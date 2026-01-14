Увечері 13 січня РФ знову атакує Україну дронами та ракетами (оновлено)

Увечері вівторка, 13 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ракет.

Ворожі цілі фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 19:07 - повідомлялося про загрозу ударних дронів:

  • Київщина:
  • БпЛА на північному заході області, курс - Житомирщина (вектор - н.п.Народичі);
  • Чернігівщина:
  • БпЛА в напрямку на/повз н.п.Гончарівське з півночі,
  • БпЛА в напрямку н.п.Прилуки з північного заходу;
  • БпЛА в напрямку н.п.Городня з північного сходу;
  • Дніпропетровщина:
  • БпЛА на сході області в напрямку Павлограда з південного сходу.

О 19:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 19:11 - Швидкісна ціль повз Запоріжжя на заході, курс - північний.

О 19:12 - Швидкісна ціль в напрямку м. Дніпро.

О 19:16 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 19:19 - Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на Полтавщину (вектор - Опішня).

О 19:20 - Ціль на Харківщині в напрямку на/повз Кегичівку.

О 19: 22 - БпЛА курсом на Вільнянськ з північного сходу.

О 20:10 -  БпЛА на Київщині курсом на Кагарлик зі сходу.

О 20:26 - Швидкісна ціль в напрямку м. Дніпро.

О 20:35 - Повітряні сили повідомляють про БпЛА: 

  • Чернігівщина - на півночі та північному сході області, курс - західний/південно-західний;
  • Київщина - на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п. Народичі);
  • Житомирщина - на півдні від н.п. Народичі, курс - західний.

О 20:45 - БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень з півночі.

О 20:50 - Пуски КАБ на північний схід Харківщини.

О 21:04 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:05 - Пуски КАБ на Харківщину з півночі.

О 21:06 - БпЛА на західних околицях Чернігова, курс - північно-західний.

О 21:08 - Ворожий розвідувальний БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з південного заходу. Залучено засоби для збиття.

О 21:24 - Повітряні сили повідомляють про: 

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Городні, Ріпок, повз Гончарівське на заході в напрямку півночі Київщини;
  • Київщина: БпЛА на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п. Народичі);
  • Житомирщина: БпЛА на північному заході від Коростеня, курс - західний;
  • Дніпропетровщина: БпЛА на сході області, в напрямку Павлограда, Петропавлівки, Межової;
  • Запорізька область: БпЛА на північному сході області в напрямку Новомиколаївки зі сходу.

О 21:51 - Ворожий розвідувальний БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу. Залучено засоби для збиття. 

О 21:56 - повідомлялося про рух безпілотників на Херсонщині: 

  • курсом на Миколаївщину (вектор - Снігурівка/Березнегувате);
  • повз Горностаївку на півночі курсом на Велику Олександрівку.

О 22:02 -  Запорізька область: БпЛА на північному сході області в напрямку на/повз Новомиколаївку, курс - західний.

О 22:03 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22: 04 - КАБ курсом на Краматорськ з південного сходу.

О 22:17 - Харківщина: БпЛА повз Золочів у південному напрямку.

О 22:20 - Групи БпЛА з Миколаївщини і Херсонщини курсом на Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 22:21 - БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу.

О 22:31 - Повітряні сили повідомляють про ворожі дрони: 

  • Харківщина:
  •  БпЛА повз Харків на заході південним курсом,
  • БпЛА з півночі курсом на/повз Великий Бурлук;
  • Київщина:
  • БпЛА на півночі області, курсом на Житомирщину (вектор - н.п.Народичі);
  • Житомирщина:
  • БпЛА на північному заході від Коростеня, курс - західний;
  • Групи БпЛА по межі Дніпропетровщини і Миколаївщини в напрямку Кривого Рогу та Казанки (Миколаївщина).

О 22:52 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:59- повідомлялося про БпЛА на Харківщині - повз Ізюм на сході південно-західним курсом.

О 23:23 - ворожі дрони зафіксовані на таких напрямках: 

  • Дніпропетровщина: БпЛА на півночі Павлограда, курс - західний/південно-західний;
  • Донеччина: БпЛА в напрямку Краматорська;
  • Харківщина: БпЛА повз Ізюм на північному сході курсом на Донеччину та в напрямку Балаклії/Андріївки зі сходу;
  • Чернігівщина: БпЛА повз Ріпки на півночі в південно-західному напрямку;
  • БпЛА в напрямку Зони відчуження Чорнобильської АЕС з Житомирщини.

О 23:31 - Харківщина: БпЛА в напрямку Чугуєва/Печеніг з південного сходу.

О 23:35 - БпЛА на/повз Очаків на Миколаївщину з Дніпровської затоки.

О 23:48 -  БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півдня.

О 23:50 -  БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор - Доброслав).

О 00:06 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:09 - БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки з південного сходу.

О 00:24 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Зеленодольська та Кривого Рогу зі сходу.

О 00:28 - Групи БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - північний.

О 00:29 -  Відбій загрози застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:39 -  Група БпЛА курсом на Миколаївщину з акваторії Чорного моря (вектор - Очаків).

О 00:41 - Житомирщина: БпЛА в напрямку н.п.Народичі з південного сходу.

О 00:51 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку Седніва з північного сходу.

О 00:52 - Безпілотник курсом на Ріпки Чернігівської області. 

О 01:03 - БпЛА курсом на/повз Миколаїв з південного заходу.

О 01:43 - Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

О 01:49 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового/Славгорода зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

За 4 роки не змогли робити крилату ракету власного виробництва, при цьому ми не під санкціями. А нептуни, фламінги тільки на словах.....
показати весь коментар
13.01.2026 19:57 Відповісти
Даремно, Ви так! зеленський, своїм "фломінгою", навіть на піаніно грає...
показати весь коментар
13.01.2026 20:00 Відповісти
Так коли я хочу вилікуватися то шукаю ліки, а не знеболювання. Зеленський же тільки веде свою мантру про посилення ППО, тобто він явно не бажає ні перемоги, ні поразки москви, ні хоча б вигідних умова на переговорах. Жахливо що всіх це влаштовує здається.
показати весь коментар
13.01.2026 20:00 Відповісти
Ворог планує у найближчий час застосувати балістичні ракети «Іскандер-І». Попередньо, почалось серійне виробництво. Ймовірно, буде застосовано по західній частині країни, щоб протестувати бойову роботу.

тут вже ніяке ППО світу не допоможе, неможливо вічно сидіти в обороні, я маю на увазі коли не бити у відповідь саме по виробництву ракет.
показати весь коментар
13.01.2026 19:57 Відповісти
за те в нас є ********* безпекових угод і фламінго!
показати весь коментар
13.01.2026 20:00 Відповісти
З повідомлення зрозуміло, що цілі та їхні напрямки руху фіксуються, але не збиваються. Немає чим? Знову "дайте ппо!"? Як це не прикро, але у нас таки ні#єра, окрім трампа, немає...
показати весь коментар
13.01.2026 20:07 Відповісти
Дайте ППО справедливо. Но на Западе этих ППО просто нет. Только показуха.
показати весь коментар
14.01.2026 03:03 Відповісти
Кстати по ракетам то же самое, дикое отставание от рашки. Если кацапские вагоны и западную садовую тележку можно назвать отставанием.
показати весь коментар
14.01.2026 03:08 Відповісти
А що ти пропонуєш? Взагалі-то у нас війна. Під час другої світової було те ж саме, якщо не гірше. Чи ти думав, пару фламінг зараз зробимо, мочконемо по москві і будемо святкувати перемогу?
показати весь коментар
14.01.2026 00:39 Відповісти
ЗЕлена гнида обіцяла блекаут для болота але щось поки зворотне.Якщо сказав,зроби,не бросай слова на вітер,а гівно на вентилятор.
показати весь коментар
13.01.2026 20:11 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 20:13 Відповісти
Неможна, а то путін нападе, хоча це вже було 😸
показати весь коментар
13.01.2026 20:17 Відповісти
від того що ти вижениш умовного потужника, з'являться ракети? Ракетчиків на Росію вигнав Кучма, а ти його обирав!
показати весь коментар
13.01.2026 20:36 Відповісти
З якої палати ідіот?Якщо саботувати,то нічого не буде!Не потрібно нічого придумувати,все вже розроблено,бери і клепай!Раха шахели пачками виготовляє,але їх не розробляла
показати весь коментар
13.01.2026 20:44 Відповісти
так саботуєш ти, тобі будь-хто буде невгодний, бо ти сам пусте місце в житті, у якого булки на деревах ростуть, а ракети самі по собі клепаються.
показати весь коментар
13.01.2026 21:33 Відповісти
Аякже! Береш Ламборгіні Урус, Феррарі останньої моделі, тобто готові розробки, розбираеш, знімаеш розміри штангелєм і вуаля! Клепаєш їх разом з ракетами на ЮМЗ замість ДЄУ Ланоса і троллейбусів!
показати весь коментар
14.01.2026 01:22 Відповісти
Charik , Пуйла чтоли ? Так мы его 4-ый год гоним под зад.
показати весь коментар
13.01.2026 22:46 Відповісти
Де наші ракети!????
Чому вони не летять в бік кремля!????
Четвертий рік війни,ворог
чомусь виробляє все для
знищення України,а де наша
зброя?????
показати весь коментар
13.01.2026 20:26 Відповісти
Наших ракет нема бо всі ракетчики поїхали до росіі ще за часів кучми і кравчука
показати весь коментар
13.01.2026 20:37 Відповісти
Останні виїхали в 2019 році, залишилися одні дорожні робітники.
показати весь коментар
13.01.2026 23:03 Відповісти
Допоки не буде ліквідований найкривавіший терорист воєний злочинець путін це жахіття не припинется ,ця рашиська паскуда свідомо творить геноцид проти українського народу ,ось чим мали зайнятись спец.служби і не лише українські.
показати весь коментар
13.01.2026 20:40 Відповісти
ракета на кагарлик- по канівській гес ціляться підери.
показати весь коментар
13.01.2026 20:46 Відповісти
Якщо якийсь "шахед" кружляє, то це ретранслятор передачі даних від одних до інших ворожих БПЛА та їх операторів-рашистів, і тому його потрібно збивати в першу чергу усіма можливими силами і засобами.
Відео джерела - https://x.com/i/status/2010727160080986278 тут.
показати весь коментар
13.01.2026 20:54 Відповісти
орлани і шахеди пролітають черз всю країну, рлс їх бачить. Але не збивають
показати весь коментар
13.01.2026 20:57 Відповісти
А чем сбивать, большинство зенитных ракет стоит в разы дороже Шахедов
показати весь коментар
14.01.2026 01:00 Відповісти
Гепарди добре збивають але потужний просить гроші а не гепарди. За три роки німці би могли пару тисяч наклепати при фінансуванні. Але українській окупаційній владі потрібні гроші а проблеми корінних індійців самі знаєте..
показати весь коментар
14.01.2026 04:30 Відповісти
 
 