатору - добре.
Те, що ******** дав фактично інший диктатор, який після цього різко повірив у себе - безумовно, погано.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
БІлорусь могла замість нафти віддать картшокой. Правда кажуть що торік вона не вродила
показать весь комментарий
06.01.2026 13:14 Ответить
Я це до того, що ми можемо завтра організувати таке саме викрадення. А потім пояснити це міркуваннями національної безпеки. І от мені цікаво, як після цього у тампона на це реагуватимуть?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:15 Ответить
У нас вагінєров до кінця не змогли довести, а ви про бульбу, яку до того ж русня охороняє.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:17 Ответить
Ну так то ж було ще до повномасштабки. Зараз ми не те що викрадаємо, а просто ліквідовуємо руснявих чиновників та військових. До речі. мадуру охороняли кубинці
показать весь комментарий
06.01.2026 13:19 Ответить
Версії хто там кого охороняв і чому так легко все вийшло я не хочу навіть обговорювати через їх неузгодженість.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:20 Ответить
Ви просто згадали про охоронців.

Повторюю: мені було б цікаво, як на операцію з викрадення лукашенки відреагували б у тампона?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:23 Ответить
Негативно. Що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:23 Ответить
А от я б не був настільки категоричним
показать весь комментарий
06.01.2026 13:24 Ответить
Він ще якісь мутки з ним мутить.
Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент
Трамп поговорив із Лукашенком: Із нетерпінням чекаю на зустріч у майбутньому
Тобто у Трампа на бульбу свій план. Геніальний, звичайно.
Здогадуєтесь, яка буде реакція на втручання у геніальний план.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:29 Ответить
Добре, а якщо завтра ***** викраде Майю Санду. І пояснить це міркуваннями національної безпеки. Якою буде реакція тампона?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:29 Ответить
Без поняття. Не знаю, що в тій рудій макітрі вариться.
Скоріше за все, незадоволений буде, бо саме йому має бути дозволено нємножєчко большє.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:33 Ответить
Думаю, що він просто проігнорує це. Або зробить якусь нейтральну заяву. Або йому нагадають його радники про https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/23/7162245/ погрози Санду і він виправдає це.

Тобто тепер всі і всіх зможуть викрадати
показать весь комментарий
06.01.2026 13:45 Ответить
він заявить, що *****(путін) дуже любить Молдову..а сам трамп бажає, щоб зарплати в Молдові зросли в три рази
показать весь комментарий
06.01.2026 13:52 Ответить
Про океан не забудьте. Що Молдова з усіх боків ним оточена
показать весь комментарий
06.01.2026 13:53 Ответить
Не впевнений, що з Білорусі у США так само, як з Венесуели, йде величезний наркотрафік.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:16 Ответить
Ну, американці колись в Іраку хімічну зброю шукали. Не знайшли.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:19 Ответить
Тут все набагато простіше, ще попередній президент Венесуели просто відібрав всю власність США на своїй території (а її там було багато), тому я дуже здивований, що американці так довго зволікали.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:21 Ответить
На просте пояснення проста відповідь: до влади в США прийшла людина з величезним его і пріоритетом власних хотєлок над усім іншим. Ще й торгаш, а нафта - це великі гроші.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:22 Ответить
Ну так вони і заходили у Венесуелу як інвестиції. Величезні інвестиції, будь яка країна була б рада таким надходженням.
А що отримали у відповідь?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:24 Ответить
Ну так вони на Венесуелу санкції наклали.
То ж була не збройна агресія, тому і відповіли симетрично.
А Трамп поліз конкретно зі зброєю.
І тепер він, з точки зору міжнародного права, дійсно агресор.
Те, що, по суті, Мадуро заслужив, міжнародне право не враховує, на жаль.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:26 Ответить
А за що вони санкції наклали?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:27 Ответить
От за те, що у них ті підприємства "отжалі".
показать весь комментарий
06.01.2026 13:32 Ответить
Поліз він, бо чисто юридично, Мадуро не визнаний як легітимний президент. Тому з їхньої точки зору, зараз у Венесуелі сидить ватажок наркокартелю і жене тони наркоти у США, а влади взагалі нема. Саме те, що пупа так хотів намалювати в Україні у 14 році.
Всі проблеми тут у тому, що операція була проведена на території іншої країни без дозволу влади тієї країни, але якщо там нема офіційної влади, то і узгоджувати операцію нема з ким. Суцільна сіра зона. Роби що хочеш.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:34 Ответить
Йде в Європу трафік нелегалів терористів,за сприяння бульбопюрера
показать весь комментарий
06.01.2026 13:22 Ответить
Не смішіть, спробували пару разів повалили паркан із Польщею, на цьому все і закінчилось. Той трафік іде зовсім не з Білорусі.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:25 Ответить
З Білорусі лізуть нелегали.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:31 Ответить
наркота тільки привід.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:53 Ответить
Та там відсотків 20-30 по світу не лігітимні - Трампа на всіх не вистачить.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:09 Ответить
Хоч би Трамп штанці не порвав з Гренландією
показать весь комментарий
06.01.2026 13:13 Ответить
Руда потвора зарано св'яткує "перемогу"в Венесуелі...
показать весь комментарий
06.01.2026 13:25 Ответить
Це вірно, питання часу коли він полізе в Іран а на Близькому Сході йому дадуть по морді думаеться
показать весь комментарий
06.01.2026 13:33 Ответить
Нехай лізе в Іран. Аятолу треба мочити
показать весь комментарий
06.01.2026 14:29 Ответить
А війна ****** у Мирній Україні, з лютого 2014 року, не підірвала міжнародне право для гешефтних осіб з ООН ???
показать весь комментарий
06.01.2026 13:45 Ответить
а операція ***** не підірвала ?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
уйло їх зарив, а Трамп щей підірвав.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:10 Ответить
А що, стосовно кацапської агресії в Україні?
Чому досі маацква засідає у нацбезі???
Чому взагалі рашку не виперли з ООН досі???
Бо ООНівська сінєкура боїться втратити кацапське бабло???
показать весь комментарий
06.01.2026 13:08 Ответить
Бо ООН це розсадник агентів кремля та іншої продажної наволочі, зовсім нікчемна та імпотентна організація
показать весь комментарий
06.01.2026 13:44 Ответить
А напад кацапів на Україну значить не підірвала?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:10 Ответить
а кацапська "операція" в Україні укріпила міжнародне право ? лахміття імпотентне
показать весь комментарий
06.01.2026 13:11 Ответить
Да вы шоооооо, серьёзно? Ну так выразите глубокую озабоченность, как обычно. Ни на что большее ООН всё равно не способно
показать весь комментарий
06.01.2026 13:11 Ответить
Його ніколи не існувало, того права. Сильні роблять що хочуть, слабкі або думають як вижити або розбивають лоба об стіну.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:12 Ответить
×ухло розбило лоба об Україну
показать весь комментарий
06.01.2026 13:16 Ответить
В наступному році буде крах російської економіки.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:18 Ответить
Хоч якесь, хоч нездале - але існувало з 1946-го по 2008-мий роки.
Ті, хто не зрозумів, що з окупацією частини Грузії дія міжнародного права припинилась - ті і страждають. Ми, українці - в тім числі.

До речі, в Україні саме третій Президент Ющенко мав би це пояснювати... якщо шукати провину Ющенка перед українським народом - то ця є найбільшою.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:21 Ответить
Тобто Придністров'я, Абхазію залишимо поза дужками? Міжнародне право почали порушувати з 2008-го? А які у вас критерії порушень тоді?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:24 Ответить
Під час розпаду імперії... та будь-якої імперії трапляються випадки сепаратизму. Ці випадки, як і Чечню в 1994 році - можна віднести до таких випадків. Так, розв'язувати ці конфлікти також потрібно було на підставі умовно діючого тоді міжнародного права.
ЗІ; згадаймо розпад такої імперії, як Югославія в 1991-му році. З цього розпаду якимось же способом, більш-менш цивілізованим, вийшли без такої відносної захмарної кількості жертв, як в нас
показать весь комментарий
06.01.2026 13:35 Ответить
Те, що творили серби, мало чим відрізняється від того, що зараз роблять кислобздії, це все є в відкритому доступі, можна погуглить.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:41 Ответить
Тобто Срєбрениця, Прієдор та Вишеград вам ні про що не говорять? Чи у вас "кут зору" російського телевізора?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:15 Ответить
Ющенко не тільки пояснював, але і був в Тбілісі поруч з Саакашвілі, в ті дні. Але ж хто його слухав. Слухали Зеленського і ржали "ха-ха, сеньйор голодомор".
показать весь комментарий
06.01.2026 13:35 Ответить
Ну так те міжнародне право - це просто домовленість сильних. Великі країни поділили між собою маленькі й контролювали їх. Ось зараз знову сфери впливу міняють, як до 1945 року міняли. І знову настане якесь "міжнародне право", коли великі дяді між собою домовляться. Просто одні хочуть піднятися повище, а інші не хочуть їх пускати на тепле місце, все як завжди. Ніякого права не було й нема.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:20 Ответить
Ющенко не тільки пояснював, але і подавав особистий приклад, поїхавши до Тбілісі у найгарячиші дні. І хто як не українці з українських же ППО збивали кацапські літаки?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:37 Ответить
Трішки теорії...
Невідємним атрибутом будь-якого права (римське, прецедентне, та інш) є наявність інструментів/засобів його виконання (війско, поліція, та інш.)
У "міжнародного права" цього атрибута не існує, отже це "право" - фікція
показать весь комментарий
06.01.2026 13:34 Ответить
Та ну н...й! Серйозно? Не може бути... не може бути що країна "члєн" ООН посягнула на Міжнародне право. Не вірю.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:13 Ответить
Підорашка систематично підриває міжнародне право, але в ООН на це стурбованості якось не вистачає. То може вже пора цю годівницю для міжнародних нероб закрити, а зробити щось, що буде реально працювати без стурбованості те занепокоєнь?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:13 Ответить
А міжнародне ліво вона не підірвала?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:13 Ответить
Ооном можна як туалетним папером підтиратися спокійно, нічого вона не зробить
показать весь комментарий
06.01.2026 13:13 Ответить
А гутеріш з ×уйлом взасос цомкається, ніби він нічого не порушив
показать весь комментарий
06.01.2026 13:15 Ответить
Моча наполеона чисто вимила залишки мозку нарциса трампа і його пархатих радників.
І то вже не жарти, то кілька виродків вирішили, що вони маються право переділити собі світ, а тому війна в Україні то лише прелюдія, така собі розминочка. Тут *****, там трамп, а там і сі підтягнеться...
Далі буде... і буде ой яке щось страшне. Боюсь, що після того ділити вже не буде кому і не буде що...
показать весь комментарий
06.01.2026 13:15 Ответить
А "пархаті" це як (візуально)?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:39 Ответить
Та всім вже давно насрати на те ООН...🤡🤡🤡🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.01.2026 13:16 Ответить
Міжнародного права давно не існує.Якщо путлеру стелять червоний доріжки та приймають,тиснуть руку-то яке право?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:17 Ответить
А чем шестерка краснопузые китаез и московитского нквдэшника хуже вашингтонской пешки?
показать весь комментарий
06.01.2026 13:18 Ответить
Общий бюджет ООН на 2025-2026 гг. составляет около 3,12 миллиарда долларов США в год. Страны платят пропорционально своему экономическому весу.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:19 Ответить
Не здивуюсь якщо Трамп накаже арештувати Гутерріша та опечатати приміщення ООН. І тоді з потойбічного світу прозвучить саркастичний сміх підараса жиріновського - "Ето США, дєтка!!!"
показать весь комментарий
06.01.2026 13:19 Ответить
Ти диви,які суки! Кацапи 4 роки вбивають громадян України -то все як треба? Янкі ідіоти,бо ними керує ідіот Краснов. За демократію не йдеться,нафта Венесуели рудому та його кодлі спати не дають. А кацапському карлику це грьобане ООН хоч слово сказало? Гниле болото.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:23 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 13:24 Ответить
А я думав що ху....до першім підірвав міжнародне право, при нападу на Україну, в раніше на інші країни бувшого совка
показать весь комментарий
06.01.2026 13:25 Ответить
зате операція ***** в Україні посилала ступіні стурбованості оон до недосяжного раніше рівня!
показать весь комментарий
06.01.2026 13:26 Ответить
Як можна підірвати те, чого не існує вде, як мінімум, з 2014 року
показать весь комментарий
06.01.2026 13:26 Ответить
Як кажуть : "прикинься, ти сереш". Міжнародне право вже давно зруйноване, а нікчемна ООН тихо курить у кутку.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:30 Ответить
ООН такі нікчеми
показать весь комментарий
06.01.2026 13:32 Ответить
Все это прекрасно, но теперь Трамп, с "исконно американской" землей, Венесуэлой ( особенно с ее разведанными запасами нефти) "козырный дядька"! Может и ближний восток нахрен посылать. А, если еще разведают запасы на так называемых спорных территориях нефть станет дешевле чем вода в Аравии.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:36 Ответить
А операція росії в Україні зміцнила міжнародне право і устої оон.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:38 Ответить
А учитывая, что самая чистая питьевая вода осталась только в ледниках) Понятен интерес Трампа к Гренландии...
показать весь комментарий
06.01.2026 13:44 Ответить
В Гренландії багато ресурсів як в Канаді, просто Данія технологічно не готова до їх видобутку, просто тримають заховані скарби і не використовують, продали б за реальне золото і жили б як шейхи, або хоча дали податкові умови для світових корпорацій.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:34 Ответить
Трамп у Украины эти ресурсы отжал! И у нас условия добычи и технологии в логистических цепочках уже развиты! Гренландия не для полезных ископаемых.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:38 Ответить
У нас немає стільки як там, по друге тут необхідне відселення людей, нестабільна еліта яка не вміє працювати з заходом. Там чисте поле тільки перешкода мороз.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:40 Ответить
Возможно, у нас есть даже больше, и даже в том, что осталось под контролем, если Вы не работали в мороз - 20 с техникой, я вам ничего не докажу про мороз, а про -40 и сам не знаю!
показать весь комментарий
06.01.2026 14:43 Ответить
розігнати накуй це зборище ООН, зборище посіпак за нафтобабаки
показать весь комментарий
06.01.2026 13:45 Ответить
ребята, на міжнародне право покладено/положено вже давно, розходьтесь/розпускайтесь.
Такі контори як НАТО, ООН і т.і. - в минулому
показать весь комментарий
06.01.2026 13:46 Ответить
Нужно теперь выкрасть шейхов Саудовской Аравии,президента Канады и вуаля....почти вся нефть окажется в руках США....окуительный бизнес план-дело за малым
показать весь комментарий
06.01.2026 13:49 Ответить
Араби вже повернулись в поле впливу США, то при Байдені вони лягли під Китай тому штати відмовили їм у захисті неба від іранських беспілотників та ракет
показать весь комментарий
06.01.2026 14:32 Ответить
Воно підірване ще з 2008-го року, з війни у Грузії.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:55 Ответить
Ну чому тут дивуватися? ООН - це імітаційна організація, що не має власних військ і тому безсила на щось реально впливати, бо право без сили не діє, на жаль. Право сили - реальне, сила права - маргінальна. Перший очільник ООН був агентом СРСР, і традиція тримати там агентів залишилася і до нині.
показать весь комментарий
06.01.2026 13:58 Ответить
я повністю погоджуюсь!
бо мадуро ні в чому не винний! не терорист і не наркобарига!
а, україна, виховувала бойових гусей та ростила комарів наці!
і головне лягла під нато, чим образила ділдов на палках!
показать весь комментарий
06.01.2026 13:58 Ответить
Продажна ООН вже 12 рік не замічає як раша розтоптала міжнародне право коли захопила Крим...
показать весь комментарий
06.01.2026 14:30 Ответить
Серйозно, в соми ви гнили так не реагували на вторгнення в Україну.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:33 Ответить
***,почіхалися(Та від коли це словосполучення існує ,ніколи не виконувалось те міжнародне право(Лиш наплодили організацій,котрі ніби цим займалися.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:41 Ответить
 
 