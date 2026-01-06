В ООН заявили, что операция США в Венесуэле подорвала международное право

Спикер Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что военная операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "явно подорвала фундаментальный принцип международного права".

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что Тюрк "глубоко обеспокоен ситуацией в Венесуэле", которая вызвала страх среди многих граждан страны. В частности, исполняющая обязанности президента Делси Родригес начала управлять государством под очевидным надзором Вашингтона, а президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы при участии крупнейших американских нефтяных компаний.

"Очевидно, что эта операция нарушила один из основных принципов международного права - государства не должны угрожать силой или применять ее против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Тюрк также подчеркнул, что, согласно докладам Управления ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Венесуэле ухудшается уже около десяти лет. По его словам, нынешняя нестабильность и дальнейшая милитаризация страны, вызванные вмешательством США, могут еще больше обострить кризис.

Что предшествовало?

