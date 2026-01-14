Увечері 13 січня РФ знову атакує Україну дронами та ракетами (оновлено)

Увечері вівторка, 13 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі цілі фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 19:07 - повідомлялося про загрозу ударних дронів:

Київщина:

БпЛА на північному заході області, курс - Житомирщина (вектор - н.п.Народичі);

Чернігівщина:

БпЛА в напрямку на/повз н.п.Гончарівське з півночі,

БпЛА в напрямку н.п.Прилуки з північного заходу;

БпЛА в напрямку н.п.Городня з північного сходу;

Дніпропетровщина:

БпЛА на сході області в напрямку Павлограда з південного сходу.

О 19:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 19:11 - Швидкісна ціль повз Запоріжжя на заході, курс - північний.

О 19:12 - Швидкісна ціль в напрямку м. Дніпро.

О 19:16 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 19:19 - Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на Полтавщину (вектор - Опішня).

О 19:20 - Ціль на Харківщині в напрямку на/повз Кегичівку.

О 19: 22 - БпЛА курсом на Вільнянськ з північного сходу.

Оновлена інформація

О 20:10 - БпЛА на Київщині курсом на Кагарлик зі сходу.

О 20:26 - Швидкісна ціль в напрямку м. Дніпро.

О 20:35 - Повітряні сили повідомляють про БпЛА:

Чернігівщина - на півночі та північному сході області, курс - західний/південно-західний;

Київщина - на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п. Народичі);

Житомирщина - на півдні від н.п. Народичі, курс - західний.

Оновлена інформація

О 20:45 - БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень з півночі.

О 20:50 - Пуски КАБ на північний схід Харківщини.

О 21:04 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:05 - Пуски КАБ на Харківщину з півночі.

О 21:06 - БпЛА на західних околицях Чернігова, курс - північно-західний.

О 21:08 - Ворожий розвідувальний БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з південного заходу. Залучено засоби для збиття.

О 21:24 - Повітряні сили повідомляють про:

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Городні, Ріпок, повз Гончарівське на заході в напрямку півночі Київщини;

Київщина: БпЛА на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п. Народичі);

Житомирщина: БпЛА на північному заході від Коростеня, курс - західний;

Дніпропетровщина: БпЛА на сході області, в напрямку Павлограда, Петропавлівки, Межової;

Запорізька область: БпЛА на північному сході області в напрямку Новомиколаївки зі сходу.

О 21:51 - Ворожий розвідувальний БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу. Залучено засоби для збиття.

Оновлена інформація

О 21:56 - повідомлялося про рух безпілотників на Херсонщині:

курсом на Миколаївщину (вектор - Снігурівка/Березнегувате);

повз Горностаївку на півночі курсом на Велику Олександрівку.

О 22:02 - Запорізька область: БпЛА на північному сході області в напрямку на/повз Новомиколаївку, курс - західний.

О 22:03 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22: 04 - КАБ курсом на Краматорськ з південного сходу.

О 22:17 - Харківщина: БпЛА повз Золочів у південному напрямку.

О 22:20 - Групи БпЛА з Миколаївщини і Херсонщини курсом на Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 22:21 - БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу.

О 22:31 - Повітряні сили повідомляють про ворожі дрони:

Харківщина:

БпЛА повз Харків на заході південним курсом,

БпЛА з півночі курсом на/повз Великий Бурлук;

Київщина:

БпЛА на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п.Народичі);

Житомирщина:

БпЛА на північному заході від Коростеня, курс - західний;

Групи БпЛА по межі Дніпропетровщини і Миколаївщини в напрямку Кривого Рогу та Казанки (Миколаївщина).

О 22:52 - Пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:59- повідомлялося про БпЛА на Харківщині - повз Ізюм на сході південно-західним курсом.

О 23:23 - ворожі дрони зафіксовані на таких напрямках:

Дніпропетровщина: БпЛА на півночі Павлограда, курс - західний/південно-західний;

Донеччина: БпЛА в напрямку Краматорська;

Харківщина: БпЛА повз Ізюм на північному сході курсом на Донеччину та в напрямку Балаклії/Андріївки зі сходу;

Чернігівщина: БпЛА повз Ріпки на півночі в південно-західному напрямку;

БпЛА в напрямку Зони відчуження Чорнобильської АЕС з Житомирщини.

О 23:31 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва/Печеніг з південного сходу.

О 23:35 - БпЛА на/повз Очаків на Миколаївщину з Дніпровської затоки.

Оновлена інформація

О 23:48 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півдня.

О 23:50 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Доброслав).

О 00:06 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:09 - БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки з південного сходу.

Оновлена інформація

О 00:24 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Зеленодольська та Кривого Рогу зі сходу.

О 00:28 - Групи БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - північний.

О 00:29 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:39 - Група БпЛА курсом на Миколаївщину з акваторії Чорного моря (вектор - Очаків).

О 00:41 - Житомирщина: БпЛА в напрямку н.п.Народичі з південного сходу.

Оновлена інформація

О 00:51 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Седніва з північного сходу.

О 00:52 - Безпілотник курсом на Ріпки Чернігівської області.

О 01:03 - БпЛА курсом на/повз Миколаїв з південного заходу.

Оновлена інформація

О 01:43 - Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

О 01:49 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового/Славгорода зі сходу.

Раніше президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

