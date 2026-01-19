Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: поранено сімох людей, пошкоджено будинки

Упродовж дня понеділка, 19 січня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок російських обстрілів поранені семеро людей, сталися пожежі, пошкоджено будинки.

Про це в телеграм повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Нікопольщини

У Нікополі через ворожий удар постраждали п'ятеро людей. 41-річний поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки лікуватимуться вдома.

Російські війська атакували два райони на Дніпропетровщині

Окрім райцентру, впродовж дня російська армія атакувала Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольщини. Застосовувала FPV-дрони та артилерію.

Горіли літня кухня, два приватні будинки. Ще 12 – побиті. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, 2 господарські споруди, 8 авто. Понівечені підприємства, адмінбудівлі, 5 магазинів, медзаклад, музей. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Обстріли Синельниківщини

У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, двоє постраждалих внаслідок атак ворожих БпЛА. Це 57-річний чоловік та 22-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджена інфраструктура.

По Петропавлівській громаді противник здійснив ракетний удар. Зайнялася приватна оселя. Ще 6 понівечені. Зачепило також гараж, дві господарські споруди та легковики.

На фото - наслідки обстрілів Нікопольщини 

обстріл Нікополь Синельниківський район
Підари безкарно атакують Нікополь і район з території атомної станції.
показати весь коментар
19.01.2026 22:05 Відповісти
 
 