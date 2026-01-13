РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 13 января атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, враг выпустил 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей и оккупированного Крыма.

Также был пуск 7 ракет Искандер-К из Курщины и Белгородщины.

Россияне атаковали 293 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ТОТ АР Крыма.

Около 200 из них – "шахеды".

Баллистикой россияне били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Результат работы ПВО

По состоянию на 9:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА в 24 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.

