РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 13 января атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, враг выпустил 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей и оккупированного Крыма.
Также был пуск 7 ракет Искандер-К из Курщины и Белгородщины.
Россияне атаковали 293 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ТОТ АР Крыма.
Около 200 из них – "шахеды".
Баллистикой россияне били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.
Результат работы ПВО
По состоянию на 9:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА в 24 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.
це аксіома
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.
Юрій Ніколов
Думаю, що неможливо в кожному своєму дописі/коментарі згадувати про все-все-все.
Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.