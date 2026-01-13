Обесточены потребители в Киеве и 7 областях в результате обстрелов РФ, - Минэнерго

Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. Отключены потребители в ряде областей.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел

В ночь на 13 января россияне массированно атаковали энергетику в ряде регионов.

"В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановление электроснабжения требует времени", - отметили там.

Погода

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей, отметили в Министерстве.

Отключения

Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. В Киеве и области применяют аварийные отключения.

На их продолжительность может влиять существенное понижение температуры воздуха.

В Киеве, Днепре, Одесской и Киевской областях вынужденно применяют сетевые ограничения. Графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют.

Прифронтовые территории

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является наиболее сложной из-за постоянных обстрелов", - подчеркнули в Минэнерго.

