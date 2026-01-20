Російські окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю, - ОВА

Вночі вівторка, 20 січня, російські окупанти атакували Запоріжжя.

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, ворог завдав два удари. Попередньо, минулося без жертв. Наслідки наразі встановлюються, інформує Цензор.НЕТ.

Атака на Україну

Ввечері 19 та вночі 20 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Українські військові працюють над ліквідацією повітряної загрози.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня понеділка, 19 січня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок російських обстрілів поранені семеро людей, сталися пожежі, пошкоджено будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чугуїв на Харківщині залишився без електрики через удари РФ