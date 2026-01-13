РУС
Новости
3 845 15

РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей. ИНФОГРАФИКА

Массированная атака баллистикой и шахедами 13 января: работа ПВО

Российские войска в ночь на 13 января атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, враг выпустил 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей и оккупированного Крыма.

Также был пуск 7 ракет Искандер-К из Курщины и Белгородщины.

Россияне атаковали 293 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ТОТ АР Крыма.

Около 200 из них – "шахеды".

Баллистикой россияне били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Результат работы ПВО

По состоянию на 9:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА в 24 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА. 

Массированная атака баллистикой и шахедами 13 января: работа ПВО

Автор: 

обстрел (31305) ПВО (3358) Воздушные силы (2889) баллистические ракеты (506) Шахед (1808) Искандер (9)
Топ комментарии
+6
а стільки зеленський випустив ракет ? нуль.якого ху,що це за війна ? куди гребуть людей коли вбивають Україну в тилу ?
13.01.2026 09:46 Ответить
+3
тіпа ЄС не при ділах.всі вони заодно бо гроші просто так не дають а товар один - життя українців.
13.01.2026 09:51 Ответить
+3
Зеля де обіцяні 3 тисячі ракет ? ти уникай трохи коли говориш таку нісенітницю ,це не президент не гарант конституції ,це посьміховисько ,зате друзі з вкраденими грошима добре почуваются.
13.01.2026 10:08 Ответить
а стільки зеленський випустив ракет ? нуль.якого ху,що це за війна ? куди гребуть людей коли вбивають Україну в тилу ?
13.01.2026 09:46 Ответить
А як zeленим vuродкам доїти ЄС на мільярди, чим пояснити?
13.01.2026 09:49 Ответить
тіпа ЄС не при ділах.всі вони заодно бо гроші просто так не дають а товар один - життя українців.
13.01.2026 09:51 Ответить
ЄС не дюуже і дає гроші.Той кредит на 90 мільярдів ще не видали і не відомо,чи видадуть взагалі.
13.01.2026 11:05 Ответить
скоро заправлять фламінго керосином,та як єпонуть.Відповідний відосик готується і цей день зроблять національним святом .
13.01.2026 09:48 Ответить
пропоную вам дати премію Неб'юла ))
13.01.2026 10:18 Ответить
Зеля де обіцяні 3 тисячі ракет ? ти уникай трохи коли говориш таку нісенітницю ,це не президент не гарант конституції ,це посьміховисько ,зате друзі з вкраденими грошима добре почуваются.
13.01.2026 10:08 Ответить
А що чекати від тупого шута?
13.01.2026 10:22 Ответить
блазень бреше завжди
це аксіома
13.01.2026 10:31 Ответить
А пам'ятаєте, як у 2022 році рахували, скільки у рашистів лишилось ракет з совєцьких запасів?
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.

Юрій Ніколов
13.01.2026 10:29 Ответить
ніколов забув за іран, кндр, венесуелу, які за грошики кацапів своїм розкрученим за кілька останніх років впк забезпечують усі потреби рашистів у ракетах, дронах, снарядах, бк, гарматах, самоходках, військовій техніці
13.01.2026 10:34 Ответить
Не думаю, що Ніколов забув про те, що Ви написали.
Думаю, що неможливо в кожному своєму дописі/коментарі згадувати про все-все-все.
13.01.2026 10:47 Ответить
Де масовані рамки ракет України по рашці? Я не здивуюсь як пукін перед масованою атакою телефонує по секретній лінії потужньому і ввічливо просить улетіти з країни на час цього, як думаєте таке може бути?
13.01.2026 11:04 Ответить
З диким звіром необхідна обережність. Це не принижує, а навпаки показує розсудливість. І допомагає безпеці. Нажаль це розуміють далеко не всі.

Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.
13.01.2026 11:25 Ответить
 
 