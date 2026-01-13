Рашисты атаковали Киевщину: есть последствия в 3 районах. ФОТОрепортаж
Киевская область 13 января подверглась очередной российской атаке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть разрушения
Как отмечается, в результате обстрелов есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах.
- В Броварском и Фастовском районах спасатели ликвидировали пожары в хозяйственных и временных зданиях.
- В Вышгородском районе в результате обстрела возник пожар в жилом доме. Спасатели оперативно его ликвидировали.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Последствия
Ситуация в энергетике области
- По данным Киевской ОВА, спасатели, энергетики, коммунальные и аварийные службы работают непрерывно, чтобы помочь людям, зафиксировать повреждения и восстановить условия для жизни.
- Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу.
- В то же время, из-за террористических действий врага в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. В других районах области применяются стабилизационные графики.
