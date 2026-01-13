Знеструмлено споживачів у Києві та 7 областях внаслідок обстрілів РФ, - Міненерго
У всіх регіонах України тривають графіки погодинних відключень. Знеструмлено споживачів у низці областей.
Про це заявив заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко, передає Цензор.НЕТ.
Обстріл
У ніч на 13 січня росіяни масовано атакували енергетику в низці регіонів.
"Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлення електропостачання потребує часу", - зазначили там.
Погода
Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж, зазначили в Міністерстві.
Відключення
У всіх регіонах України тривають графіки погодинних відключень. У Києві та області застосовують аварійні відключення.
На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря.
У Києві, Дніпрі, Одеській та Київській областях вимушено застосовують мережеві обмеження. Графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють.
Прифронтові території
"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли", - наголосили у Міненерго.
