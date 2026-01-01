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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Враг атаковал частные дома в Харьковской области: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В новогоднюю ночь войска РФ нанесли удары по частному жилью в Харьковской области, возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Целенаправленный удар по гражданским 

Как отмечается, оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей.

"Спасатели ГСЧС Харьковской области были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области", - говорится в сообщении.

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Последствия

По данным ГСЧС, в Купянском районе в результате попадания ударных дронов на территорию двух домовладений загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.

В Чугуевском районе горели многоквартирный и частный жилые дома.

Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела

Всего к ликвидации последствий российских обстрелов были привлечены 40 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

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Автор: 

обстрел (33774) Харьковская область (2924) Купянский район (769) Чугуевский район (416)
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