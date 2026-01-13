Рашисти атакували Київщину: є наслідки в 3 районах. ФОТОрепортаж
Київщина 13 січня зазнала чергової російської атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є руйнування
Як зазначається, внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.
- У Броварському та Фастівському районах рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.
- На Вишгородщині внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Надзвичайники оперативно її ліквідували.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Наслідки
Ситуація в енергетиці області
- За даними Київської ОВА, рятівники, енергетики, комунальні та аварійні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям, зафіксувати пошкодження й відновити умови для життя.
- Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу.
- Водночас через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрій Макогон
показати весь коментар13.01.2026 09:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Isolda Peres
показати весь коментар13.01.2026 10:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль