Россияне нанесли 876 ударов по Запорожской области: один человек погиб, еще шесть - ранены. ФОТО
За сутки российские оккупанты нанесли 876 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы области один человек погиб и шесть ранены.
Чем атаковала РФ?
Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.
В частности
- 9 авиаударов нанесено по Таврическому, Гуляйполю, Железнодорожному, Долинке, Рождественке, Староукраинке.
- 498 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Новониколаевку, Балабино, Григоровку, Бойково, Степногорск, Степовое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Дорожнянку, Варваровку.
- 6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке.
- 363 артиллерийских удара нанесены по Степногорску, Приморскому, Степовому, Орехову, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Дорожнянке, Сладкому.
Повреждения
Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль