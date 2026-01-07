Венесуела відправить до США нафту на $2 мільярди, яка призначалася для Китаю, ‒ Трамп

Каракас і Вашингтон узгодили постачання венесуельської сирої нафти до Сполучених Штатів на суму до $2 мільярдів. Така угода дає змогу перенаправити відвантаження, які йшли до Китаю, та допомогти Венесуелі уникнути подальшого падіння видобутку нафти.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

"Венесуела передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів "санкційної нафти". Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть під контролем мене, як президента Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!", ‒ зазначив Трамп.

Угода стала помітним сигналом того, що венесуельська влада реагує на вимогу Трампа відкрити доступ американським нафтовим компаніям під загрозою нового військового втручання. Президент США заявив, що очікує, аби тимчасовий президент Делсі Родрігес надала американським і приватним компаніям "повний доступ" до нафтового сектора Венесуели.

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У країни є мільйони барелів нафти, які перебувають на танкерах і в сховищах та не можуть бути відправлені через експортну блокаду, запроваджену Трампом у середині грудня.

Блокада була елементом посиленого тиску США на уряд президента Ніколаса Мадуро, що завершився його захопленням американськими військами цими вихідними.

Трамп повідомив, що міністр енергетики США Кріс Райт відповідатиме за реалізацію угоди, а партії нафти забиратимуть з суден і доставлятимуть безпосередньо до американських портів.

Перші поставки можуть потребувати перенаправлення вантажів, які раніше готувалися для Китаю. Протягом останнього десятиліття ця азійська країна залишалася головним покупцем венесуельської нафти, особливо після того, як США у 2020 році запровадили санкції проти компаній, які торгували нафтою з Венесуелою.

Як повідомлялося, реалізація плану президента Дональда Трампа щодо відродження венесуельської нафтової галузі під контролем США може стати тривалим і складним процесом із витратами, які перевищать $100 млрд. Багаторічна корупція, хронічний дефіцит інвестицій, аварії та масштабні крадіжки суттєво підірвали ключову інфраструктуру країни.

Щоб відновити видобуток у Венесуелі до рівнів піку 1970-х років, таким компаніям, як Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. та ConocoPhillips, знадобиться близько $10 млрд щороку впродовж десяти років.