Враг атаковал частные дома в Харьковской области: вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В новогоднюю ночь войска РФ нанесли удары по частному жилью в Харьковской области, возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Целенаправленный удар по гражданским

Как отмечается, оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей.

"Спасатели ГСЧС Харьковской области были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области", - говорится в сообщении.

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Последствия

По данным ГСЧС, в Купянском районе в результате попадания ударных дронов на территорию двух домовладений загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.

В Чугуевском районе горели многоквартирный и частный жилые дома.















Всего к ликвидации последствий российских обстрелов были привлечены 40 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

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