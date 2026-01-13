Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна, - Кличко
Після сьогоднішнього обстрілу в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в енергосистемі
"Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - уточнив він.
Кличко нагадав, що наразі без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі.
"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності!
Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - резюмує мер.
Як повідомлялося, що екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
Да, а "двушечку" Деркач вже не поверне?
Що сталось? Щось не так?
Чи може Кличко мав закупити ракети для ПВО? хворого можна вилікувати, а довбойоби необучаємі....
Але, кацапам теж дістається, військові свою роботу роблять - писАв вже сьогодні, що зайшов на кацапський форум, ось що вони пишуть:
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Ударить Орешником еще раз", пишуть:
- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.
Взагалі що обіцяного ним справдилось.Хіба долар по 45, майже.
Це те саме що й публікація фото з місця прильотів , на яких видно - влучили вони чи ні .!!
З Віталєй все ясно!
А, що нам скаже потужний хач тімурчік?
Як військовий адмінстратор захистив київ?
Що, конкретно робиться військовою адміністрацією?
Старанно виконуються доручення дебілки свириденки?
В також:
1) злити воду з систем централізованого теплопостачання у "холодних" будинках для недопущення розриву труб і батарей, як це було в Алчевську;
2) забезпечити мешканців "холодних" будинків, насамперед - вразливі категорії населення, спальними мішками, буржуйками і дровами, встановити поблизу пересувні "пункти незламності" з бензиновими електро-генераторами та "польовими кухнями";
3) організувати своєчасне і повне інформування мешканців міста щодо всіх аспектів цієї надзвичайної ситуації.
Нажаль це правда. Новус у свому застасунку надіслав сповіщення що деякі супермаркети закриваются зі списком які саме.
Чиновник вищої ланки брехати не буде
🤣🤣
Чекаємо четвер , але це не точно🤔