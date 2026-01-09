Трамп про можливе захоплення Путіна, як і Мадуро: "Не думаю, що це буде необхідно"
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить необхідності в операції із силового затримання російського диктатора Володимира Путіна, як це було із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.
Про це він сказав під час зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
США не затримуватимуть Путіна
Лідера США запитали, чи віддасть він колись наказ про захоплення Путіна, нагадавши Трампу про реакцію українського президента Володимира Зеленського на операцію США у Венесуелі — тоді глава держави сказав: "Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі".
"Ну, я не думаю, що це буде необхідно. Я вважаю, що ми… у нас завжди… у мене завжди були з ним дуже добрі стосунки. Я дуже розчарований. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що ця буде десь у середині списку складності або, можливо, однією з найлегших", - відповів Трамп, додавши, що "багато людей гине".
За його словами, Путін не боїться Європи: "Він боїться Сполучених Штатів Америки, коли ними керую я. Європа –– це інше місце. Європа змінюється. Європа має зібратися з силами. Я люблю Європу".
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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