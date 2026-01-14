Взрывы снова прогремели в Кривом Роге: город под атакой "шахедов"
Российские оккупационные войска снова атакуют Кривой Рог в Днепропетровской области беспилотниками.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Взрывы. Кривой Рог снова под шахедной атакой", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 13 января сообщалось, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога.
- Впоследствии стало известно, что 45 тыс. абонентов аварийно обесточены после атаки РФ на Кривой Рог, есть проблемы с теплом.
- Позже энергетики восстановили электроснабжение обесточенных абонентов. Также были запущены котельные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий14.01.2026 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль