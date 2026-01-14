РУС
Взрывы снова прогремели в Кривом Роге: город под атакой "шахедов"

Россияне снова бьют по Кривому Рогу шахедами 14 января

Российские оккупационные войска снова атакуют Кривой Рог в Днепропетровской области беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Взрывы. Кривой Рог снова под шахедной атакой", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Холодно надворі. Вікна щільно закриті. Останні дні жодного разу нічого не чув.
14.01.2026 11:09 Ответить
 
 