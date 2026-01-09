Трамп про можливе захоплення Путіна, як і Мадуро: "Не думаю, що це буде необхідно"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить необхідності в операції із силового затримання російського диктатора Володимира Путіна, як це було із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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США не затримуватимуть Путіна

Лідера США запитали, чи віддасть він колись наказ про захоплення Путіна, нагадавши Трампу про реакцію українського президента Володимира Зеленського на операцію США у Венесуелі — тоді глава держави сказав: "Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі".

"Ну, я не думаю, що це буде необхідно. Я вважаю, що ми… у нас завжди… у мене завжди були з ним дуже добрі стосунки. Я дуже розчарований. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що ця буде десь у середині списку складності або, можливо, однією з найлегших", - відповів Трамп, додавши, що "багато людей гине".

За його словами, Путін не боїться Європи: "Він боїться Сполучених Штатів Америки, коли ними керую я. Європа –– це інше місце. Європа змінюється. Європа має зібратися з силами. Я люблю Європу".

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Що передувало?

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