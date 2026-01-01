Ворог атакував приватні будинки на Харківщині: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж
У новорічну ніч війська РФ завдали ударів по приватному житлу на Харківщині, виникли пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Цілеспрямований удар по цивільних
Як зазначається, окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей.
"Рятувальники ДСНС Харківщини були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
За даними ДСНС, у Куп’янському районі внаслідок влучання ударних дронів на територію двох домоволодінь зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.
У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки.
Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
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