Обесточены потребители в Киеве и 7 областях в результате обстрелов РФ, - Минэнерго

Удары РФ по энергетике: что известно по состоянию на 13 января?

Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. Отключены потребители в ряде областей.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрел

В ночь на 13 января россияне массированно атаковали энергетику в ряде регионов.

"В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановление электроснабжения требует времени", - отметили там.

Читайте: Враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины: поднялся пожар

Погода

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей, отметили в Министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей. ИНФОГРАФИКА

Отключения

Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. В Киеве и области применяют аварийные отключения.

На их продолжительность может влиять существенное понижение температуры воздуха.

В Киеве, Днепре, Одесской и Киевской областях вынужденно применяют сетевые ограничения. Графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют.

Прифронтовые территории

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является наиболее сложной из-за постоянных обстрелов", - подчеркнули в Минэнерго.

Читайте: Рашисты атаковали Киевскую область: есть последствия в 3 районах. ФОТОрепортаж

обстрел (31305) энергетика (3029) Минэнерго (504)
ніколи такого не було і от знову
13.01.2026 10:36 Ответить
чекаємо відосик від гниди свиридні про те що в четвер все буде добре ))
13.01.2026 10:38 Ответить
Класно поржари в 2019 - повне знищення етносу, країни, падіння економіки, валюти, народжуваності, ВСЬОГО.

Будь адекватний президент то він би уже налагодив виробництво і бив по генерації міста Москва і перестали б.......АЛЕ АЛЕ АЛЕ є 75% бидла і їм треба був свій представник
13.01.2026 11:14 Ответить
Если в этом этносе 75% дебилов то его явно кто-то уничтожил еще до. А зебоба это скорее закономерный итог.
13.01.2026 12:06 Ответить
https://x.com/FpfpDBcvSrP8yZQ

Зіновій Гузар@FpfpDBcvSrP8yZQ



В історії можна записати як «потужна зима». Зеленський створив Уряд національного пограбунку і тотальної корупції.
13.01.2026 11:59 Ответить
Івано Франківська обл 10 годин на добу без світла
13.01.2026 12:17 Ответить
 
 