Еще более 500 человек необходимо эвакуировать из двух районов Запорожской области, - ОВА

Из-за ситуации с безопасностью из двух районов Запорожской области необходимо вывезти еще более 500 человек, эвакуацию планируют завершить в начале февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в телеэфире.

Он напомнил, что в настоящее время обязательная эвакуация продолжается из шести населенных пунктов трех общин двух районов - Пологовского и Запорожского.

Ход эвакуации

"Уже эвакуировано более 700 человек, из которых 480 - это дети. Обязательная эвакуация стартовала 2 января. Еще нужно эвакуировать чуть более полутысячи человек, то есть более половины людей уже эвакуированы", - рассказал спикер.

По словам Коваленко, завершить этот процесс планируют в начале февраля.

Что предшествовало?