Трамп: Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не в восторге" от лидера РФ Владимира Путина, потому что тот "убивает слишком много людей".
Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, сообщает Цензор.НЕТ.
Что сказал Трамп о Путине
Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он во время последнего телефонного разговора с Путиным вопрос диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро", - сказал Трамп.
Журналист далее спросил: "Вы сейчас злитесь на него (Путина. - ред.)?"
"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил глава США.
Трамп о войне в Украине
Трамп также в очередной раз повторил, что завершил "восемь с половиной войн". Глава Белого дома отметил, что считал, что легче всего будет прекратить войну РФ против Украины.
"Я остановил восемь с половиной войн. Таиланд и Камбоджа... Они снова начали войну. Сейчас у нас восемь с половиной, потому что эта война снова началась, поэтому я скажу, что это половина войны. Я думал, что легче всего будет остановить войну между Украиной и Россией, но нет... Это не моя война, но я хочу остановить. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства. - Ред.) 30 тыс. молодых людей", - сказал глава Белого дома.
Президент США также добавил, что есть "определенный прогресс" в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.
"Я унаследовал эту войну. Это были Джо Байден, Зеленский и Путин, которые начали эту войну. Я пришел, когда эта ситуация уже была. И это ужасно... Эта война стала просто морем крови", - добавил Трамп.
