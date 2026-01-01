Ворог атакував приватні будинки на Харківщині: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч війська РФ завдали ударів по приватному житлу на Харківщині, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Цілеспрямований удар по цивільних

Як зазначається, окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей.

"Рятувальники ДСНС Харківщини були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки

За даними ДСНС, у Куп’янському районі внаслідок влучання ударних дронів на територію двох домоволодінь зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.

У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки.















Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

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