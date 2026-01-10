Ватикан намагався переконати США дозволити Мадуро втекти до Росії, - WP

Наприкінці грудня кардинал Ватикану П'єтро Паролін зустрічався з послом США у Ватикані Браяном Берчем для того, щоб переконати адміністрацію Трампа дозволити лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро втекти у Росію.

Про це пише Washington Post із посиланням на урядові документи та власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мадуро пропонували покинути країну

За даними видання, Паролін, який був послом Ватикану у Венесуелі, намагався зустрітись або провести розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Під час зустрічі з Берчем кардинал Паролін заявив, що Росія готова надати притулок Мадуро, "і просив американців про терпіння, щоб підштовхнути диктатора до цієї пропозиції".

"Мадуро запропонували, щоб він поїхав і міг спокійно користуватися своїми грошима. Частиною цієї домовленості було те, щоб Путін гарантував би безпеку", - розповів WP співрозмовник, обізнаний із російською пропозицією.

Видання пише, що Мадуро неодноразово пропонували покинути країну під час кампанії атак США на човни, які виходили з портів Венесуели.

За словами особи, знайомої з пропозицією, Мадуро отримав останнє попередження лише за кілька днів до операції США з його захоплення.

"Він не погоджувався на угоду. Він просто збирався сидіти і дивитися, як створюється криза навколо нього", - повідомив співрозмовник видання.

"Він вважав, що листопадова розмова з Трампом пройшла "добре". Хоча насправді йому казали, що його час вийшов: "Президент сказав, що ви можете піти легким або важким шляхом",- сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

У Ватикані намагались переконати США не розпочинати військову кампанію проти Венесуели.

Кардинал Паролін повідомив посла США Берча, що "Росія відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена Україною", маючи на увазі поступки зі сторони США у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

В адміністрації Трампа знали, що Росія нібито пропонувала притулок не лише Мадуро, а й іншим чиновникам його уряду.

Водночас джерела видання з Вашингтону вважали, що венесуельський диктатор ніколи не погодиться поїхати до Росії, бо там "надто обмежені умови й він не матиме доступу до грошей від торгівлі венесуельським золотом, які, як вважають, він заховав за кордоном".

У Ватикані згодом прокоментували публікацію WP.

"Прикро, що були розкриті частини конфіденційної розмови, які не точно відображають зміст самої розмови, що відбулася під час різдвяних свят",- заявили у пресслужбі Святого Престолу.

Представник посла Берча переадресував запити до Державного департаменту США, який відмовився від коментарів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також не відповів на запит WP.

Читайте також: Трамп про можливе захоплення Путіна, як і Мадуро: "Не думаю, що це буде необхідно"

Що передувало?

Читайте також: Трамп закликав нафтових гігантів США відновити енергетичну галузь Венесуели, вклавши $100 мільярдів