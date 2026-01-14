Окупанти били по Кривому Рогу та двох районах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки й газогони. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 14 січня російські війська завдавали ударів по Кривому Рогу та населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Протягом дня агресор бив по Нікополю та району – Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.
Унаслідок атак пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та газогони.
Кривий Ріг і Синельниківський район
На Кривий Ріг та Богинівську громаду, що на Синельниківщині, ворог спрямував БпЛА. В останній зайнялися оселя та господарська споруда.
Зазначається, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.
Наслідки обстрілів
