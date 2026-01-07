Китайські НПЗ вимушені перейти на іранську нафту після припинення поставок з Венесуели, ‒ Reuters

Китайські незалежні нафтопереробні заводи в найближчі місяці почнуть переходити на нафту з альтернативних джерел, зокрема з Ірану, щоб компенсувати припинення постачання з Венесуели після усунення її президента Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів та аналітиків.

Каракас і Вашингтон домовилися про експорт венесуельської нафти до США на суму до $2 мільярдів. Про це заявив президент Дональд Трамп після того, як американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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Аналітики зазначають, що така угода, ймовірно, скоротить обсяги венесуельських поставок до Китаю, позбавивши місцеві незалежні НПЗ доступу до дешевої сировини. Найбільший у світі імпортер нафти й надалі купує дисконтну нафту, яка перебуває під санкціями, з Росії, Ірану та Венесуели.

"Події у Венесуелі найбільше вдарили саме по незалежних китайських НПЗ, оскільки вони ризикують втратити важку нафту зі знижкою", ‒ зазначила аналітик Sparta Commodities Джун Го.

Запаси венесуельської нафти на танкерах в Азії наразі достатні для покриття приблизно 75 днів попиту з боку Китаю, що стримує потребу негайно шукати альтернативи.

За прогнозами аналітиків, країни, які використовували венесуельську нафту, у березні–квітні переорієнтуються на постачання з Росії та Ірану, а Китай також може збільшити закупівлі з несанкціонованих джерел ‒ Канади, Бразилії, Іраку та Колумбії.

Як повідомлялося, Каракас і Вашингтон домовилися про експорт венесуельської сирої нафти до США на суму понад $2 млрд. Ця домовленість дає змогу переорієнтувати поставки, які раніше прямували до Китаю, та допоможе Венесуелі запобігти подальшому скороченню видобутку.

Угода також стала чітким сигналом того, що венесуельська влада фактично виконує вимогу Трампа надати доступ американським нафтовим компаніям під загрозою нового військового втручання.