Трамп: Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не в восторге" от лидера РФ Владимира Путина, потому что тот "убивает слишком много людей".

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал Трамп о Путине

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он во время последнего телефонного разговора с Путиным вопрос диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро", - сказал Трамп.

Журналист далее спросил: "Вы сейчас злитесь на него (Путина. - ред.)?"

"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил глава США.

Читайте также: Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине

Трамп о войне в Украине

Трамп также в очередной раз повторил, что завершил "восемь с половиной войн". Глава Белого дома отметил, что считал, что легче всего будет прекратить войну РФ против Украины.

"Я остановил восемь с половиной войн. Таиланд и Камбоджа... Они снова начали войну. Сейчас у нас восемь с половиной, потому что эта война снова началась, поэтому я скажу, что это половина войны. Я думал, что легче всего будет остановить войну между Украиной и Россией, но нет... Это не моя война, но я хочу остановить. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства. - Ред.) 30 тыс. молодых людей", - сказал глава Белого дома.

Президент США также добавил, что есть "определенный прогресс" в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.

"Я унаследовал эту войну. Это были Джо Байден, Зеленский и Путин, которые начали эту войну. Я пришел, когда эта ситуация уже была. И это ужасно... Эта война стала просто морем крови", - добавил Трамп.

Читайте также: Президент США упомянул Путина во время выступления перед СМИ: "Хочет завершения войны"