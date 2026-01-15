Россияне нанесли 876 ударов по Запорожской области: один человек погиб, еще шесть - ранены. ФОТО

За сутки российские оккупанты нанесли 876 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы обстрелов

Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы области один человек погиб и шесть ранены.

Чем атаковала РФ?

Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.

В частности

9 авиаударов нанесено по Таврическому, Гуляйполю, Железнодорожному, Долинке, Рождественке, Староукраинке.

498 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Новониколаевку, Балабино, Григоровку, Бойково, Степногорск, Степовое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Дорожнянку, Варваровку.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке.

363 артиллерийских удара нанесены по Степногорску, Приморскому, Степовому, Орехову, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Дорожнянке, Сладкому.

Повреждения

Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.