Еще более 500 человек необходимо эвакуировать из двух районов Запорожской области, - ОВА

Эвакуация в Запорожье

Из-за ситуации с безопасностью из двух районов Запорожской области необходимо вывезти еще более 500 человек, эвакуацию планируют завершить в начале февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в телеэфире.

Он напомнил, что в настоящее время обязательная эвакуация продолжается из шести населенных пунктов трех общин двух районов - Пологовского и Запорожского.

Ход эвакуации

"Уже эвакуировано более 700 человек, из которых 480 - это дети. Обязательная эвакуация стартовала 2 января. Еще нужно эвакуировать чуть более полутысячи человек, то есть более половины людей уже эвакуированы", - рассказал спикер.

По словам Коваленко, завершить этот процесс планируют в начале февраля.

Что предшествовало?

  • В конце декабря 2025 года в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
  • 2 января 2026 года Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
  • 14 января обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями объявили в пяти населенных пунктах Запорожской области.

