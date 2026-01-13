РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
996 12

Вечером 13 января РФ снова атакует Украину дронами и ракетами

Атака на Украину 13 января

Вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:07 - сообщалось об угрозе ударных дронов:

  • Киевская область:
  • БПЛА на северо-западе области, курс - Житомирская область (вектор - н.п.Народичи);
  • Черниговская область:
  • БПЛА в направлении на/мимо н.п. Гончаровское с севера,
  • БПЛА в направлении н.п. Прилуки с северо-запада;
  • БПЛА в направлении н.п. Городня с северо-востока;
  • Днепропетровская область:
  • БПЛА на востоке области в направлении Павлограда с юго-востока.

В 19:08 - угроза применения баллистического вооружения с юга.

В 19:11 - Скоростная цель мимо Запорожья на западе, курс - северный.

В 19:12 - Скоростная цель в направлении г. Днепр.

В 19:16 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В 19:19 - Скоростная цель в Харьковской области, курсом на Полтавскую область (вектор - Опишня).

В 19:20 - Цель в Харьковской области в направлении на/мимо Кегичевку.

В 19:22 - БПЛА курсом на Вольнянск с северо-востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Читайте также: Враг атаковал частные дома в Харьковской области: вспыхнули пожары. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (31305) атака (917) баллистические ракеты (510) Шахед (1812)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 4 роки не змогли робити крилату ракету власного виробництва, при цьому ми не під санкціями. А нептуни, фламінги тільки на словах.....
показать весь комментарий
13.01.2026 19:57 Ответить
Даремно, Ви так! зеленський, своїм "фломінгою", навіть на піаніно грає...
показать весь комментарий
13.01.2026 20:00 Ответить
Так коли я хочу вилікуватися то шукаю ліки, а не знеболювання. Зеленський же тільки веде свою мантру про посилення ППО, тобто він явно не бажає ні перемоги, ні поразки москви, ні хоча б вигідних умова на переговорах. Жахливо що всіх це влаштовує здається.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:00 Ответить
Ворог планує у найближчий час застосувати балістичні ракети «Іскандер-І». Попередньо, почалось серійне виробництво. Ймовірно, буде застосовано по західній частині країни, щоб протестувати бойову роботу.

тут вже ніяке ППО світу не допоможе, неможливо вічно сидіти в обороні, я маю на увазі коли не бити у відповідь саме по виробництву ракет.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:57 Ответить
за те в нас є ********* безпекових угод і фламінго!
показать весь комментарий
13.01.2026 20:00 Ответить
З повідомлення зрозуміло, що цілі та їхні напрямки руху фіксуються, але не збиваються. Немає чим? Знову "дайте ппо!"? Як це не прикро, але у нас таки ні#єра, окрім трампа, немає...
показать весь комментарий
13.01.2026 20:07 Ответить
Київ Харків Дніпро Одеса Запоріжжя..... кілька діб без тепла та світла!
Атаки, кожної ночі!
На дворі -20.

Докерувалися зелені покидьки, но чолі з зе!гнідою!
Але ж гундосе зе!падло корчить мичу, що нічого особливого не відбувається.
Засідає, обговорює, реформує і звісно підписує на 99%, план капітуляції!
показать весь комментарий
13.01.2026 20:10 Ответить
ЗЕлена гнида обіцяла блекаут для болота але щось поки зворотне.Якщо сказав,зроби,не бросай слова на вітер,а гівно на вентилятор.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 20:13 Ответить
А на свої ракети немає грошей. Агов, під@ре зелений, морда ще не тріснула від намародереного?!
показать весь комментарий
13.01.2026 20:13 Ответить
Скідьки ще потрібно ракет на голови,щоб мудрий наріт під сраку погнав потужного зрадника???
показать весь комментарий
13.01.2026 20:14 Ответить
Ну реально бойові офіцери візьмуть владу у свої руки, розстріляють уряд і Зе. І що? Ракети Америка бігом надасть, чи ЄС? Чи Південмаш оговтається після Орєшніка і в три зміни запрацює? Пізно пити боржомі
показать весь комментарий
13.01.2026 20:15 Ответить
 
 