Рашисты атаковали Киевщину: есть последствия в 3 районах. ФОТОрепортаж

Киевская область 13 января подверглась очередной российской атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Есть разрушения

Как отмечается, в результате обстрелов есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах.

В Броварском и Фастовском районах спасатели ликвидировали пожары в хозяйственных и временных зданиях.

В Вышгородском районе в результате обстрела возник пожар в жилом доме. Спасатели оперативно его ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Последствия











Ситуация в энергетике области

По данным Киевской ОВА, спасатели, энергетики, коммунальные и аварийные службы работают непрерывно, чтобы помочь людям, зафиксировать повреждения и восстановить условия для жизни.

Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу.

В то же время, из-за террористических действий врага в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. В других районах области применяются стабилизационные графики.

