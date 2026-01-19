Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: поранено сімох людей, пошкоджено будинки
Упродовж дня понеділка, 19 січня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок російських обстрілів поранені семеро людей, сталися пожежі, пошкоджено будинки.
Про це в телеграм повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
У Нікополі через ворожий удар постраждали п'ятеро людей. 41-річний поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки лікуватимуться вдома.
Окрім райцентру, впродовж дня російська армія атакувала Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольщини. Застосовувала FPV-дрони та артилерію.
Горіли літня кухня, два приватні будинки. Ще 12 – побиті. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, 2 господарські споруди, 8 авто. Понівечені підприємства, адмінбудівлі, 5 магазинів, медзаклад, музей. Зачепило лінії електропередач та газогін.
Обстріли Синельниківщини
У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, двоє постраждалих внаслідок атак ворожих БпЛА. Це 57-річний чоловік та 22-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджена інфраструктура.
По Петропавлівській громаді противник здійснив ракетний удар. Зайнялася приватна оселя. Ще 6 понівечені. Зачепило також гараж, дві господарські споруди та легковики.
На фото - наслідки обстрілів Нікопольщини
