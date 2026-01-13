Вечером 13 января РФ снова атакует Украину дронами и ракетами

Вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 19:07 - сообщалось об угрозе ударных дронов:

Киевская область:

БПЛА на северо-западе области, курс - Житомирская область (вектор - н.п.Народичи);

Черниговская область:

БПЛА в направлении на/мимо н.п. Гончаровское с севера,

БПЛА в направлении н.п. Прилуки с северо-запада;

БПЛА в направлении н.п. Городня с северо-востока;

Днепропетровская область:

БПЛА на востоке области в направлении Павлограда с юго-востока.

В 19:08 - угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 19:11 - Скоростная цель мимо Запорожья на западе, курс - северный.

В 19:12 - Скоростная цель в направлении г. Днепр.

В 19:16 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В 19:19 - Скоростная цель в Харьковской области, курсом на Полтавскую область (вектор - Опишня).

В 19:20 - Цель в Харьковской области в направлении на/мимо Кегичевку.

В 19:22 - БПЛА курсом на Вольнянск с северо-востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

