Трамп закликав нафтових гігантів США відновити енергетичну галузь Венесуели, вклавши $100 мільярдів

Президент Дональд Трамп провів зустріч у Білому домі з керівниками найбільших світових нафтових компаній для обговорення ситуації у Венесуелі.

Під час зустрічі Трамп заявив, що прагне залучити $100 мільярдів інвестицій для суттєвого розширення видобутку в країні, повідомляє Reuters.

Зустріч демонструє значення нафтового сектору для стратегії адміністрації Трампа щодо держави ОПЕК після того, як американські війська затримали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро під час нічного рейду в Каракасі 3 січня.

"Ми обговоримо, як ці чудові американські компанії можуть допомогти швидко відновити занедбану нафтову промисловість Венесуели та забезпечити мільйони барелів видобутку нафти на благо Сполучених Штатів, народу Венесуели та всього світу. Ми прийматимемо рішення щодо того, які нафтові компанії доєднаються до проєкту", ‒ зазначив Трамп.

Президент відзначив нещодавню угоду з тимчасовою владою Венесуели про постачання 50 мільйонів барелів сирої нафти до США, і повідомив, що розраховує на продовження таких поставок без визначеного терміну.

Такі компанії, як Chevron, Vitol та Trafigura, активно конкурують за ліцензії США на продаж наявної венесуельської нафти, однак великі виробники поки що утримуються від довгострокових інвестицій через високі витрати та політичні ризики.

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На зустрічі в Білому домі віце-голова правління Chevron Марк Нельсон заявив, що компанія зацікавлена в інвестиціях у Венесуелі. Chevron уже працює в країні, але конкурує з Exxon Mobil та ConocoPhillips, які майже 20 років тому залишили ринок після націоналізації їхніх активів.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс зазначив, що компанія наразі вважає Венесуелу "непридатною для інвестування" та потребує суттєвих змін, аби повернення стало можливим.

На зустріч також запросили кілька менших компаній та учасників, пов’язаних з приватним акціонерним капіталом, зокрема тих, що мають зв’язки з Колорадо ‒ рідним штатом міністра енергетики Кріса Райта.

Як повідомлялося, китайські незалежні нафтопереробні підприємства в найближчі місяці почнуть переходити на сировину з інших джерел, зокрема з Ірану, щоб компенсувати втрату постачань із Венесуели після усунення її президента Сполученими Штатами.

Запаси венесуельської нафти на танкерах в Азії наразі покривають близько 75 днів попиту Китаю, що знижує термінову потребу у пошуку альтернативних джерел.