Вечером 13 января РФ снова атакует Украину дронами и ракетами
Вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Движение вражеских дронов
В 19:07 - сообщалось об угрозе ударных дронов:
- Киевская область:
- БПЛА на северо-западе области, курс - Житомирская область (вектор - н.п.Народичи);
- Черниговская область:
- БПЛА в направлении на/мимо н.п. Гончаровское с севера,
- БПЛА в направлении н.п. Прилуки с северо-запада;
- БПЛА в направлении н.п. Городня с северо-востока;
- Днепропетровская область:
- БПЛА на востоке области в направлении Павлограда с юго-востока.
В 19:08 - угроза применения баллистического вооружения с юга.
В 19:11 - Скоростная цель мимо Запорожья на западе, курс - северный.
В 19:12 - Скоростная цель в направлении г. Днепр.
В 19:16 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
В 19:19 - Скоростная цель в Харьковской области, курсом на Полтавскую область (вектор - Опишня).
В 19:20 - Цель в Харьковской области в направлении на/мимо Кегичевку.
В 19:22 - БПЛА курсом на Вольнянск с северо-востока.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.
тут вже ніяке ППО світу не допоможе, неможливо вічно сидіти в обороні, я маю на увазі коли не бити у відповідь саме по виробництву ракет.
Атаки, кожної ночі!
На дворі -20.
Докерувалися зелені покидьки, но чолі з зе!гнідою!
Але ж гундосе зе!падло корчить мичу, що нічого особливого не відбувається.
Засідає, обговорює, реформує і звісно підписує на 99%, план капітуляції!