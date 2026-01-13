Війська РФ атакували енергооб’єкти на Запоріжжі: поранено двох працівниць обленерго, є знеструмлення. ВIДЕО
Російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення та постраждалі
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджене обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. На жаль, є постраждалі серед персоналу підприємства.
Стан постраждалих
За даними Міненерго, поранення отримали двоє працівниць компанії. Обидві жінки оперативно евакуйовані та доправлені до лікарні. Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.
"Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація", - додали в Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль