Окупанти били по Кривому Рогу та двох районах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки й газогони. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 14 січня російські війська завдавали ударів по Кривому Рогу та населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Протягом дня агресор бив по Нікополю та району – Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Унаслідок атак пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та газогони.

Кривий Ріг і Синельниківський район

На Кривий Ріг та Богинівську громаду, що на Синельниківщині, ворог спрямував БпЛА. В останній зайнялися оселя та господарська споруда.

Зазначається, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.

