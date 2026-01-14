Российские дроны нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога

В ночь на среду враг осуществил массированную атаку дронами-камикадзе по объекту инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в его телеграм-канале по состоянию на 00:57.

По его словам, в городе прогремели взрывы, а удар был нанесен по критическому объекту. Жителей призвали подготовиться к возможным осложнениям.

Удар по Кривому Рогу

Председатель Совета обороны города обратился к жителям с срочным сообщением и рекомендациями на время атаки.

"Кривой Рог. Взрывы. Массированная атака по объекту инфраструктуры. Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", – написал Александр Вилкул.

РФ продолжает обстреливать территорию Украины

Вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом информируют Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

В ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

