Росія атакувала Нікопольський район і Кривий Ріг: постраждалі троє людей, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 15 січня російські війська завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області та атакували Кривий Ріг безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, лікарню, підприємства й об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Загалом агресор цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах, застосовуючи FPV-дрони та артилерію.
- За день – троє постраждалих. 15-річна дівчинка, жінка 46 років та чоловік 53 років.
- Побиті 6 багатоповерхових і 11 приватних будинків, 10 господарських споруд, 2 – знищені. Понівечені й 2 підприємства, лікарня, адмінбудівля, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.
Кривий Ріг
Противник атакував БпЛА. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.
