Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває надто багато людей
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не в захваті" від керманича РФ Володимира Путіна, бо той "вбиває занадто багато людей".
Про це глава Білого дому сказав під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що сказав Трамп про Путіна
Журналісти запитали президента США, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним він обговорював питання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.
"Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро", - сказав Трамп.
Журналіст далі запитав: "Ви зараз злитеся на нього (Путіна, - ред.)?".
"Я не в захваті від Путіна. Він вбиває надто багато людей", - відповів очільник США.
Трамп про війну в Україні
Трамп також вкотре повторив, що завершив "вісім з половиною війн". Глава Білого дому зазначив, що вважав, що найлегшим буде припинити війну РФ проти України.
"Я зупив вісім з половиною війн. Таїланд і Камбоджа... Вони знову почали війну. Зараз у нас вісім з половиною, бо ця війна знову розпочалася, тож я скажу, що це половина війни. Я думав, що найлегше буде зупинити війну між Україною та Росією, але ні... Це не моя війна, але я хочу зупинити. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тис. здебільшого солдатів? Я хочу це зупинити… Якщо я можу зупинити цю війну та зупинити (вбивства, - ред.) 30 тис. молодих людей", - сказав глава Білого дому.
Президент США також додав, що є "певний прогрес" у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України.
"Я успадкував цю війну. Це був Джо Байден, Зеленський та Путін, який розпочали цю війну. Я прийшов, коли ця ситуація вже була. І це жахливо... Ця війна стала просто морем крові", - додав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль