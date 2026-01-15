Еще более 500 человек необходимо эвакуировать из двух районов Запорожской области, - ОВА
Из-за ситуации с безопасностью из двух районов Запорожской области необходимо вывезти еще более 500 человек, эвакуацию планируют завершить в начале февраля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в телеэфире.
Он напомнил, что в настоящее время обязательная эвакуация продолжается из шести населенных пунктов трех общин двух районов - Пологовского и Запорожского.
Ход эвакуации
"Уже эвакуировано более 700 человек, из которых 480 - это дети. Обязательная эвакуация стартовала 2 января. Еще нужно эвакуировать чуть более полутысячи человек, то есть более половины людей уже эвакуированы", - рассказал спикер.
По словам Коваленко, завершить этот процесс планируют в начале февраля.
Что предшествовало?
- В конце декабря 2025 года в Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
- 2 января 2026 года Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- 14 января обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями объявили в пяти населенных пунктах Запорожской области.
