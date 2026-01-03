Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває надто багато людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не в захваті" від керманича РФ Володимира Путіна, бо той "вбиває занадто багато людей".

Про це глава Білого дому сказав під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що сказав Трамп про Путіна

Журналісти запитали президента США, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним він обговорював питання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро", - сказав Трамп.

Журналіст далі запитав: "Ви зараз злитеся на нього (Путіна, - ред.)?".

"Я не в захваті від Путіна. Він вбиває надто багато людей", - відповів очільник США.

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Трамп про війну в Україні

Трамп також вкотре повторив, що завершив "вісім з половиною війн". Глава Білого дому зазначив, що вважав, що найлегшим буде припинити війну РФ проти України.

"Я зупив вісім з половиною війн. Таїланд і Камбоджа... Вони знову почали війну. Зараз у нас вісім з половиною, бо ця війна знову розпочалася, тож я скажу, що це половина війни. Я думав, що найлегше буде зупинити війну між Україною та Росією, але ні... Це не моя війна, але я хочу зупинити. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тис. здебільшого солдатів? Я хочу це зупинити… Якщо я можу зупинити цю війну та зупинити (вбивства, - ред.) 30 тис. молодих людей", - сказав глава Білого дому.

Президент США також додав, що є "певний прогрес" у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України.

"Я успадкував цю війну. Це був Джо Байден, Зеленський та Путін, який розпочали цю війну. Я прийшов, коли ця ситуація вже була. І це жахливо... Ця війна стала просто морем крові", - додав Трамп.

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