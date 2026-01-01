Враг атаковал частные дома в Харьковской области: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
В новогоднюю ночь войска РФ нанесли удары по частному жилью в Харьковской области, возникли пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Целенаправленный удар по гражданским
Как отмечается, оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей.
"Спасатели ГСЧС Харьковской области были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области", - говорится в сообщении.
Последствия
По данным ГСЧС, в Купянском районе в результате попадания ударных дронов на территорию двух домовладений загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.
В Чугуевском районе горели многоквартирный и частный жилые дома.
Всего к ликвидации последствий российских обстрелов были привлечены 40 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.
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