Оккупанты били по Кривому Рогу и двум районам Днепропетровщины: повреждены дома и газопроводы. ФОТОрепортаж
В течение дня 14 января российские войска наносили удары по Кривому Рогу и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня агрессор наносил удары по Никополю и району – Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.
В результате атак повреждены 6 частных домов, гараж и газопроводы.
Кривой Рог и Синельниковский район
На Кривой Рог и Богиновскую громаду, что в Синельниковском районе, враг направил БПЛА. В последней загорелись жилые дома и хозяйственные постройки.
Отмечается, что в результате обстрелов люди не пострадали.
Последствия обстрелов
