Рашисти атакували Запоріжжя та Запорізький район: троє поранених, є пошкодження

Троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

Як зазначається, загалом упродовж доби окупанти завдали 789 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська рф здійснили 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Різдвянці, Барвінівці, Зеленій Діброві, Терсянці, Запасному, Зарічному, Новому Полю, Самійлівці, Залізничному, Верхній Терсі, Тернуватому, Чарівному, Воздвижівці та Цвітковому.
  • 473 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Вільнянськ, Розумівку, Канцерівку, Новосолоне, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лукʼянівське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Солодке.
  • 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Таврійського, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного та Нового Запоріжжя.
  • 295 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Лукʼянівського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Наслідки

Обстріл Запорізької області

Надійшло 98 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

