Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна, - Кличко

Після сьогоднішнього обстрілу в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в енергосистемі

"Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - уточнив він.

Кличко нагадав, що наразі без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі.

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності!

Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - резюмує мер.

Як повідомлялося, що екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

