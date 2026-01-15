РУС
Новости
Россияне нанесли 876 ударов по Запорожской области: один человек погиб, еще шесть - ранены. ФОТО

За сутки российские оккупанты нанесли 876 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы в Запорожье

Жертвы обстрелов

Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы области один человек погиб и шесть ранены.

Чем атаковала РФ?

Так, российские войска для атак на область применяли авиацию, БПЛА, РСЗО и артиллерию.

В частности

  • 9 авиаударов нанесено по Таврическому, Гуляйполю, Железнодорожному, Долинке, Рождественке, Староукраинке.
  • 498 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Новониколаевку, Балабино, Григоровку, Бойково, Степногорск, Степовое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Дорожнянку, Варваровку.
  • 6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке.
  • 363 артиллерийских удара нанесены по Степногорску, Приморскому, Степовому, Орехову, Щербакам, Малым Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Дорожнянке, Сладкому.

Повреждения

Также сообщается, что поступило 43 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

