Рашисти атакували Київщину: є наслідки в 3 районах. ФОТОрепортаж

Київщина 13 січня зазнала чергової російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є руйнування

Як зазначається, внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.

У Броварському та Фастівському районах рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.

На Вишгородщині внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Надзвичайники оперативно її ліквідували.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки











Ситуація в енергетиці області

За даними Київської ОВА, рятівники, енергетики, комунальні та аварійні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям, зафіксувати пошкодження й відновити умови для життя.

Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу.

Водночас через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки.

