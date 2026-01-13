4 967 41

Електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна, - Кличко

Після сьогоднішнього обстрілу в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в енергосистемі

"Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - уточнив він.

Кличко нагадав, що наразі без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знеструмлено споживачів у Києві та 7 областях внаслідок обстрілів РФ, - Міненерго

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності!

Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - резюмує мер.

Як повідомлялося, що екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

Також читайте: У Києві через морози в деяких будинках розриваються труби та батареї опалення. ФОТОрепортаж

Може один "лідор" попросить допомогти Києву таких собі Міндича та Цукермана?
Да, а "двушечку" Деркач вже не поверне?
Мер міста має будувати дрони-перехоплювачі?.. Це точно його обов'язки?
Можна побудувати електростанцію на базі котла ДКВР, до цього котла потрібн додати пальники ТЕФФ для спалення біопалива і турбіну низького тиску або паровий двигун з генератором. Шукаємо по Києву де ще є великі котли ДКВР або аналоги, і на базі них будуємо електростанцію.
13.01.2026 13:39 Відповісти
На базі котла ДКВР та пальників ТЕФФ з надувом можна організувати електростанцію потужністю 1-3,5 МВт.
13.01.2026 13:41 Відповісти
На базі пальників ТЕФФ можна організувати повітряне опалення житлових будинків без води. Один пальник біопалива ТЕФФ дає теплову потужність 20МВт, що дозволяє опалити кілька багатоповерховних будинків теплим повітрям через теплообмінник, в якому відпрацьованими газами біопалива гріється чисте повітря, яке подається в квартири
13.01.2026 13:44 Відповісти
Ты у нас уже и "эксперд" по котлам, Игорек? Свежие таблетки подвезли? "Гений" супер широкого профиля.
13.01.2026 14:50 Відповісти
Супермаркети великих мереж давно вже на генераторах - їх геть пох..й на дефіцит електрики.
13.01.2026 13:16 Відповісти
І ШО НАВІТЬ НА КОНЦЕРТ квартилу не можна сходити? Памятаю війна уже йшла з 2014 а вони мало того що були по Москві і з тероритсами спілкувались і Київ збивав повні зали.

Що сталось? Щось не так?
13.01.2026 13:17 Відповісти
Я вчора їхав повз палац Україна, найближчим часом буде Могилевська і Віхтор Падлік.
13.01.2026 13:26 Відповісти
А літом ти про що думав? Ну тепер пропонуй побігати киянам по новенькій бруківці і по скверикам. А всього навсього потрібно замість сквериків будувати дрони-перехоплювачі.
13.01.2026 13:19 Відповісти
Доречі, мобільним операторам, чому не працює мобільний інтернет даже 3-4G? Чи ви зразу на 5G переходите?
13.01.2026 13:22 Відповісти
3.14здануло за що заплатили
13.01.2026 13:27 Відповісти
Верховний Шашликокомандувач, ти цього не знав?
13.01.2026 13:35 Відповісти
А в 19 ти чим думав коли обирав чмо та агента фсб преЗЕдентом? до чого тут Кличко? Кличко мав дрони перехоплювачі купувати чи все ж таки голова військової адміністрації зелена мамдка?
Чи може Кличко мав закупити ракети для ПВО? хворого можна вилікувати, а довбойоби необучаємі....
13.01.2026 13:26 Відповісти
Ні, я за Петьку не голосував
13.01.2026 13:36 Відповісти
хто б сумнівався, ти ж путькин
13.01.2026 13:45 Відповісти
Перехоплювачи баллистических ракет??!
13.01.2026 14:02 Відповісти
Ну нехай до мААЦкви важко дотягтись. А чому бєлгород, вороньєж, курськ, ростоФ, брянськ та ін. зі світлом?
13.01.2026 13:20 Відповісти
Мацкву тільки двушечками бомбить лідор. Двушечкі лтят, будєм всєх бамбіть.
13.01.2026 13:26 Відповісти
Дядьку, замість писати багато слів, оберніться в бік масквабаду, вваліть з пердака і не забудьте піднести запальничку. Якщо є інша зброя, то також буде добре.
13.01.2026 13:33 Відповісти
Так тоді для чого пиНдіти та грозитись що ми як дамо, як дамо? У нас тіпа ХВламінгів до**еної матері багато, то ще шось таке є, таке є... Це шо, тіпа, як в мультику про Капітошку, щоб усі боялись, щоб не насміхались?
13.01.2026 13:38 Відповісти
Шановний пане, Ви ж доросла людина. Ви вірите всьому, що вам кажуть? Чи хоча б намагаєтесь критично осмислити ситуацію?
13.01.2026 13:43 Відповісти
Да, захист ТЕЦ та ТЕС просрано - не будемо вже і пальцем показувати, ким саме. АЛЕ...
Але, кацапам теж дістається, військові свою роботу роблять - писАв вже сьогодні, що зайшов на кацапський форум, ось що вони пишуть:
- "Кроме завода «Атлант Аэро» долбанули по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников".
- "Именно так. Атлант Аэро. Как бы по мягче-остались от цехов тока каркасы. Разъё&ано всё. Работать уже не будет. И явно не беспилотник прилетел, ракету видели. По жертвам-хз, но мы ушли со второй в 00.30, а пара цехов и основной работали до 5.00. ****** в 5.17. Там охрана ещё находится. Успели ли они в убежище...хотя там такое убежище".
І на диво, прозвучали питання: "Какой мудак сказал: Я принял решение..., из-за чего нас сейчас и бомбят?!!!".
Що ж, на 5-му році почало доходити. А щодо "Ударить Орешником еще раз", пишуть:

- Так хохлы разобрали остатки Орешника во Львове - там гироскопы 60-х годов, времён Гагарина. Попробуй на складах найти запчасти брежневских времён..."
Реально той Орєшнік - це РСД-10 Піонер та Рубіж-18, нічого нового... Так, пугалка для Європи.
13.01.2026 13:43 Відповісти
А де ж обіцяний "найвеличнішим"блекаут москви?
Взагалі що обіцяного ним справдилось.Хіба долар по 45, майже.
13.01.2026 13:27 Відповісти
Прошу пана. Якщо вам обіцяють 1000 відсотків на місяць на депозит. Ви віддасте гроші, чи трошки подумаєте, і зрозумієте, що такого не може бути і вас най..... дурять?
13.01.2026 13:35 Відповісти
Вєталь, я тобі співчуваю, звичайно....АЛЕ - всі зими теплі не бувають, Міндічі-шміндічі - всі бачили, знали....ну, що тепер? А тепер - у мене дрова є, безперебійник є, генератор є..., бо думав два роки тому
13.01.2026 13:35 Відповісти
Обов'язково про це трезвонити ? Ви ж даєте кацапам інформацію про стан енергосистеми . !!
Це те саме що й публікація фото з місця прильотів , на яких видно - влучили вони чи ні .!!
13.01.2026 13:41 Відповісти
Нє!
З Віталєй все ясно!
А, що нам скаже потужний хач тімурчік?
Як військовий адмінстратор захистив київ?
Що, конкретно робиться військовою адміністрацією?
Старанно виконуються доручення дебілки свириденки?
13.01.2026 13:45 Відповісти
Воно освоює гроші, сп@зжені з бюджету Києва..
13.01.2026 13:58 Відповісти
Вже джигіт освоїв гроши.
13.01.2026 14:43 Відповісти
Кличкові "ноги-в-руки" і організувати з комунальників ремонтні бригади та відвезти їх на місця для допомоги енергетикам.
В також:
1) злити воду з систем централізованого теплопостачання у "холодних" будинках для недопущення розриву труб і батарей, як це було в Алчевську;
2) забезпечити мешканців "холодних" будинків, насамперед - вразливі категорії населення, спальними мішками, буржуйками і дровами, встановити поблизу пересувні "пункти незламності" з бензиновими електро-генераторами та "польовими кухнями";
3) організувати своєчасне і повне інформування мешканців міста щодо всіх аспектів цієї надзвичайної ситуації.
13.01.2026 14:05 Відповісти
"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності!

Нажаль це правда. Новус у свому застасунку надіслав сповіщення що деякі супермаркети закриваются зі списком які саме.
13.01.2026 14:10 Відповісти
переселяйте всіх киян в биковель, там все є: і світло, і тепло, і газ.
13.01.2026 14:13 Відповісти
при чому безкоштовно: 3000 на подорож - це програма найвеличнішого
13.01.2026 14:14 Відповісти
Зачем так далеко? В ТРЦ, супермаркеты, ВДНХ. Тепло, светло, еда есть, интернет и куча развлечений. Им на свет пох. Все есть. И по затратам даже выгодно. Не закрывается никто. Потому что бизнес. Деньги не тырят, а считают. А кто-то все лето деньги в асфальт и бордюры закатывал. С таким остервенением которого я не видел послежни лет 10 точно. Поэтому там где деньги считают, там тепло и светло. А там где хороший асфальт, там замерзают.
13.01.2026 14:47 Відповісти
То ремонтуйте і запускайте цілі енергоблоки ЧАЕС
13.01.2026 14:40 Відповісти
Це ж багато народу і куди їх?
13.01.2026 14:45 Відповісти
Шо за паніка, Вам чиновНіця казала все буде у четвер ‼️🥶

Чиновник вищої ланки брехати не буде
🤣🤣
Чекаємо четвер , але це не точно🤔
13.01.2026 15:40 Відповісти
Нє ну можна язвити скільки завгодно, але обʼєктивна реальність така: до нас добивають балістичні ракети з росііі. У вас є пропозиціі, як цьому завадити? Ну вот реально, без піздєжа в стилі «треба було по сракофагу над кожним трансформатором побувати»?
13.01.2026 18:28 Відповісти
 
 