Війська РФ атакували енергооб’єкти на Запоріжжі: поранено двох працівниць обленерго, є знеструмлення. ВIДЕО

Російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є знеструмлення та постраждалі

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджене обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. На жаль, є постраждалі серед персоналу підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після сьогоднішнього обстрілу в Києві ще більший дефіцит електроенергії, ситуація надзвичайно складна, - Кличко

Стан постраждалих

За даними Міненерго, поранення отримали двоє працівниць компанії. Обидві жінки оперативно евакуйовані та доправлені до лікарні. Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

Також читайте: Без тепла наразі близько 500 будинків у Києві, - КМДА

"Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація", - додали в Міненерго.