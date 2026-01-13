Обесточены потребители в Киеве и 7 областях в результате обстрелов РФ, - Минэнерго
Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. Отключены потребители в ряде областей.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел
В ночь на 13 января россияне массированно атаковали энергетику в ряде регионов.
"В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановление электроснабжения требует времени", - отметили там.
Погода
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей, отметили в Министерстве.
Отключения
Во всех регионах Украины продолжаются графики почасовых отключений. В Киеве и области применяют аварийные отключения.
На их продолжительность может влиять существенное понижение температуры воздуха.
В Киеве, Днепре, Одесской и Киевской областях вынужденно применяют сетевые ограничения. Графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют.
Прифронтовые территории
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является наиболее сложной из-за постоянных обстрелов", - подчеркнули в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будь адекватний президент то він би уже налагодив виробництво і бив по генерації міста Москва і перестали б.......АЛЕ АЛЕ АЛЕ є 75% бидла і їм треба був свій представник
Зіновій Гузар@FpfpDBcvSrP8yZQ
В історії можна записати як «потужна зима». Зеленський створив Уряд національного пограбунку і тотальної корупції.