Новости трамп о путине Мирный процесс
6 451 59

Трамп: Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей

Трамп назвал Путина ответственным за чрезмерное количество смертей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не в восторге" от лидера РФ Владимира Путина, потому что тот "убивает слишком много людей".

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, сообщает Цензор.НЕТ.

Что сказал Трамп о Путине

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он во время последнего телефонного разговора с Путиным вопрос диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро", - сказал Трамп.

Журналист далее спросил: "Вы сейчас злитесь на него (Путина. - ред.)?"

"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил глава США.

Трамп о войне в Украине 

Трамп также в очередной раз повторил, что завершил "восемь с половиной войн". Глава Белого дома отметил, что считал, что легче всего будет прекратить войну РФ против Украины.

"Я остановил восемь с половиной войн. Таиланд и Камбоджа... Они снова начали войну. Сейчас у нас восемь с половиной, потому что эта война снова началась, поэтому я скажу, что это половина войны. Я думал, что легче всего будет остановить войну между Украиной и Россией, но нет... Это не моя война, но я хочу остановить. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства. - Ред.) 30 тыс. молодых людей", - сказал глава Белого дома.

Президент США также добавил, что есть "определенный прогресс" в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.

"Я унаследовал эту войну. Это были Джо Байден, Зеленский и Путин, которые начали эту войну. Я пришел, когда эта ситуация уже была. И это ужасно... Эта война стала просто морем крови", - добавил Трамп.

путин владимир (32652) США (28828) Трамп Дональд (7382)
Топ комментарии
+23
а як би він вбивав не занадто багато люде то був би у захваті?
03.01.2026 20:23 Ответить
+23
03.01.2026 20:23 Ответить
+15
Дурнувата заява - але не був би він Трампом
03.01.2026 20:24 Ответить
а як би він вбивав не занадто багато люде то був би у захваті?
03.01.2026 20:23 Ответить
Не чіпляйся до слів.
03.01.2026 20:39 Ответить
Так.
Л - логіка.
03.01.2026 20:40 Ответить
руда курва мабуть на себе тонко натякала:

"дивись, друг валадімір як я трішки повбивав людей у Венесуелі і все чіки-піки за якихось півночі"

.
03.01.2026 20:41 Ответить
Так а як же *хороший хлопець*? Щось у цього рудого вилупка дах їде конкретно.
показать весь комментарий
03.01.2026 20:42 Ответить
Слова то таке
головне - реальні справи та дії
натомість наразі маємо червону доріжку для *****, вояки США раком перед ******, визнання брехні ***** наче правдою та радість у відмові надати нам томагавки, припинення військової та фінансової допомоги Україні
отакі справи
03.01.2026 21:22 Ответить
03.01.2026 20:23 Ответить
Дурнувата заява - але не був би він Трампом
03.01.2026 20:24 Ответить
він обраний нарідом
03.01.2026 20:36 Ответить
посади його поруч з мандурою
03.01.2026 20:24 Ответить
І кожному мачете в руку.
03.01.2026 20:27 Ответить
Самозакоханий,невилікований (хронічне) ідіот.Набор слів.Вісім з половиною війн. Байден,ЗЕленський,путін розпочали війну.Баран,хуйло розпочав війну.
03.01.2026 20:28 Ответить
вісім з половиною війн -- це 17 піввійн

Так можна й тисячу піввійн закінчувати
03.01.2026 20:36 Ответить
вісім з половиною війн -- це 17 піввійн
- або 34 чвертьвійни ...
03.01.2026 21:41 Ответить
Ну,то викради його і приший довічне за педофілію,наприклад,якщо мільйони вбитих,десятки мільйонів обездолених для тебе не причина(((
03.01.2026 20:29 Ответить
"Надто"?! Надто, *****, багато?
Тобто десь є "нє, оце допустимо, але ще трошки і буде забагато?"
****, скажена.
03.01.2026 20:29 Ответить
👍👍👍
03.01.2026 20:38 Ответить
Он шото починае підозрювать...
03.01.2026 20:29 Ответить
Деменція і ремісія в пропорції 95:5.
03.01.2026 20:34 Ответить
Забув засудити зеленського за "напад" на резиденцію *****
03.01.2026 20:30 Ответить
Ви що, досі чіпляєтесь за те що він каже? Дивиться що вони роблять. З Сирії кацапів викинули, Іран розчавили, нафта кацапська по 35$ у портах, а треба ще довезти кудись. Санкції, мита, лукоїл, газпром. Зараз Венесуела...
03.01.2026 20:31 Ответить
Квартал 95 все-таки вплинув на суспільство, людям подобаються гучні , потужні, сильні, стурбованості, засудження, підримка і ТД. І не важливо, що то тільки слова але як потужно. Останній з прикладів Литва, все потужного, але до 2030 до калінінграду газок качатимуть. Але ж як гарно говорять.
03.01.2026 20:37 Ответить
А хтось на халяву дасть грошиків на озброєння і загородження на кордоні ???
03.01.2026 20:40 Ответить
Ви ж розумієте, що грошики не стільки для України, а стільки для захисту ЄС. Просто до грошиків хотілось би ще моніторингу та щоб по зелених руках били.
03.01.2026 20:43 Ответить
А нефтепровод "Дружба" то другое? Его нельзя остановить, а то мадьяры с словаками растроятся?! Для начала нужно на себя посмотреть , а потом союзников обвинять в торговле с московитами!
03.01.2026 21:14 Ответить
Та в нас завжди так було. Ніхто на вчинки ніколи не дивився, тільки слухали що кажуть, і вірили.
03.01.2026 20:41 Ответить
И это правильно он говорит одно делает другое и эффективно!
03.01.2026 21:06 Ответить
Заставили Європу озброїтися, а то сиділи як засватані…
03.01.2026 21:10 Ответить
03.01.2026 20:31 Ответить
А могли би у ту доріжку путіна закатати...було би дуже весело!
03.01.2026 20:43 Ответить
Краще в асвальт... .
03.01.2026 20:50 Ответить
А про те, що він зупинив п'ятий льодовиковий період сором'язливо промовчав...
03.01.2026 20:33 Ответить
Я з огидою відношусь до ЗЕлупи Янелоха, але Трумп бреше, що ЗЕ винен в початку війни. Він винен в іншому - що держава була розброєна, а ЗСУ були деорганізовані до такої міри, що десь після нападу кацапів на тиждень було втачене керування військами генштабом. Спротив перших днів здійснювали командири ізольованих частин і підрозділів на власний розсуд та масовий добровольчий рух. Якби не акція генерала Кривоноса в Жулянах та розгром кацапського десанту в Гостомелі, то невідомо, що сталось би з Києвом.
03.01.2026 20:36 Ответить
Частково Зеленський таки винен в початку війни, бо росія завжди лізе на слабшого, а Зеленський багато чого зробив для цього.
03.01.2026 20:39 Ответить
Так. Свідчу. Скажімо, в Черкасах люди зі зброєю хто яку мав просто взяли під охорону летовище. Без жодних команд. Згодом вони стали основою батальйону ТРО.

До речі про ген.Кривоноса. До приходу до влади блаЗЄнських і при них він майже в кожному виступі говорив про те, що маємо формувати ТРО та навчати людей. Це була його ідея. І блаЗЄнські за це його звільнили.
03.01.2026 20:41 Ответить
По тихому не виходило...кожен день акції "Ні капітуляції!...ніяк по мирному не виходило з України малобілорусію створити...
03.01.2026 20:47 Ответить
Не тільки за це
Сергій Григорович конкретно та методично критикував зелених за усі військові пройоби з підготовки до відбиття збройної агресіі **********
03.01.2026 21:24 Ответить
03.01.2026 20:38 Ответить
А чому у ***** такого ж нашийника немає?
03.01.2026 20:48 Ответить
Це рятувальний жилет.
***** обійдеться.
03.01.2026 20:57 Ответить
А. Ну якщо так, то най буде...
03.01.2026 21:04 Ответить
гімно не тоне
03.01.2026 21:25 Ответить
Ждёмс
03.01.2026 21:13 Ответить
Пі@ар *******
03.01.2026 20:39 Ответить
Дональд Фредович , ты знаеш что делать. Мадуро не даст сбрехать.
03.01.2026 20:44 Ответить
Про триста мільярдів доларів забув нагадати, три магнітофони і куртку замшеву... три куртки.
03.01.2026 20:49 Ответить
Зато путин, он же ***** в таком восторге от спецоперации США в Венесуэле что потребовался дополнительный чумадан для какашек...
03.01.2026 20:51 Ответить
так
флюгер повернувся в сторону Бандерштату
пора мочити хЙла...
03.01.2026 20:57 Ответить
Видно старий прийняв пігулки...
03.01.2026 20:59 Ответить
Где конкретно действие
03.01.2026 21:08 Ответить
Імбіцил!!!
03.01.2026 21:18 Ответить
хло вбиває занадто багато людей (с)
минулого місяця загинуло 30 тисяч..
здебільше солдат
рф армії..
щось трампу дуже шкода тих рабсійських організмів..
03.01.2026 21:29 Ответить
Трамп ничем не керует. исраильтяне керуют США и ставят всех вас американцев раком.
03.01.2026 21:43 Ответить
А если бы просто убивал, то это было бы нормально?
А то, что разрушает города и села, заводы и ТЭЦ, похищает детей, тебя совсем не волнует.
03.01.2026 21:37 Ответить
Весь так называемый Запад и в США в частности поддерживают пуйло и росисию в войне против Украины тем, что поддерживают исраиль и нападают на другие страны под разными предлогами. Пуйло на это смотрит и думает - раз им можно почему мне нельзя?
03.01.2026 21:40 Ответить
а пукіну посрати на то, хто там в захваті від нього чи не в захваті! в пукіна є ядерка і це, як бачимо все вирішує, і його ніхто не збирається усувати силою, як кадафі, хусейна чи тепер вже маДурака....
03.01.2026 21:45 Ответить
Потрібно норму вбивати ,а він більше за норму вбиває ,тобто надто. Отака логіка у Трампа.
03.01.2026 21:52 Ответить
 
 