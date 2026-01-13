Знеструмлено споживачів у Києві та 7 областях внаслідок обстрілів РФ, - Міненерго

Удари РФ по енергетиці: що відомо станом на 13 січня?

У всіх регіонах України тривають графіки погодинних відключень. Знеструмлено споживачів у низці областей.

Про це заявив заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл

У ніч на 13 січня росіяни масовано атакували енергетику в низці регіонів.

"Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлення електропостачання потребує часу", - зазначили там.

Читайте: Ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини: здійнялася пожежа

Погода

Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж, зазначили в Міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей. ІНФОГРАФІКА

Відключення

У всіх регіонах України тривають графіки погодинних відключень. У Києві та області застосовують аварійні відключення.

На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря.

У Києві, Дніпрі, Одеській та Київській областях вимушено застосовують мережеві обмеження. Графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють.

Прифронтові території

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли", - наголосили у Міненерго.

Читайте: Рашисти атакували Київщину: є наслідки в 3 районах. ФОТОрепортаж

ніколи такого не було і от знову
13.01.2026 10:36 Відповісти
чекаємо відосик від гниди свиридні про те що в четвер все буде добре ))
13.01.2026 10:38 Відповісти
Класно поржари в 2019 - повне знищення етносу, країни, падіння економіки, валюти, народжуваності, ВСЬОГО.

Будь адекватний президент то він би уже налагодив виробництво і бив по генерації міста Москва і перестали б.......АЛЕ АЛЕ АЛЕ є 75% бидла і їм треба був свій представник
13.01.2026 11:14 Відповісти
Если в этом этносе 75% дебилов то его явно кто-то уничтожил еще до. А зебоба это скорее закономерный итог.
13.01.2026 12:06 Відповісти
https://x.com/FpfpDBcvSrP8yZQ

Зіновій Гузар@FpfpDBcvSrP8yZQ



В історії можна записати як «потужна зима». Зеленський створив Уряд національного пограбунку і тотальної корупції.
13.01.2026 11:59 Відповісти
Івано Франківська обл 10 годин на добу без світла
13.01.2026 12:17 Відповісти
Апогей влади Зеленського і його подільників. І самі вони навряд чи підуть...
13.01.2026 13:13 Відповісти
має вижити хтось один або зе-мерзота, або ми ...Думай-ТЕ
13.01.2026 14:08 Відповісти
Держсекретарі з Міненерго та КМУ і Укренерго, завчасно та фахово, про убезпечення енергоструктури від таких наслідків, потурбувалися згідно з вимогами Законів України!!!??
Генпрокурор, з даниловим і умеровим та КабМіндічами, можуть засвідчити про це???
13.01.2026 15:20 Відповісти
 
 