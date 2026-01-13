УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
2 959 2

Рашисти атакували Київщину: є наслідки в 3 районах. ФОТОрепортаж

Київщина 13 січня зазнала чергової російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є руйнування

Як зазначається, внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.

  • У Броварському та Фастівському районах рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.
  • На Вишгородщині внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Надзвичайники оперативно її ліквідували.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Ситуація в енергетиці області

  • За даними Київської ОВА, рятівники, енергетики, комунальні та аварійні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям, зафіксувати пошкодження й відновити умови для життя.
  • Критично важливі об’єкти області переведені на альтернативне живлення та продовжують роботу.
  • Водночас через терористичні дії ворога у частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії, а у Броварському та Бориспільському районах вони продовжують діяти. В інших районах області застосовуються стабілізаційні графіки.

Автор: 

Київська область (4535) обстріл (33600)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.01.2026 09:58
показати весь коментар
13.01.2026 10:03 Відповісти
 
 