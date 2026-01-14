Оккупанты били по Кривому Рогу и двум районам Днепропетровщины: повреждены дома и газопроводы. ФОТОрепортаж

В течение дня 14 января российские войска наносили удары по Кривому Рогу и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В течение дня агрессор наносил удары по Никополю и району – Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.

В результате атак повреждены 6 частных домов, гараж и газопроводы.

Кривой Рог и Синельниковский район

На Кривой Рог и Богиновскую громаду, что в Синельниковском районе, враг направил БПЛА. В последней загорелись жилые дома и хозяйственные постройки.

Отмечается, что в результате обстрелов люди не пострадали.

