УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
972 0

Ворог атакував приватні будинки на Харківщині: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч війська РФ завдали ударів по приватному житлу на Харківщині, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цілеспрямований удар по цивільних 

Як зазначається, окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей.

"Рятувальники ДСНС Харківщини були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Наслідки

За даними ДСНС, у Куп’янському районі внаслідок влучання ударних дронів на територію двох домоволодінь зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.

У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки.

Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу

Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Також читайте: Росіяни поранили трьох людей на Харківщині, є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35137) Харківська область (2984) Куп’янський район (768) Чугуївський район (421)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 